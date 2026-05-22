Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Harry Maguire ‘sốc và tan nát’ khi bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Harry Maguire vừa chính thức xác nhận anh bị gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh lên đường tham dự World Cup 2026. Trung vệ MU thừa nhận anh sốc và cảm thấy tan nát.

maguire.jpg

Quyết định đầy nghiệt ngã của HLV Thomas Tuchel được đưa ra ngay trước thềm buổi công bố danh sách chính thức của đội tuyển Anh. Đích thân Maguire được ông thầy gọi điện thông báo. Và quyết định của ông thầy khiến anh bị sốc.

Maguire đã không giấu nổi sự thất vọng. Anh chia sẻ: "Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể đóng góp một vai trò quan trọng cho đội tuyển quốc gia vào mùa hè này, nhất là sau những gì bản thân đã thể hiện xuyên suốt mùa giải vừa qua tại CLB. Quyết định của HLV thực sự khiến tôi bị sốc và cảm thấy tan nát cõi lòng”.

Anh nghẹn ngào nói thêm về tình yêu với màu áo Tam sư: “Trong suốt những năm tháng qua, không có điều gì khiến tôi tự hào hơn là được khoác lên mình chiếc áo đấu này và đại diện cho đất nước của mình. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng đội, chúc họ sẽ có một mùa Hè thật thành công".

maguire.jpg
Maguire trong lần ra sân gần nhất cho tuyển Anh vào tháng 3/2026

Có thể nói với Maguire, việc phải ở nhà xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua truyền hình là một cú sốc nặng nề, nhất là khi anh từng kỳ vọng đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của mình (trong tuyên bố hồi tháng 4 vừa qua).

Việc thiếu vắng Maguire - người vốn có cái duyên ghi bàn ở các trận cầu lớn và luôn là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Anh tại World Cup 2018 cũng như World Cup 2022 - chắc chắn sẽ để lại nhiều tranh cãi. Vị trí của Maguire có lẽ sẽ do những trung vệ trẻ trung hơn như Marc Guehi, Ezri Konsa hay thậm chí là Trevoh Chalobah... đảm nhiệm.

Trong khi đó với trung vệ 32 tuổi, anh sẽ tập trung hoàn toàn vào kế hoạch nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Man United. Được biết, Maguire vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2027 với MU.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh nằm ở bảng L cùng Croatia, Ghana và Panama. Thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ chơi trận ra quân gặp tuyển Croatia vào ngày 17/6 tại Dallas.

Đặng Lai
#Harry Maguire #đội tuyển Anh #World Cup 2026 #Thomas Tuchel #bóng đá Anh #World Cup #Maguire #MU #Guehi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe