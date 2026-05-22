Thể thao

Trực tiếp Thể Công Viettel vs PVF-CAND 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND ở giai đoạn cuối mùa giải chứng kiến một cục diện vô cùng đặc biệt, khi vị trí trên bảng xếp hạng phản chiếu hai thái cực hoàn toàn trái ngược...

report Không được

11': Xuân Tú tạt bóng vào khó chịu khiến hàng thủ PVF-CAND không thể chạm bóng. Tuy nhiên Pedro bị lỡ nhịp khiến anh không thể có pha chạm bóng chuẩn xác nhất.

report Nguy hiểm

5': Thể Công Viettel tạo ra pha bóng đáng nói đầu tiên khi bóng được đưa vào từ cánh. Nhâm Mạnh Dũng áp sát nhưng anh không kịp chạm bóng ở tư thế đối mặt khung thành.

foul Trận đấu bắt đầu
report Thể Công Viettel làm nóng cho trận đấu
report Đội hình xuất phát của PVF-CAND

Minh Long, Anh Việt, Lý Đức, Lucas Henrique, Bảo Long, Xuân Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Bá Đạt, Mpande, Alatair.

Bên phía đội khách, họ cũng mất hậu vệ phải số 1 Võ Anh Quân do án treo giò. Hàng thủ vốn mong manh của PVF-CAND nay càng đứng trước thách thức lớn.

report Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel

Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Colonna, Văn Nam, Xuân Tiến, Wesley Nata, Damian An, Văn Khang, Mạnh Dũng, Pedro Henrique.

Trận này, Lucao văng mặt vì án treo giò. Đây là thiếu vắng lớn của đội chủ nhà. Pedro sẽ cùng Nhâm Mạnh Dũng lĩnh ấn hàng công Viettel.

viettel-ninh-binh-5.jpg

Khoảng cách giữa hai đội là một vực thẳm mênh mông. Thể Công Viettel đang vững vàng ở vị trí thứ 2 BXH LPBank V.League 1 với 49 điểm (14 thắng, 7 hòa, 2 thua) cùng hiệu số +17. Trong khi đó, tân binh PVF-CAND đang ngụp lặn ở vị trí cuối bảng (hạng 14) với vỏn vẹn 17 điểm, có cùng điểm số với SHB Đà Nẵng nhưng chịu xếp sau do kém chỉ số phụ.

Mục tiêu của hai câu lạc bộ lúc này rõ ràng như ban ngày: một bên quyết tâm bảo vệ ngôi vị á quân, một bên phải gồng mình trốn suất xuống hạng trực tiếp.

Trận đối đầu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND luôn là một trong những cuộc chạm trán mang lại nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Dù ở bất cứ hoàn cảnh hay giải đấu nào, sự kịch tính và tinh thần chiến đấu cống hiến luôn là "đặc sản" mỗi khi hai cái tên này đối đầu nhau.

viettel-4.jpg

Nhìn lại những màn so tài giữa hai đội, khán giả khó có thể quên được sự giằng co nghẹt thở về mặt chiến thuật. Thể Công Viettel với bản sắc của một đội bóng áo lính giàu truyền thống, sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia chất lượng như Khuất Văn Khang hay Phan Tuấn Tài, luôn chủ động áp đặt lối chơi nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa và những pha hãm thành đa dạng.

Trong khi đó, PVF-CAND lại là một đối thủ vô cùng lỳ lợm. Họ sẵn sàng chủ động lùi sâu, bịt kín các khoảng trống ở trung lộ để chờ thời cơ tung ra những đòn phản công chớp nhoáng dựa vào tốc độ của các mũi nhọn như Thanh Nhàn hay sự già rơ của các cựu binh. Thực tế lúc này cũng không cho phép đội khách có thể chơi sòng phẳng với đối thủ. Họ phải chọn cách tiếp cận đó để níu giữ ít nhất hy vọng giành được 1 điểm.

