World Cup 2026 chưa khởi tranh, một HLV đã chốt thời điểm nghỉ việc

TPO - HLV Marcelo Bielsa vừa chính thức xác nhận ông sẽ rời chiếc ghế "thuyền trưởng" đội tuyển Uruguay ngay sau chiến dịch World Cup 2026. Tuyên bố này gây nên nhiều tranh luận.

"Công việc của tôi sẽ kết thúc sau World Cup", Bielsa chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát. Dù Bielsa không giải thích sâu hơn song truyền thông Nam Mỹ đều hiểu rằng nhà cầm quân 70 tuổi sẽ không gia hạn hợp đồng sau khi giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada chính thức hạ màn vào ngày 19/7.

Bielsa nói tiếp: "Được tham dự World Cup là một phép màu trong sự nghiệp của bất kỳ chuyên gia thể thao nào. Tôi sẽ mãi biết ơn Uruguay vì đã cho tôi cơ hội được tận hưởng bầu không khí đỉnh cao này thêm một lần nữa".

Bielsa tiếp quản đội tuyển Uruguay từ năm 2023 sau sự ra đi của Diego Alonso. Mọi thứ khởi đầu với ông rất suôn sẻ. Ông và các học trò đã giành hạng ba Copa America 2024 và duy trì phong độ ổn định. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông và các học trò dần đi vào ngõ cụt sau những bất đồng với chân sút vĩ đại Luis Suarez, kéo theo hàng loạt xung đột nội bộ nghiêm trọng.

HLV Bielsa bị chỉ trích vì gây ra hiềm khích với Suarez

Chính Suarez sau đó đã công khai đả kích Bielsa, cho rằng vị HLV 70 tuổi này là "kẻ phá hoại phòng thay đồ". Kéo theo đó, phong độ của tuyển Uruguay cũng sa sút thấy rõ. Đỉnh điểm trong chuỗi trận vừa qua là trận thua đậm 1-5 trước tuyển Mỹ, đội bóng khi đó cũng gặp khủng hoảng.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp huấn luyện của Bielsa, sau hai giải đấu cùng Argentina (2002) và Chile (2014). Tại World Cup sắp tới, Uruguay nằm ở bảng H và sẽ đá trận mở màn gặp Saudi Arabia vào ngày 15/6, trước khi đối đầu với Cape Verde và Tây Ban Nha. Nhiệm vụ của Bielsa chắc chắn vẫn là giúp đội nhà vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn.

Tuyên bố của Bielsa đưa ra ở thời điểm nhạy cảm, vì giải đấu sắp khởi tranh và thông điệp này của ông có thể ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của các học trò. Năm ngoái, HLV Didier Deschamps cũng xác nhận rời đội tuyển Pháp một khi World Cup 2026 khép lại. Cùng nội dung nhưng rõ ràng, thời điểm nói lời chia tay của Bielsa và Deschamps là rất khác nhau, và nó cũng có thể tạo nên những hiệu ứng khác nhau.