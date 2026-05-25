Bi kịch mất suất dự Champions League của Bournemouth

Hương Ly

TPO - Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, khiến Bournemouth không có vé dự Champions League. Premier League cũng không có đại diện thứ 6 dự C1 mùa tới như kỳ vọng.

nottingham-forest-v-bournemouth-premier-league.jpg

Kịch bản Premier League có 6 đại diện tham dự Champions League mùa giải 2026/27 không xảy ra sau vòng đấu hạ màn kịch tính. Bournemouth là đội bóng tiếc nuối nhất khi tấm vé lịch sử tưởng như đã ở rất gần lại không thể với tới. Lý do bởi Aston Villa thắng Man City ở vòng này và giữ vững vị trí thứ 4. Theo quy định của UEFA, Premier League chỉ có suất thứ 6 nếu Aston Villa vô địch Europa League và đứng thứ 5.

5 đại diện của Premier League dự cúp C1 mùa tới là Arsenal, Man City, MU, Aston Villa và Liverpool. Các CLB Anh có thành tích tốt tại cúp châu Âu mùa 2025/26, do đó được UEFA trao thêm một suất đặc cách dự Champions League. Nhờ vậy, Liverpool mới được tiếp tục tận hưởng bầu không khí ở giải đấu danh giá nhất cho cấp CLB.

Bournemouth và Sunderland giành vé dự Europa League sau cuộc đua kịch tính ở vị trí thứ 6 đến 10 trên bảng xếp hạng. Bournemouth có lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ bước ra trời Âu. Trong khi đó, Sunderland tạo nên cú bứt tốc ngoạn mục khi đánh bại Chelsea ở vòng cuối, nhảy vọt từ vị trí thứ 10 lên thứ 7, giành tấm vé dự Europa League thứ hai sau hơn 50 năm chờ đợi, đồng thời đẩy Chelsea vào cảnh tay trắng.

Đại diện cuối cùng của Premier League ở đấu trường châu Âu mùa tới là Brighton. "Chim mòng biển" đứng ở vị trí thứ 8 nhờ hơn Brentford hiệu số bàn thắng bại, có lần thứ hai trong lịch sử dự Conference League.

Ở diễn biến khác, Crystal Palace vẫn còn nguyên cơ hội viết tiếp giấc mơ dự cúp châu Âu nếu họ đánh bại Rayo Vallecano trong trận chung kết Conference League. Nếu "Đại bàng" chiến thắng, họ sẽ có suất đặc cách dự Europa League.

Ở mùa giải 2025/26, bóng đá Anh khởi đầu tưng bừng tại cúp châu Âu, hiên ngang vượt qua vòng phân nhánh của các đấu trường. Ở Champions League, đại diện Premier League lần lượt gãy cánh từ vòng knock-out, chỉ còn Arsenal trụ lại ở bán kết và chuẩn bị chơi trận chung kết Champions League với PSG.

Aston Villa vô địch Europa League sau trận thắng Freiburg. Crystal Palace được kỳ vọng vô địch Conference League và tiếp đến là Arsenal khi đối đầu PSG. Người Anh đang mơ tới kịch bản thâu tóm mọi danh hiệu từ cúp C1, C2 đến C3, sau đó là trận tranh siêu cúp châu Âu.

