Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Messi bỏ dở trận đấu vì chấn thương, tuyển Argentina lo sốt vó trước thềm World Cup

Đặng Lai

TPO - Sáng nay (25/5/2026), người hâm mộ Argentina phải nín thở dõi theo tình hình sức khỏe của Lionel Messi. Trong trận đấu cuối cùng cho Inter Miami trước thềm World Cup 2026 gặp Philadelphia Union, siêu sao 39 tuổi đã phải rời sân do gặp vấn đề ở vùng đùi.

lpqcwavbmgceakbifkk0.jpg

Ở phút 73, khi tỷ số là 4-4, Messi cảm thấy không ổn nên ra dấu xin HLV cho rời sân. Dù hết trận, Inter Miami giành chiến thắng kịch tính 6-4 nhưng hình ảnh người đội trưởng cúi đầu đi thẳng vào đường hầm đã phủ một bóng đen lớn lên NHM Inter Miami cũng như đội tuyển Argentina, những người sắp bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng World Cup.

Nỗi lo ngại càng tăng lên khi giải đấu lớn nhất hành tinh chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là khởi tranh (Argentina đá trận mở màn gặp Algeria vào ngày 16/6). Dù ban huấn luyện Inter Miami trấn an rằng "đây có thể chỉ là tình trạng quá tải cơ đùi" và họ rút Messi ra để "tránh rủi ro", nhưng tiền sử chấn thương của Messi cũng như việc anh đã bước sang độ tuổi U40 luôn là bài toán nhức nhối.

Nếu khả năng xấu nhất xảy ra là Argentina thiếu vắng người thủ lĩnh 39 tuổi, sức mạnh của nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Bởi lẽ, vai trò của Lionel Messi là không thể thay thế, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn chỗ dựa tinh thần.

Khoảnh khắc Messi rời sân

Kể từ sau đỉnh cao tại Qatar 2022, Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi mà HLV Lionel Scaloni xây dựng. Anh sở hữu kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 116 bàn thắng sau tổng cộng 198 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nếu tính riêng 4 năm hậu World Cup 2022, Messi vẫn ghi tới 18 bàn cho đội tuyển, trung bình 0,7 bàn mỗi trận (hiệu suất cao nhất). Những con số này chứng minh vai trò không thể thiếu của Messi.

Albiceleste đang sở hữu một thế hệ tài năng đồng đều, song tầm ảnh hưởng và khả năng định đoạt trận đấu của Messi vẫn cực kỳ quan trọng. Có thể nói, hàng triệu trái tim yêu bóng đá Argentina đang cầu nguyện để người cận vệ già kịp bình phục, tiếp tục dẫn dắt các vũ công Tango trên hành trình lịch sử tại Bắc Mỹ.

Đặng Lai
#Messi #chấn thương #Argentina #World Cup #Inter Miami #bóng đá Mỹ #World Cup 2026 #WC #tin tức World Cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe