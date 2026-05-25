Toàn cảnh lễ bế mạc và trao giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải 2026

TPO - Tối 24/5, giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần 2 năm 2026 khép lại tại sân Long Thành. Sau ngày tranh tài thể thao kịch tính, đêm gala trao giải vinh danh những golfer và kết nối những tấm lòng vàng hướng về cộng đồng.

Khoảnh khắc thăng hoa trên thảm cỏ và chiếc cúp vinh quang

Trải qua ngày thi đấu đầy hào hứng tại sân Long Thành Golf Club, gần 250 golfer đã cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn, bứt phá điểm số kịch tính. Sân chơi năm nay chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn khi các golfer liên tục ghi điểm ấn tượng trên các đường fairway và green.

Tối cùng ngày, sân khấu Gala vinh danh những cái tên xuất sắc nhất với giải Best Gross gọi tên golfer Lưu Ngọc Sáng. Với phong độ thi đấu ổn định, anh đã hoàn thành vòng đấu với kết quả 75 gậy, xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để bước lên bục cao nhất.

Bên cạnh giải thưởng cao quý nhất, Ban tổ chức cũng đã tìm ra chủ nhân xứng đáng cho các vị trí dẫn đầu tại các bảng đấu: Bảng nam A: Chiến thắng thuộc về golfer Lý Triều Vân (Gross: 75, Net: 68/69). Bảng nam B: Golfer Vũ Hùng Cường xuất sắc giành ngôi vị quán quân (Gross: 79, Net: 63/68). Bảng nam C: Vị trí số một thuộc về golfer Đoàn Ngọc (Gross: 91, Net: 67/68). Bảng Nữ: Golfer Vũ Thị Phương Mai sở hữu danh hiệu vô địch bảng với thành tích Gross 84.

Đêm tiệc bế mạc càng thêm phần rộn ràng với chương trình bốc thăm may mắn (Lucky Draw). Những phần quà giá trị gồm những đôi giày golf thời thượng, voucher cao cấp và các hộp bánh thượng hạng được trao tận tay những vị khách may mắn.

Nhịp cầu nhân ái và những phiên đấu giá nghẹt thở

Không dừng lại ở câu chuyện thắng thua trên sân cỏ, giá trị cốt lõi giúp Tiền Phong Golf Championship khẳng định vị thế riêng chính là tinh thần sẻ chia. Trong đêm Gala, hội trường liên tục "nóng" lên bởi những phiên đấu giá vật phẩm kịch tính nhằm gây quỹ an sinh xã hội.

Tác phẩm mở màn là bức tranh đồng mạ vàng 24K mang tên Hồ Gươm có kích thước 53x63 cm do Nghệ nhân Quốc gia Phạm Hoàng Điệp chế tác riêng tặng giải đấu. Ngay khi mức giá khởi điểm 20 triệu đồng được công bố, các golfer và mạnh thường quân đã liên tục đưa ra những con số ấn tượng. Sau nhiều lượt cạnh tranh gay cấn, ông Trần Văn Chín - Chủ tịch Công ty Công nghệ Arobid - đã trở thành chủ nhân của bức tranh với mức giá 50 triệu đồng. Sự hào phóng chưa dừng lại ở đó khi các khách mời có mặt tại khán phòng đã cùng nhau đóng góp thêm 50 triệu đồng vào quỹ.

Vật phẩm thứ là bình rượu sâm Ngọc Linh nguyên củ 10 năm tuổi (dung tích 1,5 lít, ngâm từ năm 2021) do Công ty Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông tặng. Với mức khởi điểm 30 triệu đồng, một golfer giấu tên đến từ Vĩnh Long đã đấu giá thành công ở mức 35 triệu đồng.

Các golfer tham dự chương trình sau đó cũng chung tay quyên góp thêm 10 triệu đồng, nâng tổng số tiền thu được từ vật phẩm này lên mức ấn tượng. Toàn bộ số tiền thu được từ các phiên đấu giá sẽ được Ban tổ chức chuyển thẳng vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách.

Nơi thể thao hòa quyện cùng giá trị nhân văn cao cả

Diễn ra trong những ngày tháng 5 lịch sử, giải đấu năm nay mang thông điệp thiêng liêng khi hướng về kỷ niệm ngày non sông thống nhất. Việc giải đấu chọn Đồng Nai - địa phương vừa vinh dự trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - làm nơi đăng cai càng làm tăng thêm ý nghĩa cho các hoạt động an sinh xã hội bên lề.

Ngay tại đêm bế mạc, tinh thần "uống nước nhớ nguồn" đã được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể. Ban tổ chức giải đã trao tặng 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các cựu chiến binh gặp hoàn cảnh khó khăn tại phường Tam Phước.

Thông qua cầu nối Báo Tiền Phong, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã trao tặng 100 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho một gia đình bộ đội xuất ngũ người dân tộc Châuro tại xã Sông Ray.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng đã phối hợp trao tặng những phần quà an sinh ý nghĩa cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Tân.

Phát biểu bế mạc giải đấu, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải - chia sẻ rằng, dù những chiếc cúp đã tìm thấy chủ nhân, nhưng phần thưởng lớn nhất đối với Ban tổ chức chính là sự đồng hành của hơn 250 golfer và các nhà hảo tâm.

Sự hiện diện của họ là minh chứng rõ nét nhất cho sức lan tỏa của lòng nhân ái. Giải đấu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện thể thao thông thường, trở thành nơi gặp gỡ của những tấm lòng vàng, cùng chung tay tri ân thế hệ cha anh đi trước và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.