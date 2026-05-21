Gần 700 vận động viên dự Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sáng 21/5, Lễ khai mạc Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 - tranh Cúp Donex đã diễn ra tại cụm sân Happyland Pickleball (Long Biên, Hà Nội). Giải đấu do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp cùng thương hiệu thể thao DONEXsport tổ chức, mang đến sân chơi chuyên nghiệp, bài bản cùng hệ thống thi đấu quy mô lớn.

Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Donexgroup phối hợp tổ chức. Với quy mô gần 700 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào, giải không chỉ là sân chơi tranh tài của các câu lạc bộ pickleball trên cả nước, mà còn là dịp để cộng đồng yêu thích bộ môn thể thao này giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất.

Theo Ban Tổ chức, Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 - Tranh Cup Donex được tổ chức trong bối cảnh pickleball ngày càng thu hút sự quan tâm tại Việt Nam. Là môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và cầu lông, pickleball có ưu điểm dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều độ tuổi, song vẫn đòi hỏi kỹ thuật, tốc độ, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật. Chính vì vậy, bộ môn này đang từng bước tạo nên một cộng đồng người chơi sôi động, từ phong trào cơ sở đến các giải đấu có tính cạnh tranh cao.

Tham dự giải có gần 700 vận động viên đến từ 100 câu lạc bộ và đơn vị mạnh trên toàn quốc, trong đó một số đơn vị sở hữu các tay vợt chất lượng chuyên môn cao như: Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Lào Cai, Zocker, Soxter,… đều góp mặt mang đến bầu không khí cạnh tranh hấp dẫn ở mọi nội dung.

Đặc biệt, giải đấu quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu của làng Pickleball Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh, Trịnh Linh Giang, cùng nhiều gương mặt nổi bật đang lên như Đạt Trố, Hoàng Samurai,… Sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu được kỳ vọng sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao và bùng nổ cảm xúc.

Giải năm nay được tổ chức với 2 hạng mục là phong trào và nâng cao. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 5 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Việc chia hạng mục thi đấu giúp giải mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm vận động viên, đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và hấp dẫn ở từng nội dung.

Một trong những điểm nhấn của giải là hệ thống thi đấu và tính điểm được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo môi trường cọ xát bài bản cho các vận động viên, đồng thời đem đến cho khán giả những trận đấu tốc độ, kịch tính và giàu cảm xúc.

Tổng giá trị giải thưởng của Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 – Tranh Cup Donex là 510 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều phần quà giá trị từ các nhà tài trợ. Đây là nguồn động viên thiết thực đối với các vận động viên, đồng thời thể hiện sự đồng hành của các đơn vị tổ chức, tài trợ trong việc phát triển phong trào thể thao nói chung và pickleball nói riêng.

Ban Tổ chức cho biết, bên cạnh yếu tố tranh tài, giải đấu còn hướng tới mục tiêu xây dựng một sân chơi thể thao hiện đại, văn minh và giàu tính kết nối. Thông qua giải đấu, các câu lạc bộ, vận động viên và người yêu thích pickleball trên toàn quốc có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và cùng thúc đẩy sự phát triển bền vững của bộ môn này tại Việt Nam.

Với quy mô tổ chức lớn, số lượng vận động viên đông đảo và sự tham gia của gần 100 câu lạc bộ, đơn vị, Giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 – Tranh Cup Donex được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn quan trọng trong đời sống thể thao phong trào, góp phần đưa pickleball đến gần hơn với công chúng. Đây cũng là dịp để khẳng định tiềm năng phát triển của pickleball tại Việt Nam trong thời gian tới.