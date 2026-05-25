Một thập kỷ vàng son của Pep Guardiola tại Man City

TPO - Trong 10 năm gắn bó với Man City, HLV Pep Guardiola đã đưa nửa xanh thành Manchester vươn mình trở thành thế lực hàng đầu châu Âu với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Từ những khoảnh khắc nâng cúp, cảm xúc bùng nổ bên đường biên đến các dấu ấn mang tính biểu tượng, tất cả khắc họa hồi kết của một kỷ nguyên huy hoàng trong lịch sử bóng đá Anh.

HLV Pep Guardiola vẫy tay chào người hâm mộ trước trận chung kết FA Cup Anh giữa Chelsea và Man City tại London ngày 16/5/2026.

Lời chia tay của Pep Guardiola vào cuối mùa giải 2025/26 khép lại giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử Man City. Kể từ khi cập bến Etihad năm 2016, ông đã biến đội bóng này thành “cỗ máy chiến thắng” gần như hoàn hảo. Dưới sự dẫn dắt của Pep, Man City giành 20 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 FA Cup, 5 Cup Liên đoàn, 3 Siêu Cup Anh, 1 Champions League, 1 Siêu Cup châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Dưới thời Guardiola, Man City thắng 416, thua 89, hòa 86 (đạt tỷ lệ thắng 70,4%). Ông còn cùng các học trò tạo ra nhiều kỷ lục, như trở thành CLB đầu tiên cán mốc 100 điểm tại Ngoại hạng Anh (mùa 2017/18), CLB đầu tiên đoạt bốn danh hiệu quốc nội trong một mùa (2018-2019) hay CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh bốn mùa liên tiếp. Đỉnh cao là cú ăn 5 với Champions League, Cup FA, Ngoại hạng Anh, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup vào năm 2023.

Không chỉ thành công về danh hiệu, Guardiola còn thay đổi hoàn toàn bản sắc của Man City bằng triết lý kiểm soát bóng, pressing tầm cao và sự linh hoạt chiến thuật. Dưới bàn tay của ông, nhiều ngôi sao như Kevin De Bruyne, Rodri hay Erling Haaland đã vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Sau 10 năm, Guardiola rời Man City với vị thế của một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Di sản ông để lại không chỉ nằm ở số danh hiệu, mà còn ở cách ông thay đổi hoàn toàn bản sắc và tầm vóc của đội chủ sân Etihad trên bản đồ bóng đá thế giới.

HLV Pep Guardiola ăn mừng chức vô địch Premier League sau trận đấu giữa Man City và Everton tại sân Etihad ngày 23/5/2021.

HLV Pep Guardiola phản ứng bên đường biên trong trận đấu giữa Man City và Leicester City tại Premier League trên sân Etihad ngày 6/5/2019.

HLV Pep Guardiola nâng cao cúp vô địch sau khi Man City đánh bại Inter Milan 1-0 trong trận chung kết Champions League 2023 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/6/2023.

HLV Pep Guardiola ăn mừng sau khi Bernardo Silva ghi bàn mở tỷ số trong trận bán kết lượt về Champions League giữa Man City và Real Madrid tại Etihad, ngày 17/5/2023.

Kyle Walker nâng cúp vô địch khi các cầu thủ Man City cùng HLV Pep Guardiola ăn mừng chiến thắng 4-0 trước Fluminense FC trong trận chung kết FIFA Club World Cup tại Jeddah, ngày 22/12/2023.

HLV Pep Guardiola tham dự buổi họp báo tại Madrid trước trận đấu giữa Man City và Real Madrid tại UEFA Champions League, ngày 25/2/2020.

HLV Pep Guardiola chỉ đạo các cầu thủ bên đường biên, bên cạnh HLV José Mourinho trong trận đấu giữa Man United và Man City tại Cup Liên đoàn Anh trên sân Old Trafford, ngày 26/10/2016.

HLV Pep Guardiola ăn mừng cùng Phil Foden sau bàn thắng trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Manchester City và Borussia Dortmund trên sân Signal Iduna Park, ngày 14/4/2021.

HLV Pep Guardiola nhận giải “HLV nam xuất sắc nhất” tại FIFA Football Awards 2023 ở London, ngày 15/1/2024.

Các cầu thủ Man City tung HLV Pep Guardiola lên không trung trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League sau trận gặp Huddersfield Town tại Etihad, ngày 6/5/2018.

HLV Pep Guardiola phản ứng bên đường biên trong trận đấu giữa Man City và Tottenham Hotspur tại Premier League trên sân Etihad, ngày 24/11/2024.

HLV Pep Guardiola cùng đội trưởng Vincent Kompany nâng cúp vô địch Premier League tại Etihad sau khi Man City bảo vệ thành công ngôi vương với chiến thắng 4-1 trước Brighton & Hove Albion ở vòng đấu cuối mùa giải, ngày 12/5/2019.

HLV Pep Guardiola nâng cao cúp FA Cup sau chiến thắng 2-1 trước Man United tại Wembley, ngày 3/6/2023.

HLV Pep Guardiola phản ứng bên đường biên trong trận đấu giữa Man City và Sporting CP tại Champions League ở Lisbon, ngày 5/11/2024.

HLV Pep Guardiola được các cầu thủ Man City tung lên không trung sau khi đánh bại Brighton & Hove Albion với tỷ số 4-1 để giành chức vô địch Premier League, ngày 12/5/2019.

HLV Pep Guardiola nâng cúp vô địch Premier League tại Amex sau chiến thắng của Man City trước Brighton & Hove Albion, ngày 12/5/2019.



Các cầu thủ Man City cùng HLV Pep Guardiola ăn mừng chức vô địch Siêu Cup châu Âu sau chiến thắng trước Sevilla tại Hy Lạp, ngày 16/8/2023.

HLV Pep Guardiola ăn mừng cùng Phil Foden trong trận tứ kết lượt về Champions League giữa Borussia Dortmund và Man City trên sân Signal Iduna Park, ngày 14/4/2021.

HLV Pep Guardiola và Chủ tịch CLB Khaldoon Al Mubarak ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch Premier League sau trận đấu giữa Man City và West Ham trên sân Etihad, ngày 19/5/2024. Man City chính thức đăng quang Premier League sau khi đánh bại West Ham ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

HLV Pep Guardiola ôm Ruben Dias và Bernardo Silva sau trận derby Manchester gặp Man United ngày 6/4/2025.

HLV Pep Guardiola hôn chiếc cúp vô địch Champions League sau chiến thắng của Man City trước Inter Milan tại Istanbul, ngày 11/6/2023.

​

​