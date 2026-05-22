Cựu trợ lý gây tai tiếng ở Việt Nam dẫn dắt U17 Thái Lan

TPO - Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa chính thức bổ nhiệm Wasapol Kaewpaluk làm tân HLV trưởng đội tuyển U17 quốc gia. Đây chính là cựu trợ lý của Mano Polking, người từng gây ra vụ việc tai tiếng tại Việt Nam.

Ông Wasapol Kaewpaluk từng gây tranh cãi ở Việt Nam

Theo thông báo từ FAT, ông Wasapol Kaewpaluk đã “vượt qua các quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt của Hội đồng kỹ thuật nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm và bứt phá cho bóng đá trẻ Thái Lan tại các đấu trường quốc tế sắp tới”.

Vị HLV này sinh năm 1983, vừa có bằng Pro của AFC. Nhờ đó mà từ vị trí trợ lý, ông Wasapol Kaewpaluk đã bắt đầu thử sức mình với vai trò HLV trưởng. Nhưng trên cương vị này, ông đã gây thất vọng khi khiến Kanchanaburi Power rơi xuống nhóm nguy hiểm ở giải VĐQG Thái Lan trước khi bị sa thải hồi tháng 4 vừa qua. Người thay thế Wasapol Kaewpaluk chính là cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam, Lee Jung-soo.

Sau thời gian ngắn thất nghiệp, Wasapol Kaewpaluk đã được FAT trao cơ hội dẫn dắt U17 Thái Lan. HLV Wasapol Kaewpaluk sẽ bắt tay vào “soi giò” các học trò để lên danh sách đội hình, chuẩn bị hướng đến chiến dịch vòng loại U17 châu Á diễn ra vào tháng 11/2026.

Đội tuyển U17 Thái Lan đang gây thất vọng ở 2 giải đấu gần nhất. Họ thua Myanmar, thua Lào ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á và bị loại sớm. Đến VCK U17 châu Á, đội tuyển này thua trắng Saudi Arabia, Tajikistan và chỉ kết thúc chiến dịch với 1 điểm. Hàng loạt kết quả kém cỏi khiến họ sa thải Marco Gockel.

FAT bây giờ đặt niềm tin vào một nhà cầm quân nội. Đáng chú ý, khi còn làm trợ lý cho HLV Polking, ông Wasapol Kaewpaluk từng gây tai tiếng ở Việt Nam với thái độ phản cảm trong lúc bước vào phòng họp báo. Sau trận chung kết AFF Cup 2022, trận đấu mà Việt Nam và Thái Lan đã hòa nhau 2-2 tại Mỹ Đình, ông Wasapol đã khệnh khạng đứng trước phòng họp báo, như gửi một thông điệp muốn thách thức giới truyền thông Việt Nam.