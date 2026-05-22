Thể thao

Ronaldo rực cháy, Al Nassr vô địch Saudi Pro League sau 7 năm

Khanh Kiều

TPO - Cú đúp của siêu sao Cristiano Ronaldo giúp Al Nassr đánh bại Damac 4-1, qua đó trở thành nhà vô địch của Saudi Pro League 2025/2026. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của Ronaldo tại Al Nassr.

Ronaldo tỏa sáng giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League.

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với Damac trong khuôn khổ vòng 34 Saudi Pro League, Al Nassr đang đứng đầu bảng xếp hạng và hơn đội xếp thứ 2 Al Hilal 2 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền tự quyết đang nằm trong tầm tay của Ronaldo và các đồng đội. Nếu đánh bại Damac, họ sẽ đăng quang mà không cần chờ kết quả của trận đấu bên giữa Al Hilal và Al Fayha. Trong khi đó, nếu Al Nassr hòa Damac, họ sẽ rơi xuống vị trí thứ hai nếu Al Hilal giành chiến thắng trước Al Fayha.

Siêu phẩm đá phạt của Ronaldo.

Với lợi thế sân nhà và sở hữu đội hình vượt trội, Al Nassr tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của Ronaldo có rất nhiều cơ hội trong hơn 20 phút đầu tiên nhưng không thể ghi được bàn thắng. Những nỗ lực hãm thành của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp, khi Mane ghi bàn thắng mở tỷ số vào phút 34. Al Nassr được hưởng quả đá phạt góc, Felix treo bóng cho Mane bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Kerwin. Đó là bàn thắng duy nhất trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Al Nassr tăng cường sức ép lên khung thành của Damac và họ đã có bàn thắng sớm. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman điền tên lên bảng tỷ số. Ngôi sao người Pháp có bóng bên cánh phải, anh cắt vào và bật tường với Al Khaibari trước khi cứa lòng rất căng và hiểm vào góc xa khung thành. Damac vùng lên sau khi để thua 2 bàn và bất ngờ có được bàn thắng do công của Sylla trên chấm phạt đền.

Ronaldo bật khóc sau khi hoàn tất cú đúp.

Mặc dù đã chơi rất nỗ lực nhưng đội khách cũng chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng vào lưới của Al Nassr. Phần còn lại của trận đấu là "show diễn" của siêu sao Cristiano Ronaldo. Phút 63, đội trưởng của Al Nassr sút phạt hiểm hóc vào góc xa khung thành khiến thủ môn Kerwin hoàn toàn bất lực. Ronaldo hoàn tất cú đúp vào phút 81. Đường chuyền của Boushal chạm chân Bedrane đổi hướng và Ronaldo lao vào dứt điểm cận thành.

Đánh bại Damac với tỷ số 4-1, Al Nassr lên ngôi vô địch Saudi Pro League sau 7 năm. Đây là danh hiệu chính thức đầu tiên của siêu sao Ronaldo cùng với Al Nassr. Anh từng giúp Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup, nhưng giải đấu này diễn ra ngoài mùa giải chính thức. Siêu sao 41 tuổi vẫn là cầu thủ nổi bật nhất của Al Nassr với 28 bàn sau 30 lần ra sân tại Saudi Pro League.

