Chinh phục thử thách HIO tại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 như thế nào?

Hố 4 sân Hill được xem là hố golf “signature” của sân với hai vị trí green đẹp và thử thách ngang nhau. Dù lựa chọn khu vực cờ nào, golfer cũng buộc phải thực hiện cú đánh có độ chính xác cao. Với vị trí cờ phía xa, khu vực O.B nằm ngay phía sau green tạo áp lực lớn về kiểm soát khoảng cách. Trong khi đó, vị trí cờ phía gần thậm chí còn khó hơn khi người chơi phải lựa chọn gậy thật chuẩn xác để đưa bóng vượt qua hồ nước chắn phía trước nhưng vẫn đủ an toàn trước bề mặt đá phía sau green. Đây là hố golf mà khi gặp rồi sẽ không bao giờ quên.
Đây là hố golf par 3 đẹp và hơi xuống dốc, cần đánh ngắn hơn khoảng cách đo được. Green 3 tầng với tầng giữa cao nhất đòi hỏi chọn gậy chính xác. Nếu đánh quá tay, suối nước phía sau sẽ đón bóng.
Ở hố đấu này, vượt qua hồ nước là khu vực green được bảo vệ bởi một số bẫy cát lớn. Ở đây, đòi hỏi golfer cần đánh gậy sắt có khoảng cách dài hoặc là phải dùng gậy gỗ đối với những người chơi golf ở mức độ trung bình.
Một hố par 3 đầy khó khăn với những bụi cây dày đặc và một bẫy cát nằm bên trái. O.B nằm bên phải đòi hỏi người chơi phải thực hiện một cú đánh thật tốt với khoảng cách chừng hơn trăm yards để tiếp cận green.
Đây là hố đấu khó, có nước nằm cả bên trái, bên phải và phía sau của khu vực green khiến các golfer tốn khá nhiều gậy. Khu vực lỗ cờ khá nhỏ, đòi hỏi việc chọn gậy cẩn thận.
Đây là hố golf đẹp mắt được thiết kế như một tiểu đảo, với khu vực phát bóng và green được ngăn cách bởi một hồ nước rộng. Xung quanh green có các bunker dài khiến cho việc đạt được số gậy tiêu chuẩn là không hề dễ dàng.
Một hố par 3 tuyệt đẹp, đầy thử thách với một hồ nước rộng chắn trước khu green, luôn sẵn sàng đón những quả bóng lạc. Khu green được bao quanh bởi một vành đai hố cát làm không dễ đạt số gậy tiêu chuẩn ở hố golf này.
Với rào chắn bằng hố cát rộng bao quanh green, đòi hỏi bạn có cú phát bóng thật chính xác. Việc chọn gậy là vấn đề sống còn ở đây.