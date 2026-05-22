Pep Guardiola làm gì sau khi chia tay Man City?

Hương Ly

TPO - Pep Guardiola nhấn mạnh ông đang cạn kiệt năng lượng, do đó sẽ dành thời gian nghỉ ngơi trước khi nghĩ tới chuyện dẫn dắt đội bóng mới.

pep-guardiola.jpg

"Bây giờ là lúc nghỉ ngơi. Tôi không có kế hoạch huấn luyện trong một thời gian dài, nếu không tôi đã tiếp tục gắn bó với Man City rồi. Tôi cần lùi lại một bước", Pep chia sẻ trong buổi họp báo mới nhất. Khi được hỏi liệu ông có đang cạn kiệt năng lượng giống Jurgen Klopp khi chia tay Liverpool hay không, Pep chia sẻ tiếp: “Hoàn toàn chính xác. Tôi cảm thấy mình không còn đủ năng lượng cần thiết để cứ ba ngày một lần lại phải chiến đấu giành danh hiệu và đứng trước các cầu thủ".

"Đây là quyết định rất lớn, được đưa ra không phải vì tôi thiếu tham vọng hay không muốn thử thách bản thân lần nữa, mà đơn giản đây là thời điểm thích hợp nhất. Ngay khi chúng tôi không còn mục tiêu nào để chiến đấu, đó là lúc tôi muốn nói lời tạm biệt chính thức và trọn vẹn nhất đến những người hâm mộ của mình vào trận đấu hôm Chủ nhật tới", thuyền trưởng Man City chia sẻ tiếp.

Pep Guardiola vừa khiến làng túc cầu rúng động khi đột ngột thông báo chia tay Man City ngay sau trận gặp Aston Villa, cũng là vòng đấu hạ màn của Premier League 2025/26. Chiến lược gia 55 tuổi khẳng định ông cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn và sẽ không tiếp quản bất kỳ đội bóng nào trong tương lai gần. Tuy nhiên, Pep sẽ giữ một vị trí Đại sứ toàn cầu trong hệ sinh thái City Football Group của giới chủ Man City.

Ở mùa giải 2025/26, Pep và Man City thất bại trong mục tiêu vô địch ở 2 đấu trường quan trọng là Premier League và Champions League. The Citizens đã giành danh hiệu cúp Liên đoàn Anh và FA Cup nhưng chừng đó không đủ để giúp Pep thỏa mãn.

Ngay sau khi Pep rời Man City, Man City bổ nhiệm Enzo Maresca ngồi ghế nóng ở sân Etihad. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano, Pep sẽ được dựng tượng trước sân Etihad.

