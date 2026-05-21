U17 Việt Nam chung bảng Bỉ, Mali và New Zealand tại VCK U17 Thế giới

report FIFA tóm tắt thể thức bốc thăm

FIFA sẽ chia 48 đội ra làm 4 nhóm. Nhóm hạt giống số 1 gồm các đội mạnh như Brazil, Pháp, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal và Hàn Quốc. Chủ nhà Qatar cũng mặc định nằm ở nhóm đấu này.

Nhóm số 2 có sự góp mặt của Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, CH Ireland, Colombia, Chile, Ai Cập, Australia và Saudi Arabia. Trong khi đó, nhóm số 3 gồm New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch và Montenegro.

U17 Việt Nam nằm ở nhóm số 4 cùng Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Trung Quốc, Jamaica, Cuba và hai đại diện châu Phi chưa xác định.

12 đội mỗi nhóm sẽ nằm ở 12 bảng từ A đến L. 4 bảng mỗi đội với mỗi nhóm góp 1 đại diện.