Thể thao

MU chính thức chọn xong HLV cho mùa giải mới

A Phi

TPO - Sau nhiều tin đồn đoán, MU đã chính thức ký hợp đồng dài hạn với HLV Michael Carrick.

Carrick ký hợp đồng 2 năm với MU. Ảnh: Getty

Michael Carrick được MU bổ nhiệm vào tháng 1 năm nay với vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa giải, thay thế Ruben Amorim bị sa thải trước đó. HLV người Anh lập tức gây ấn tượng khi giúp Quỷ đỏ đánh bại Man City, Arsenal trong 2 trận đầu tiên và giành giải HLV xuất sắc nhất tháng của Ngoại hạng Anh.

Tính đến thời điểm này, Carrick dẫn dắt MU tổng cộng 16 trận, giành chiến thắng 11 trận và chỉ thua 2 trận, đạt tỷ lệ thắng lên đến 68,8%. Ông giúp một loạt ngôi sao của MU “hồi sinh”, đặc biệt là đội trưởng Bruno Fernandes, qua đó giúp Quỷ đỏ sớm đạt được mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau.

Trong thời gian qua, ban lãnh đạo MU đã lên kế hoạch tìm kiếm HLV dài hạn từ mùa giải 2026/27. Khi đó, Carrick chỉ được xem là một trong các ứng cử viên cho vị trí này và chưa chắc được chọn. Phải đến hôm nay, Carrick mới được MU ký hợp đồng mới và trở thành HLV dài hạn của đội bóng này.

Trên trang chủ, MU thông báo: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Michael Carrick sẽ tiếp tục giữ chức huấn luyện viên trưởng đội một nam, sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028”.

Chia sẻ sau khi ký hợp đồng, Carrick hồ hởi nói: “Ngay từ khi tôi đến đây 20 năm trước, tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của Manchester United. Việc gánh vác trách nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá đặc biệt này khiến tôi vô cùng tự hào”.

“Trong suốt năm tháng qua, nhóm cầu thủ này đã chứng tỏ họ có thể đạt được những tiêu chuẩn về sự kiên cường, tinh thần đoàn kết và quyết tâm mà chúng tôi yêu cầu ở đây. Giờ là lúc chúng tôi cùng nhau tiến về phía trước một lần nữa, với tham vọng và mục tiêu rõ ràng. Manchester United và những người hâm mộ tuyệt vời của chúng ta xứng đáng được cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất một lần nữa”.

Với bản hợp đồng này, MU chấm dứt các tin đồn về vị trí HLV trưởng, qua đó hướng đến kỳ chuyển nhượng mùa hè và sớm chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.

#MU #Michael Carrick #Ngoại hạng Anh

