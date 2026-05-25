Thể thao

HLV Park Hang-seo bất ngờ tái xuất, dẫn dắt CLB ở giải hạng 2 Thái Lan

A Phi

TPO - Cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang-seo bất ngờ tái xuất để dẫn dắt CLB ở giải hạng 2 Thái Lan Kanchanaburi FC.

HLV Park Hang-seo tái xuất ở giải hạng 2 Thái Lan

CLB Thái Lan Kanchanaburi FC ra thông báo chính thức bổ nhiệm ông Park Hang-seo làm HLV trưởng. Trên trang chủ, Kanchanaburi nhấn mạnh cựu HLV tuyển Việt Nam sẽ làm việc “toàn thời gian” và có nhiệm vụ đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của CLB này.

Kanchanaburi là đội bóng yếu ở Thái Lan. Ở mùa giải vừa kết thúc, Kanchanaburi đứng thứ 16/16 đội tham dự Thái League 1 và phải xuống hạng. Tuy nhiên, họ sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ và nhanh chóng thể hiện quyết tâm trở lại giải vô địch quốc gia Thái Lan bằng cách bổ nhiệm HLV Park Hang-seo, người được xem là huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á sau những gì làm được với bóng đá Việt Nam.

Trên trang chủ, Kanchanaburi không quên liệt kê các thành tích mà HLV Park Hang-seo đã làm được ở Việt Nam. Trong đó nổi bật nhất là việc giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm 2018, giúp U22 Việt Nam giành hai HCV SEA Games liên tiếp vào các năm 2019, 2021; lọt vào tứ kết ASIAD 2018. Bên cạnh đó, ông cũng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại World Cup cuối cùng ở khu vực châu Á.

Bản hợp đồng này đánh dấu lần đầu tiên HLV Park Hang-seo trở lại với công việc huấn luyện sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào năm 2023. Trong suốt 3 năm qua, HLV 68 tuổi người Hàn Quốc nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn nhưng đều từ chối vì muốn nghỉ ngơi. Hiện tại, ông đang là phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, phụ trách việc hỗ trợ đội tuyển nước này tham dự World Cup 2026.

Cũng vì vai trò ở Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo dự kiến chỉ bắt đầu công việc tại Kanchanaburi vào cuối tháng 7. Từ nay đến thời điểm đó, trợ lý của ông là Lee Jung Soo sẽ thay mặt ông phụ trách đội bóng.

