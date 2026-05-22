GIẢI TIENPHONG GOLF CHAMPIONSHIP - NON SÔNG MỘT DẢI LẦN THỨ HAI Trao tặng 400 triệu đồng tri ân cựu chiến binh

TPO - Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 tiếp tục được tổ chức với định hướng lan tỏa các giá trị nhân văn và kết nối cộng đồng golfer với các hoạt động thiện nguyện xã hội.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 - năm 2026 sẽ diễn ra ngày 24/5 tại sân golf Long Thành với sự tham gia của khoảng 260 golfer đến từ TPHCM, Đồng Nai và nhiều địa phương khác.

Trong khuôn khổ giải đấu, Ban tổ chức sẽ dành 400 triệu đồng chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Tân và Hội cựu chiến binh phường Tam Phước tại Đồng Nai để hỗ trợ cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân khó khăn, nhằm tiếp thêm động lực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ nhất - năm 2025 cùng đại diện Ngân hàng Sacombank, Cty Sâm Ngọc Linh và chính quyền địa phương thăm, tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Trần Văn Năm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết sau thành công của mùa giải đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, giải golf “Non sông một dải” tiếp tục được duy trì với mong muốn lan tỏa tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng golfer.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, giá trị cốt lõi của giải đấu không chỉ nằm ở hoạt động thể thao mà còn ở ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi cộng đồng golfer cùng chung tay đóng góp nguồn lực để tri ân các cựu chiến binh, thương binh và những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Giải đấu được tổ chức không chỉ để các golfer trải nghiệm, thi đấu mà còn hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng cùng thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho những người đã có nhiều cống hiến cho đất nước”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Ban tổ chức cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các cựu binh Biệt động Sài Gòn - những người đã âm thầm hy sinh, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, bước sang năm thứ hai, giải đấu tiếp tục được duy trì bằng chính tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng golfer, qua đó góp phần chăm lo tốt hơn cho các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất đất nước.

Giải đấu hướng đến mục tiêu kết nối cộng đồng doanh nhân, golfer và các hoạt động thiện nguyện vì xã hội.

Việc mùa giải năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Sân golf Long Thành được xem là dấu mốc cho thấy sự mở rộng về quy mô cũng như định hướng phát triển của giải đấu trong thời gian tới. Càng gần ngày thi đấu, công tác chuẩn bị cho giải càng được đẩy mạnh nhằm bảo đảm chất lượng tổ chức và trải nghiệm cho các golfer tham gia.

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao dành cho cộng đồng golfer, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải đang từng bước được định hình như một hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn.

Ban tổ chức kỳ vọng giải sẽ trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân, golfer và các hoạt động thiện nguyện, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội.

Thông tin về giải Tienphong Golf Championship NON SÔNG MỘT DẢI LẦN THỨ 2 – 2026: - Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong - Đơn vị phối hợp: Công ty HST - Đơn vị tổ chức giải đấu: Golf Long Thành - Thời gian: Ngày 24/5/2026 - Địa điểm: Sân Golf Long Thành: 99A, đường Phước Tân - Long Hưng, Phường Phước Tân, TP Đồng Nai - Quy mô: 220 golfer Cơ cấu Giải thưởng của các bảng đấu: - Giải Nhất, Nhì, Ba của từng bảng thi đấu tính theo điểm NET trên sân thi đấu với giải thưởng là cúp và quà. - Các giải kỹ thuật: + Nearest to the Pin dành cho Nam: 8,16 lake + Nearest to the Pin dành cho Nữ: 8 hill + Nearest to the Line dành cho Nam: 2 lake, 10 hill + Nearest to the Line dành cho Nữ: 1 hill + Longest Drive dành cho Nam: 6 lake, 7 hill + Longest Drive dành cho Nữ: 15 hill - Giải Nhất, Nhì, Ba của từng bảng thi đấu tính theo điểm NET trên sân thi đấu với giải thưởng là cúp và quà. - Giải thưởng Hole-In-One: 2 xe ô tô, 2 bộ gậy Honma, bình rượu sâm ngọc linh quý hiếm… Tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng. - Lệ phí và cách thức đăng ký: + Lệ phí tham gia khách lẻ là 4.000.000 VNĐ/người + Hội viên Long Thành là 2.200.000 VNĐ/người + Lệ phí khách bao gồm: Phí green, phí caddy, áo nón, dù, 1/2 phí xe điện, tiệc gala trao giải, quà tặng…

