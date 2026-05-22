Thể thao

Anh công bố danh sách chính thức dự World Cup 2026: Nhiều ngôi sao vắng mặt

Khanh Kiều

TPO - HLV Thomas Tuchel đã gạch tên một số ngôi sao của đội tuyển Anh như Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, Luke Shaw và Trent Alexander-Arnold khỏi danh sách tham dự World Cup 2026.

Danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Anh.

HLV Thomas Tuchel cho biết đã phải đưa ra những quyết định rất khó khăn và thực hiện những cuộc điện thoại "đau lòng", khi thông báo với một số cầu thủ rằng họ sẽ không được triệu tập vào đội hình dự World Cup. Chiến lược gia người Đức nói rằng ông cảm nhận được cảm xúc của các cầu thủ trong một số cuộc gọi đó. Harry Maguire, một trong những cầu thủ bị loại, cho biết anh đã bị sốc và hoàn toàn thất vọng khi không có tên trong danh sách chính thức.

Trong số những cầu thủ bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi đội hình tham dự World Cup 2026, Harry Maguire là cái tên gây ra nhiều tiếc nuối cho những người hâm mộ "Tam sư". Trung vệ của Man United đã có một mùa giải ấn tượng, anh chính là nhân tố chủ chốt trong hành trình giành tấm vé tham dự UEFA Champions League của đội bóng.

Luke Shaw, Morgan Gibbs-White và Jarrod Bowen cũng bị gạch tên khỏi danh sách tham dự World Cup, mặc dù chơi ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ. Morgan Gibbs-White và Bowen đều là trụ cột không thể thay thế tại Nottingham Forest và West Ham. Cả hai lần lượt có được 17 bàn thắng, 7 kiến tạo và 10 bàn thắng, 12 kiến tạo trong mùa giải 2025/2026. Trong khi, Hậu vệ trái Luke Shaw chơi ổn định, ra sân 37 lần cho Man United tại Premier League 2025/2026.

HLV Thomas Tuchel bất ngờ triệu tập hậu vệ cánh Djed Spence của Tottenham và chân sút Ivan Toney. Tiền đạo Ivan Toney hiện đang thi đấu tại Saudi Arabia và chỉ chơi 2 phút cho đội tuyển Anh kể từ khi Tuchel nắm quyền.

Việc Cole Palmer, Phil Foden và Trent Alexander-Arnold bị loại không gây bất ngờ. Cole Palmer đã sa sút phong độ và dính nhiều chấn thương khác nhau trong mùa giải 2025/2026. Phil Foden lại thi đấu thiếu ổn định và liên tục phải ngồi dự bị tại Man City, anh cũng không đáp ứng được những yêu cầu về chiến thuật mà HLV Tuchel đã đặt ra ở những đợt tập trung trước đó. Trent Alexander-Arnold cũng gặp vấn đề tương tự Phil Foden, cầu thủ sinh năm 1998 hiếm khi chơi tốt trong màu áo của "Tam sư" do không phù hợp với hệ thống chiến thuật.

