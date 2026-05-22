Nhận định Thể Công Viettel vs PVF-CAND, 19h15 ngày 22/5: Còn nước, còn tát

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs PVF-CAND, vòng 24 LPBank V-League lúc 19h15 ngày 22/5. Cập nhật thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND. Bị đánh giá thấp hơn, nhưng PVF-CAND sẽ nỗ lực hết mình để nuôi hy vọng trụ hạng.

Thể Công Viettel vừa có hai chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước các đối thủ khó chơi là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên, thành tích này không đủ giúp họ kéo dài cuộc đua vô địch với Công an Hà Nội. Sau 23 vòng đấu, Công an Hà Nội đã giành 60 điểm, bỏ xa Thể Công Viettel 11 điểm và chính thức lên ngôi sớm 3 vòng.

Lúc này, mục tiêu chính của Thể Công Viettel là kết thúc mùa giải ở vị trí á quân. Họ đang có nhiều hơn Ninh Bình FC 5 điểm, hơn Hà Nội FC 7 điểm và chiếm quyền tự quyết ở cuộc đua này. Nếu đánh bại PVF-CAND trong trận đấu tối nay, đội bóng của HLV Popov xem như về đích “thành công”.

Thể Công Viettel được đánh giá mạnh hơn PVF-CAND về mọi mặt. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ vị trí hai đội hoàn toàn trái ngược. Trong khi Thể Công Viettel đứng nhì bảng, PVF-CAND lại chôn chân ở vị trí bét bảng trong thời gian dài. Khoảng cách giữa hai đội lên đến 32 điểm và 12 bậc trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, PVF-CAND vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ nhờ quyết tâm trụ hạng. Lúc này, PVF-CAND đang kém vị trí an toàn của Becamex TPHCM 4 điểm và mùa giải vẫn còn 3 vòng đấu. Về lý thuyết, họ hoàn toàn có thể vượt lên vào phút chót nếu tích lũy được các điểm số quan trọng.

Thực tế, PVF-CAND đã cho thấy nỗ lực đáng kinh ngạc trong giai đoạn gần đây. Họ đã cầm hòa các đối thủ mạnh như Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đánh bại HAGL ngay tại Pleiku để níu kéo hy vọng trụ hạng.

Ở trận này, Thể Công Viettel mất 3 trụ cột quan trọng của họ gồm Lucas Vinicius, Paulo Tapeu và Viết Tú vì án treo giò. Điều này ít nhiều sẽ tiếp thêm sự tự tin cho PVF-CAND khi làm khách tại sân Hàng Đẫy tối nay.

Phong độ Thể Công Viettel vs PVF-CAND