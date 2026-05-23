Thể thao

U17 Nhật Bản nhọc nhằn vượt qua U17 Trung Quốc, bước lên ngai vàng châu Á

Đặng Lai

TPO - Trận chung kết giải U17 châu Á giữa U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc đã diễn ra theo một kịch bản không thể kịch tính hơn. Trận cầu khép lại với chiến thắng sát nút 3-2 nghiêng về các chiến binh Samurai trẻ.

Rạng sáng nay, U17 Nhật Bản đã tạo ra thế trận áp đảo U17 Trung Quốc. Trước một đối thủ chủ động lùi sâu phòng ngự số đông, U17 Nhật Bản triển khai lối chơi ban bật mượt mà, dần dần bẻ gãy hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Và phút 31, họ đã khai thông thế bế tắc nhờ sự tỏa sáng cá nhân của Satomi. Nhận bóng ngay đầu vòng cấm, tiền đạo này xoay người đột phá táo bạo trước khi quăng chân phải quyết đoán đưa bóng bay chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số cho Nhật Bản.

Bàn thắng giải tỏa tâm lý giúp đại diện xứ sở mặt trời mọc chơi thăng hoa, dẫn đến tình huống nhân đôi cách biệt. Phút 42, tận dụng pha mất bóng tai hại ngay bên phần sân nhà của cầu thủ áo đỏ, Saito băng xuống cực nhanh, đi bóng tinh tế loại bỏ hoàn toàn thủ môn Qin Ziniu để nhân đôi cách biệt.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Trung Quốc tiếp tục bị giáng thêm một đòn nặng nề ở phút 45+2. Kitahara nhận bóng trống trải ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung cú đá căng như kẻ chỉ bằng chân trái găm thẳng vào góc gần, khép lại hiệp một bùng nổ với lợi thế dẫn trước 3-0 cho Nhật Bản.

U17 Trung Quốc đã lột xác trong hiệp 2

Tuy nhiên, hiệp hai lại chứng kiến tinh thần chiến đấu quật cường của U17 Trung Quốc. Tình huống bùng nổ đầu tiên của họ đến ngay ở phút 48. Tận dụng sự lơ là của đối thủ, Wan Xiang xộc thẳng vào vòng cấm và kết thúc tinh tế bằng chân trái, rút ngắn tỷ số xuống 1-3, thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng lội ngược dòng.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 79. Đội trưởng U17 Nhật Bản Motosuna phạm lỗi cao chân tai hại với Zhao Songyuan trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, chính Zhao Songyuan dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, đưa tỷ số về 2-3 sát nút.

Dù dồn toàn lực tổng tấn công trong những phút ít ỏi còn lại, U17 Trung Quốc vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa trước sự điềm tĩnh của hàng thủ áo xanh. Chiến thắng kịch tính 3-2 giúp U17 Nhật Bản chính thức có lần thứ 5 đăng quang ngôi vô địch U17 châu Á trong lịch sử, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của mình ở sân chơi trẻ châu lục. Trong khi đó, dù thua nhưng U17 Trung Quốc vẫn để lại ấn tượng, cho thấy đà phát triển mạnh mẽ của khâu đào tạo trẻ nước nhà sau thành công của đội U23.

#U17 Nhật Bản #Chung kết châu Á #Vô địch U17 #Bóng đá trẻ #Trung Quốc #U17 Trung Quốc

