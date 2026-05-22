Harry Maguire ‘sốc và tan nát’ khi bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026

TPO - Harry Maguire vừa chính thức xác nhận anh bị gạch tên khỏi danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Anh lên đường tham dự World Cup 2026. Trung vệ MU thừa nhận anh sốc và cảm thấy tan nát.

Quyết định đầy nghiệt ngã của HLV Thomas Tuchel được đưa ra ngay trước thềm buổi công bố danh sách chính thức của đội tuyển Anh. Đích thân Maguire được ông thầy gọi điện thông báo. Và quyết định của ông thầy khiến anh bị sốc.

Maguire đã không giấu nổi sự thất vọng. Anh chia sẻ: "Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể đóng góp một vai trò quan trọng cho đội tuyển quốc gia vào mùa hè này, nhất là sau những gì bản thân đã thể hiện xuyên suốt mùa giải vừa qua tại CLB. Quyết định của HLV thực sự khiến tôi bị sốc và cảm thấy tan nát cõi lòng”.

Anh nghẹn ngào nói thêm về tình yêu với màu áo Tam sư: “Trong suốt những năm tháng qua, không có điều gì khiến tôi tự hào hơn là được khoác lên mình chiếc áo đấu này và đại diện cho đất nước của mình. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng đội, chúc họ sẽ có một mùa Hè thật thành công".

Maguire trong lần ra sân gần nhất cho tuyển Anh vào tháng 3/2026

Có thể nói với Maguire, việc phải ở nhà xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua truyền hình là một cú sốc nặng nề, nhất là khi anh từng kỳ vọng đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của mình (trong tuyên bố hồi tháng 4 vừa qua).

Việc thiếu vắng Maguire - người vốn có cái duyên ghi bàn ở các trận cầu lớn và luôn là chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Anh tại World Cup 2018 cũng như World Cup 2022 - chắc chắn sẽ để lại nhiều tranh cãi. Vị trí của Maguire có lẽ sẽ do những trung vệ trẻ trung hơn như Marc Guehi, Ezri Konsa hay thậm chí là Trevoh Chalobah... đảm nhiệm.

Trong khi đó với trung vệ 32 tuổi, anh sẽ tập trung hoàn toàn vào kế hoạch nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Man United. Được biết, Maguire vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2027 với MU.