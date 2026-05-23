Pep Guardiola có phải cái bóng không thể vượt qua?

TPO - Thật khó hình dung Manchester City không có Pep Guardiola. Nhiều người bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh nửa xanh thành Manchester lao dốc sau khi Pep ra đi, giống như MU trải qua khi huyền thoại Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Pep giúp Man City thống trị bóng đá Anh

Huyền thoại đương đại

Những CĐV City trọn đời, những người vẫn nhớ về thời tiền Guardiola với đủ buồn vui, có thể nhăn mặt trước câu nói ấy. Bởi rốt cuộc, CLB đã tồn tại rất lâu trước khi ông đến vào năm 2016, và chắc chắn sẽ còn tồn tại rất lâu sau khi ông rời đi.

Nhưng HLV người Tây Ban Nha, 55 tuổi, không chỉ dẫn dắt City lên đỉnh bóng đá thế giới bằng những thành tựu trong cabin huấn luyện. Ông còn thiết lập một nền văn hóa trong CLB, định hình kỳ vọng của thế giới bên ngoài, và gần như trở thành người phát ngôn của họ, người đứng ra bảo vệ City giữa những tranh cãi ngoài sân cỏ.

Tác động của Guardiola lên City, và rộng hơn là bóng đá Anh trong một thập kỷ qua, lớn đến mức những so sánh với thời Sir Alex Ferguson ở Manchester United là điều không thể tránh khỏi. Nếu nhớ rằng Ferguson làm việc ở Old Trafford lâu hơn Guardiola tới 16 năm, riêng việc Guardiola được đặt cạnh ông đã là một thành tựu.

Ferguson có lẽ sẽ luôn thắng trong cuộc tranh luận về HLV vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, nhờ sự trường tồn và số danh hiệu đi kèm. Nhưng Guardiola gần như chắc chắn là người tạo ra sức biến đổi lớn nhất, bởi phong cách của ông, cùng những biến thể từ nó, đã được hấp thụ trên khắp nước Anh, từ bóng đá phong trào đến đỉnh cao chuyên nghiệp.

Chỉ đến lúc này, khi thế giới bóng đá bắt đầu làm quen với ý nghĩ rằng Guardiola không còn gắn bó với City, những gì ông và các học trò đạt được mới có thể được nhìn lại một cách đầy đủ.

10 năm với Pep là giai đoạn thành công nhất lịch sử Man City

Trước City của Guardiola, chưa CLB Anh nào vô địch với 100 điểm, đăng quang 4 mùa liên tiếp, hay hoàn tất cú ăn 3 quốc nội.

Những đội bóng City dưới tay Guardiola đã làm cả ba điều đó. Và hôm thứ Bảy, ông trở thành HLV đầu tiên hai lần giành cú đúp cúp quốc nội. Từ năm 2017 đến 2024, họ vô địch Ngoại hạng Anh sáu lần trong bảy mùa, ở một giải đấu mà trước đó chỉ Man Utd của Ferguson - sáu lần, gồm hai chuỗi ba năm liên tiếp - và Chelsea của Jose Mourinho - một lần - từng bảo vệ thành công danh hiệu. Thực tế, thông lệ ở Ngoại hạng Anh là nhà vô địch mùa trước thường sa sút rất mạnh.

City cũng trở thành đội bóng Anh thứ hai giành cú ăn ba gồm Ngoại hạng Anh, Champions League và Cup FA, và là đội đầu tiên làm được điều đó sau khi bước vào châu Âu với tư cách nhà vô địch quốc nội mùa trước.

Cái bóng quá lớn

Điểm mấu chốt là triều đại Guardiola ở sân Etihad phi thường đến mức sẽ rất vô lý nếu kỳ vọng người kế nhiệm tái lập mức thành công ấy, bất kể người đó là ai. Enzo Maresca, người từng làm trợ lý cho Guardiola trong mùa ăn ba, sau đó giúp Leicester City thăng hạng và vô địch Club World Cup cùng Chelsea, dự kiến sẽ thay ông.

Maresca từng dẫn dắt đội U23 City, sau khi được cựu HLV Manuel Pellegrini giới thiệu, và đã được cựu giám đốc bóng đá Txiki Begiristain xem là một ứng viên tiềm năng kế nhiệm Guardiola từ sáu năm trước. City muốn sự tiếp nối, không thấy cần phải thay đổi lớn, và luôn đánh giá cao công việc của HLV người Italy.

Đặt trong bối cảnh ấy, lựa chọn này có lý. Nhưng Guardiola vẫn là một cái bóng cực khó bước qua.

Pep để lại cái bóng khổng lồ ở Etihad. Ảnh: AP

Không chỉ vì bóng đá và danh hiệu, ông đã trở thành chính khách của City, thường là nhân viên duy nhất trong CLB đứng ra bảo vệ đội bóng trước những cáo buộc và phán quyết tài chính nhắm vào họ.

“Nếu chúng tôi có tội, chúng tôi sẽ xuống các hạng đấu thấp hơn như trước đây. Chúng tôi sẽ gọi Paul Dickov và Mike Summerbee”, Guardiola từng nói nổi tiếng về 115 cáo buộc dành cho City năm 2023. Có lẽ cơ hội tốt nhất để giữ ông ở lại sau mùa hè này là City nhận một phán quyết có tội thật nặng trong vài tháng qua, tạo ra phản ứng thách thức đủ lớn để lôi kéo Guardiola ở lại và đưa City trở lại qua từng hạng đấu.

Khi người ta nghĩ về City lúc này, họ nghĩ về Guardiola. Và khi người ta nghĩ về Guardiola, dù mối liên hệ cả đời của ông với Barcelona vẫn rất sâu đậm, họ nghĩ về City. Không dễ tách hai hình ảnh ấy khỏi nhau.

So sánh hiển nhiên nhất là việc Ferguson rời Man Utd mùa hè 2013, sự kiện càng nặng nề hơn bởi giám đốc điều hành David Gill cũng ra đi cùng thời điểm. Nhiệm vụ thay thế hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất CLB gần như bất khả thi. Mười ba năm sau, Man Utd vẫn chưa thật sự làm được.

Tầm ảnh hưởng của Pep vượt ra khỏi một HLV thông thường. Ảnh: AP

Không ai ở City từng nghĩ Guardiola sẽ ở lại lâu đến vậy. Nhưng khi từng mùa giải trôi qua, những nhân vật chủ chốt trong CLB bắt đầu nhận ra công việc thay thế ông sẽ lớn đến mức nào khi thời khắc ấy đến.

Tiêu chuẩn mới

Nhiều năm qua, City đã nỗ lực đảm bảo cấu trúc ngoài sân cỏ đủ mạnh để hấp thụ sự ra đi của bất kỳ ai, dù nhân vật đó lớn đến đâu hay ra đi đột ngột thế nào. Khi Omar Berrada rời CLB năm 2024 để trở thành CEO của Man Utd, chẳng hạn, City chưa bao giờ có ý định tuyển người thay thế trực tiếp. Họ chỉ sắp xếp lại nhân sự rồi tiếp tục vận hành.

Những nhân vật chủ chốt trong CLB từ lâu đã biết Begiristain sẽ lùi lại năm ngoái, và chính ông đóng vai trò quan trọng trong quá trình phỏng vấn người kế nhiệm. Hugo Viana cuối cùng được đưa về từ Sporting CP của Bồ Đào Nha. Gần đây hơn, Roel de Vries, giám đốc vận hành của City Football Group, được thay bởi giám đốc tài chính Ingo Bank.

Những kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng như vậy thực sự giúp City chuẩn bị tốt hơn cho kiểu biến động Ferguson - Gill từng làm Man Utd chệch hướng. Nhưng thứ quyết định thành công và danh tiếng của CLB trong những năm tới vẫn sẽ xoay quanh một câu hỏi: HLV tiếp theo là ai, và ông ta thành công đến mức nào.

Pep thiết lập tiêu chuẩn mới cho City cũng như bóng đá Anh. Ảnh: AP

Thành công trong kỷ nguyên hậu Guardiola sẽ được đo bằng gì?

Lần gần nhất City không vào ít nhất bán kết Cup FA là mùa 2017-2018, mùa thứ hai của Guardiola. Họ đã dự Champions League mọi mùa kể từ 2010-2011 dưới ba HLV khác nhau, và đạt thành tích 10 lần trong 10 mùa dưới Guardiola sau khi đã chắc suất dự giải mùa 2026-2027. Ngay cả trong những mùa “tệ nhất” của HLV người Catalonia - mùa đầu tiên và mùa áp chót - City cũng không rơi khỏi top 3 Ngoại hạng Anh. Và cả hai mùa ấy đều kết thúc mạnh mẽ, tạo ra cảm giác lạc quan.

Nhờ cuộc tiếp quản mang tính biến đổi của Abu Dhabi United Group năm 2008, City đã thành công trước khi Guardiola xuất hiện. Họ vô địch Cup FA năm 2011 và lần đầu đăng quang Ngoại hạng Anh 12 tháng sau đó, đều dưới thời Roberto Mancini. Người kế nhiệm ông, Pellegrini, sau đó vô địch Ngoại hạng Anh và Cup Liên đoàn ngay mùa ra mắt 2013-2014, rồi lại đoạt Cup Liên đoàn năm 2016.

Vào thời điểm ấy, đó là giấc mơ.

Không ai bây giờ nói giai đoạn đó là thất vọng. Nhưng nếu City giành năm danh hiệu trong sáu năm tới, trong đó có vài mùa gần như không cạnh tranh chức vô địch, liệu điều đó có được xem là chấp nhận được, trong bối cảnh những gì Guardiola đã tạo ra? Sau cùng, trung bình mỗi mùa ông mang về hai danh hiệu.

Thất bại của MU sẽ ám ảnh Man City thời kỳ hậu Pep Guardiola? Ảnh: AP

Man Utd đã giành năm danh hiệu kể từ khi Ferguson rời đi - hai Cup FA, hai Cup Liên đoàn và một Europa League - những thành tích mà phần lớn CLB sẽ thèm muốn. Nhưng đồng thuận chung vẫn là họ đã ở cách rất xa đẳng cấp cũ.

Liverpool tưởng như trúng độc đắc khi Arne Slot vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa ra mắt 2024-2025 sau khi thay Jurgen Klopp. Nhưng những chật vật trong tư cách nhà vô địch khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng, và ông đã phải đối mặt với những lời kêu gọi sa thải từ chính những người từng ăn mừng thành tựu của ông 12 tháng trước.

Với tất cả sự tôn trọng dành cho Klopp, người đã thay đổi vận mệnh Liverpool sau khi đến năm 2015 và biến họ thành một đội bóng thật sự đáng sợ, ông cũng trải qua không ít mùa giải hụt hơi từ rất sớm, rất lâu trước khi các danh hiệu được trao. Nhưng Klopp có đủ tín nhiệm tích lũy để tránh kiểu chỉ trích đổ lên người kế nhiệm.

Có lẽ điều đó cho thấy cá tính của HLV là một yếu tố lớn trong cách người ta phán xét người đến sau.

Ferguson, Guardiola và Klopp là những cá tính khổng lồ, những người có thể kéo cả cộng đồng CĐV đi theo mình. Điều ấy không dễ tìm. Erling Haaland là siêu sao thật sự có sức hút thương mại tại City, nhưng từ ngày Guardiola xuất hiện, ông mới là tâm điểm.

Kế hoạch dài hơi

City sẽ tự tin rằng công việc chuẩn bị nhiều năm qua cho những ngày như thế này sẽ giúp họ chọn đúng HLV.

Ở nhiều thời điểm trong triều đại Guardiola, khi City lập phương án cho khả năng ông ra đi, CLB dường như đặt nhiều trọng lượng vào những người từng làm việc tại đây. Patrick Vieira, Mikel Arteta và gần đây hơn là Maresca là những ví dụ.

Maresca rất được các cầu thủ Chelsea yêu mến, và những người quen thuộc với công việc trước đây của ông ở City đều đánh giá cao ông. Nhưng bổ nhiệm Maresca có thể là quyết định khó bán với phần lớn CĐV, nếu nhìn vào phản ứng khá nguội lạnh trước những thông tin trước đây liên hệ ông với công việc này.

Maresca (giữa) được chọn thay thế Pep từ lâu

Ngoài kia có vài lựa chọn tiềm năng khiến người hâm mộ phấn khích hơn, gồm Xabi Alonso, người đã gia nhập Chelsea, Luis Enrique và rõ ràng nhất là Vincent Kompany, cựu đội trưởng City đang giúp Bayern Munich chơi thứ bóng đá rực rỡ. Đó sẽ là trở ngại đầu tiên Maresca phải vượt qua khi tiếp quản.

Cũng có thể mùa hè này là thời điểm tốt để Guardiola rời đi, xét từ phản ứng của các cầu thủ.

Đội hình City hiện tại rất mới, sau khi được tái thiết phần lớn trong hai năm qua. Vì vậy, họ có thể không rơi vào trạng thái thở phào nhẹ nhõm sau nhiều năm sống cùng cường độ cực cao của Guardiola, như từng xảy ra ở Bayern khi ông rời Đức để đến Manchester 10 năm trước. Nhiều cầu thủ cũng quá mới với CLB, nên làm việc dưới một HLV khác chưa chắc tạo ra thay đổi quá lớn với họ.

City từng thu hút những Sergio Aguero, Yaya Toure và David Silva từ trước khi Guardiola đến, cho thấy họ luôn là điểm đến có sức hút lớn. Nhưng liệu sức hút ấy có còn y nguyên, khi tất cả đã quá quen với ý nghĩ rằng chính Guardiola là thỏi nam châm lớn nhất?

Lịch sử cho thấy có những HLV, ở những CLB nhất định, đơn giản là không thể kế nhiệm một cách êm thấm. Tác động của Guardiola tại City chắc chắn đặt ông vào nhóm ấy.