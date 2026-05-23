Nhận định Thanh Hóa vs HAGL, 18h00 ngày 23/5: Điểm tựa xứ Thanh

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs HAGL, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thanh Hóa đang thăng hoa trên sân nhà. Và điểm tựa này sẽ giúp họ lấy 3 điểm từ HAGL.

Nhận định trước trận đấu Thanh Hóa vs HAGL

Bước vào giai đoạn cuối của mùa giải, CLB Thanh Hóa phải đối mặt với không ít áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Những án phạt liên tiếp từ FIFA cùng bài toán lực lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của toàn đội.

Tuy nhiên, dưới sự chèo lái của HLV Mai Xuân Hợp, đội bóng xứ Thanh vẫn đang nỗ lực chắt chiu từng điểm số để hoàn thành mục tiêu tối thượng. Họ đã đánh bại Hà Nội FC, hòa Becamex TPHCM và đánh bại PVF-CAND. 5 lần ra sân vừa qua, CLB này chỉ thua 1. Tại sân nhà, Thanh Hóa toàn thắng 2 trận gần đây, đặc biệt là chiến thắng phi thường trước Hà Nội FC.

Hiện tại, mục tiêu của Thanh Hóa trong cuộc tiếp đón HAGL không gì khác ngoài một chiến thắng. 3 điểm trọn vẹn tại xứ Thanh sẽ giúp họ chính thức bảo đảm tấm vé ở lại với giải đấu cao nhất quốc gia mà không cần phải bận tâm đến kết quả của các đối thủ bám đuổi ở những vòng đấu cuối.

Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả xứ Thanh chắc chắn sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc để các cầu thủ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.

Phong độ của HAGL đang là rất thất thường

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs HAGL

Phía bên kia chiến tuyến, HAGL đang cho thấy một bộ mặt vô cùng bất ổn. Nhìn vào chuỗi trận gần đây, người hâm mộ dễ dàng nhận ra quy luật của đội bóng phố Núi: cứ sau một chiến thắng, họ lại ngay lập tức rơi vào chuỗi hòa hoặc thất bại.

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút của HAGL nằm ở hàng công thi đấu quá nghèo nàn. Tính đến thời điểm hiện tại, ba chân sút chủ lực của đội bóng là trung vệ Jairo, tiền đạo Gabriel và Minh Tâm mới chỉ đóng góp khiêm tốn mỗi người 3 pha lập công.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào các pha bóng cố định hay khả năng dâng cao tấn công của trung vệ người Brazil - Jairo cho thấy HAGL đang lâm vào cuộc khủng hoảng ý tưởng ghi bàn. Nếu không thể cải thiện hiệu suất săn bàn, chuyến hành quân đến sân Thanh Hóa được dự báo sẽ "lành ít dữ nhiều" cho đội khách.

Với HAGL, một kết quả hòa trên sân khách có lẽ là mục tiêu thực tế và vừa sức nhất mà họ muốn hướng tới nhằm tích lũy điểm số an toàn. Nhưng rõ ràng, Thanh Hóa không muốn một kết quả chia điểm. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cần một thắng lợi giòn giã để đập tan những hoài nghi, vượt qua những khó khăn bủa vây bên lề sân cỏ và tri ân khán giả nhà bằng tấm vé trụ hạng chính thức.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa: Y Eli Nie, Minh Đoàn, Thanh Nam, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Damoth, Đức Hoàng, Ngọc Tân, Văn Hoàn, Ngọc Mỹ, Xuân Hưng.

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Sơn, Jairo, Thanh Nhân, Marciel, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Anh Tài, Gabriel, Minh Tâm.

Dự đoán tỷ số: Thanh Hóa 2-0 HAGL

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

