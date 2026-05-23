Thể thao

Bruno Fernandes giật giải Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

A Phi

TPO - Ngôi sao của MU, Bruno Fernandes đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.

Cho dù MU trải qua một mùa giải nhiều thăng trầm và chỉ về đích thứ 3 ở Ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes vẫn liên tục giành các giải thưởng cá nhân quan trọng. Sau khi giật giải cầu thủ hay nhất mùa do các nhà báo bóng đá Anh bầu chọn, đội trưởng MU tiếp tục thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Ngoại hạng Anh.

Đây là giải thưởng chính thức của Ngoại hạng Anh, được khởi xướng từ mùa giải 1994/1995, được bầu chọn dựa trên lá phiếu của người hâm mộ và hội đồng chuyên gia của ban tổ chức.

Fernandes đứng đầu danh sách rút gọn gồm 8 cầu thủ, trong đó có Gabriel, David Raya và Declan Rice của Arsenal, bộ đôi Erling Haaland và Antoine Semenyo của Manchester City, cùng với tiền đạo Igor Thiago của Brentford và tiền vệ Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest.

Đây là lần đầu tiên Bruno Fernandes giành giải thưởng này, cho dù anh từng có nhiều mùa giải bùng nổ hơn kể từ khi khoác áo MU vào năm 2020. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 8 bàn và kiến tạo thêm 20 bàn khác, trực tiếp đóng góp vào 28 bàn thắng trong 37 lần ra sân tại Premier League, giúp MU đứng thứ ba.

Bruno có một mùa giải chói sáng. Ảnh: AP

Hiện tại, Fernandes đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục kiến tạo nhiều lần nhất trong một mùa giải ở Ngoại hạng Anh. Tiền vệ số 8 chỉ cần thêm một đường chuyền thành bàn trước Brighton là đủ để vượt qua kỷ lục cũ do Henry và De Bruyne nắm giữ.

Với chiến thắng này, Bruno Fernandes cũng chấm dứt “cơn khát” kéo dài của MU. Ít ai ngờ người gần nhất của MU giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ngoại hạng Anh là Nemanja Vidic vào mùa giải 2010/11.

