Thể thao

Hình ảnh xúc động ngày Pep Guardiola chia tay Man City

Hương Ly

TPO - Pep Guardiola bật khóc trong khoảnh khắc Bernardo Silva rời sân. Hai thầy trò, những biểu tượng của sân Etihad, chính thức rời Man City sau vòng đấu hạ màn Premier League 2025/26

Pep Guardiola bước ra mặt cỏ sân Etihad trong những tiếng vỗ tay của cổ động viên Man City. Trước đó, Pep bất ngờ thông báo rời Man City sau một thập kỷ gắn bó. Sự ra đi của chiến lược gia người Tây Ban Nha để lại tiếc nuối khi công việc của ông ở sân Etihad vẫn diễn ra trơn tru và tương lai còn nhiều hứa hẹn.
Khoảnh khắc khiến cổ động viên Man City chết lặng khi Bernardo Silva rời sân. Pep đợi sẵn ngoài đường biên và ôm lấy cậu học trò cưng. Bernardo là công thần gắn liền với triều đại huy hoàng của Pep tại sân Etihad. Từ David Silva, Pep đưa về Bernardo để thay thế và kế hoạch này của ông thành công mỹ mãn.
Pep nhiều lần vội gạt nước mắt. Ông xúc động vì tình cảm lớn từ cổ động viên Man City, những người hô vang tên ông từ khi bắt đầu trận đấu tới lúc cả đội rời sân.
"Mãi mãi là huyền thoại của chúng tôi. Ông đã giúp Man City trở nên vĩ đại và thay đổi cả bóng đá", CĐV giơ cao tấm banner để tri ân Pep.
Tất cả đều ngỡ ngàng khi Pep chia tay Man City. Ông tiết lộ mình cần nghỉ ngơi ở giai đoạn này, không thể trằn trọc mỗi đêm để suy nghĩ về cách giành danh hiệu. "Nếu tôi muốn tiếp tục sự nghiệp thì đã không rời Man City rồi", Pep cho biết.
Pep đã gia nhập Man City và một tay làm thay đổi CLB trong 10 năm. Từ đội bóng lớn ở Anh, The Citizens dưới tay HLV người Tây Ban Nha thành thế lực thống trị tuyệt đối và giành cúp Champions League.
Nối gót Pep và Bernardo, John Stones cũng rời Man City sau mùa này.
Pep được tạc tượng trước sân Etihad, ngay sau vòng hạ màn Premier League 2025/26.

