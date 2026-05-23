Chính thức lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở FIFA World Cup U17

Vĩnh Xuân

TPO - Theo lịch thi đấu do FIFA vừa công bố, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh U17 Bỉ ở trận ra quân.

U17 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ cực mạnh ở FIFA U17 World Cup

Theo kết quả bốc thăm, tại FIFA U17 World Cup 2026 đội tuyển U17 Việt Nam chung bảng với Bỉ, Mali và New Zealand. Đây là bảng đấu được xác định giàu chất cạnh tranh đối với U17 Việt Nam.

Trong số này, U17 Bỉ là đối thủ mạnh nhất dựa theo các thông số chuyên môn và chuyển nhượng. Cụ thể trên Transfermarkt, giá trị đội tuyển U17 Bỉ lên tới khoảng 6.3 triệu euro.

U17 Mali sở hữu nhiều cầu thủ khoẻ, giàu tốc độ và sức chiến đấu. Đây là phẩm chất điển hình của các đội bóng châu Phi. Đối thủ vừa tầm hơn cả với U17 Việt Nam là U17 New Zealand, đối thủ có lối chơi khá tương đồng với U17 Australia.

Theo lịch do FIFA công bố, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11. Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đánh giá việc được thi đấu với các đội bóng mạnh là cơ hội để U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ thi đấu.

Ông Trần Anh Tú cho biết VFF sẽ tạo điều kiện tối đa để thầy trò HLV Roland có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, thể lực cho cuộc đua tại đấu trường World Cup.

