Thể thao

Chinh phục thử thách HIO tại Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 như thế nào?

Trọng Đạt

TPO - Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026 tạo nên sức hút đặc biệt với hệ thống giải thưởng Hole-in-One (HIO) có tổng giá trị lên tới gần 10 tỷ đồng, được bố trí tại 8 hố par 3 trên hai sân Hill và Lake của Long Thành Golf Club.

Tại sân Hill, hố 4 là một trong những thử thách đáng chú ý nhất với phần thưởng HIO là chiếc Hyundai Tucson 2.0 trị giá 769 triệu đồng cùng bộ gậy Diawings trị giá 240 triệu đồng.
Hố 4 sân Hill được xem là hố golf “signature” của sân với hai vị trí green đẹp và thử thách ngang nhau. Dù lựa chọn khu vực cờ nào, golfer cũng buộc phải thực hiện cú đánh có độ chính xác cao. Với vị trí cờ phía xa, khu vực O.B nằm ngay phía sau green tạo áp lực lớn về kiểm soát khoảng cách. Trong khi đó, vị trí cờ phía gần thậm chí còn khó hơn khi người chơi phải lựa chọn gậy thật chuẩn xác để đưa bóng vượt qua hồ nước chắn phía trước nhưng vẫn đủ an toàn trước bề mặt đá phía sau green. Đây là hố golf mà khi gặp rồi sẽ không bao giờ quên.
Hố 8 với giải thưởng HIO mang lại màu sắc công nghệ và trải nghiệm golf hiện đại với máy golf 3D trị giá 630 triệu đồng, cùng thẻ hội viên 2 năm của Long Thành Golf Club trị giá 160 triệu đồng.
Đây là hố golf par 3 đẹp và hơi xuống dốc, cần đánh ngắn hơn khoảng cách đo được. Green 3 tầng với tầng giữa cao nhất đòi hỏi chọn gậy chính xác. Nếu đánh quá tay, suối nước phía sau sẽ đón bóng.
Hố 12 có thể xem là “siêu phẩm HIO” của giải đấu năm nay khi golfer đứng trước cơ hội nhận xe BYD Sealion 6 Dynamic trị giá 836 triệu đồng, một năm sử dụng bóng Vice Golf trị giá 100 triệu đồng và bình rượu sâm Ngọc Linh trị giá 2,3 tỷ đồng.
Ở hố đấu này, vượt qua hồ nước là khu vực green được bảo vệ bởi một số bẫy cát lớn. Ở đây, đòi hỏi golfer cần đánh gậy sắt có khoảng cách dài hoặc là phải dùng gậy gỗ đối với những người chơi golf ở mức độ trung bình.
Ở hố 17, golfer có cơ hội nhận giải thưởng HIO tiền mặt 300 triệu đồng, 1 hệ thống lọc nước cho gia đình trị giá 222 triệu đồng, cùng bộ gậy Kenichi 5 sao trị giá hơn 183 triệu đồng.
Một hố par 3 đầy khó khăn với những bụi cây dày đặc và một bẫy cát nằm bên trái. O.B nằm bên phải đòi hỏi người chơi phải thực hiện một cú đánh thật tốt với khoảng cách chừng hơn trăm yards để tiếp cận green.
Trong khi đó, tại sân Lake, hố 3 mang đến bộ gậy Diawings 240 triệu đồng cùng bình rượu sâm Ngọc Linh trị giá 2,3 tỷ đồng.
Đây là hố đấu khó, có nước nằm cả bên trái, bên phải và phía sau của khu vực green khiến các golfer tốn khá nhiều gậy. Khu vực lỗ cờ khá nhỏ, đòi hỏi việc chọn gậy cẩn thận.
Ở hố 8, phần thưởng HIO là một xe Toyota Corolla Cross HEV trị giá 865 triệu đồng cùng gói sử dụng bóng Vice Golf một năm trị giá 100 triệu đồng.
Đây là hố golf đẹp mắt được thiết kế như một tiểu đảo, với khu vực phát bóng và green được ngăn cách bởi một hồ nước rộng. Xung quanh green có các bunker dài khiến cho việc đạt được số gậy tiêu chuẩn là không hề dễ dàng.
Hố 14 có phần thưởng HIO là chiếc Hyundai Tucson 2.0 trị giá 769 triệu đồng, và gói lắp đặt golf platinum Okongolf trị giá 200 triệu đồng.
Một hố par 3 tuyệt đẹp, đầy thử thách với một hồ nước rộng chắn trước khu green, luôn sẵn sàng đón những quả bóng lạc. Khu green được bao quanh bởi một vành đai hố cát làm không dễ đạt số gậy tiêu chuẩn ở hố golf này.
Khép lại hệ thống HIO là hố 16 với hệ thống lọc nước tổng cho gia đình trị giá 222 triệu đồng và thẻ hội viên Long Thành Golf Club trị giá 160 triệu đồng.
Với rào chắn bằng hố cát rộng bao quanh green, đòi hỏi bạn có cú phát bóng thật chính xác. Việc chọn gậy là vấn đề sống còn ở đây.
