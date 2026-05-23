HLV Tuchel lên tiếng về danh sách gây tranh cãi của tuyển Anh

Hương Ly

TPO - Thomas Tuchel tuyên bố ông lựa chọn đội hình tối ưu nhất để dự World Cup 2026 chứ không phải một danh sách quy tụ 26 cầu thủ giỏi nhất.

img-2ff51972.jpg

"Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nói rõ rằng mình đang cố gắng xây dựng một tập thể tốt nhất có thể, chứ không nhất thiết phải là 26 cầu thủ tài năng nhất. Các đội bóng vô địch là nhờ vào sức mạnh tập thể và chúng tôi cũng chỉ hướng đến mục tiêu đó. Tuyển Anh cần những cầu thủ sẵn sàng hy sinh vì cái chung. Mục tiêu của tuyển Anh là xây dựng một tập thể đoàn kết và gắn bó", Tuchel phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

Tuchel đi thẳng vào vấn đề tại sao loại Trent Alexander-Arnold, Phil Foden hay Cole Palmer: "Đây là những quyết định vô cùng khó khăn và là những cuộc trò chuyện đau lòng, rất khó để giải thích cho các cầu thủ hiểu. Nhưng ở danh sách 26 cầu thủ, bên cạnh những người được chọn, thì việc phải để lại quê nhà một số cầu thủ xuất sắc và những cá tính phi thường là điều hiển nhiên".

HLV Tuchel nói riêng về Harry Maguire sau khi trung vệ MU chia sẻ lên trang cá nhân, khẳng định anh bị sốc vì ngồi nhà xem World Cup. "Tôi tôn trọng cá tính và phẩm chất của cậu ấy. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên khi Maguire làm vậy. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện riêng tư và cậu ấy đã có cơ hội bày tỏ cảm xúc", Tuchel giải thích.

Thuyền trưởng "Tam sư" đã bỏ qua nhiều tiền đạo có phong độ cao tại Premier League để đặt niềm tin vào Ivan Toney - người đang chơi tại Saudi Pro League. Tuchel giải thích về lựa chọn gây tranh cãi này: "Toney có những kỹ năng đặc biệt có thể giúp ích cho chúng tôi khi tìm bàn thắng. Cậu ấy là sự bổ sung giá trị cho Harry Kane, là sự hiện diện đáng sợ trong vòng cấm, với khả năng dứt điểm tốt bẩm sinh, hỗ trợ tốt trong các tình huống cố định và là một tay sút penalty đẳng cấp thế giới".

Vị chiến lược gia người Đức nói về quyết định gọi Djed Spence thay vì Luke Shaw hay Levi Colwill: "Spence có tốc độ nhanh nhất ở đội tuyển và rất thích các pha phòng ngự một đối một. Spence có thể chơi tốt cả 2 cánh và sẽ là lựa chọn đặc biệt cho chúng tôi".

HLV Tuchel được hỏi về mục tiêu của tuyển Anh và không ngại khẳng định cạnh tranh ngôi vương. Ông kết luận: "Chúng tôi cần một chút may mắn, cần các cầu thủ giữ được sức khỏe và ổn định tâm lý. Khi bước vào vòng loại trực tiếp, đó là trận đấu của những ranh giới định đoạt bằng một cái đầu lạnh và thần kinh thép. Không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, nhưng việc nói ra mục tiêu vô địch ngay từ đầu là một điều tốt để toàn đội tập trung vào những gì mình có thể làm được".

Tại vòng chung kết World Cup 2026, tuyển Anh lần lượt chạm trán với Croatia, Ghana và Panama. Đây là bảng đấu khá nhẹ ký cho nhà đương kim á quân EURO.

