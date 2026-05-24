Nhận định Man City vs Aston Villa, 22h00 ngày 24/5: Ngày Pep chia tay Etihad

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Aston Villa, Premier League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc tiếp đón Aston Villa cuối tuần này không chỉ là trận đấu hạ màn mùa giải Premier League, mà còn là lần cuối Pep Guardiola dẫn dắt Man City tại Etihad sau gần một thập kỷ thống trị bóng đá Anh.

Pep Guardiola chia tay Man City sau 10 năm gắn bó.

Nhận định Man City vs Aston Villa

Kết quả hòa 1-1 trước Bournemouth hồi giữa tuần khiến Man City chính thức hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League. Dẫu vậy, đây vẫn là một mùa bóng thành công với đội chủ sân Etihad. Guardiola cùng các học trò lên ngôi vô địch FA Cup và Carabao Cup, đồng thời giành vị trí á quân Premier League trong bối cảnh đội hình liên tục chịu áp lực vì chấn thương và lịch thi đấu dày đặc.

Bởi vậy, cuộc tiếp đón Aston Villa lần này mang ý nghĩa nhiều hơn một trận đấu thông thường. Người hâm mộ Man City sẽ dành toàn bộ sự chú ý cho Guardiola, người đàn ông đã biến đội bóng thành thế lực thống trị bóng đá Anh. Ban lãnh đạo CLB thậm chí đã đổi tên khán đài mới mở rộng thành "Pep Guardiola Stand", như cách để ghi nhận những đóng góp khổng lồ mà ông mang lại trong suốt gần 10 năm qua.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy Aston Villa hiếm khi mang lại niềm vui tại Etihad. Man City thắng tới 19 trong 20 lần gần nhất tiếp đón đại diện vùng West Midlands ở Premier League. Đáng chú ý hơn, họ toàn thắng 15 trận sân nhà liên tiếp trước Villa kể từ thất bại 0-2 năm 2007.

Guardiola cũng đặc biệt có duyên với Aston Villa. Ông thắng 10 trong 14 lần đối đầu gần nhất với đối thủ này, bao gồm 6 chiến thắng liên tiếp tại Etihad với tổng tỷ số 17-5. Những con số ấy càng khiến người hâm mộ Man City tin rằng ngày chia tay của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ kết thúc bằng một chiến thắng đẹp. Phong độ hiện tại của Man City cũng mang đến nhiều sự tự tin. Kể từ trận thua trước Man United hồi tháng Giêng, đội chủ sân Etihad đã trải qua chuỗi 15 trận bất bại tại Premier League.

Tuy nhiên, Aston Villa bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn không kém. Đội bóng của Unai Emery vừa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League. Đó là danh hiệu châu Âu đầu tiên của Villa sau 44 năm chờ đợi. Với riêng Emery, đây đã là chức vô địch Europa League thứ năm trong sự nghiệp - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Điều khiến mùa giải của Aston Villa trở nên đặc biệt hơn là việc họ không chỉ thành công ở châu Âu, mà còn hoàn thành mục tiêu lớn tại Premier League. Chiến thắng 4-2 trước Liverpool tuần trước giúp Villa chắc chắn cán đích trong top 5. Chính vì thế, đội bóng của Emery gần như không chịu bất kỳ áp lực nào khi hành quân tới Etihad.

Villa cũng có cơ sở để hy vọng tạo nên bất ngờ. Dù phần lớn chiến thắng gần đây trước Man City đều diễn ra tại Villa Park, họ vẫn thắng 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất với đội bóng của Guardiola. Trận thắng 1-0 hồi đầu mùa giải là minh chứng rõ ràng rằng Aston Villa đủ khả năng khiến Man City gặp khó khăn nếu duy trì được cường độ pressing và sự hiệu quả trong các tình huống phản công.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Aston Villa

Phong độ của Man City trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Aston Villa trong 5 trận đấu gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa Man City và Aston Villa.

Thông tin lực lượng Man City vs Aston Villa

Man City có lực lượng tốt nhất.

Về phía Aston Villa, Barkley, Boubacar Kamara và Alysson vắng mặt do chấn thương. Thủ môn Martinez bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Man City vs Aston Villa

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri; Semenyo, Silva, Kovacic, Doku; Haaland.

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buedia; Watkins.

Dự đoán tỷ số Man City 2-0 Aston Villa

