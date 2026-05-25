Tây Ban Nha công bố danh sách tham dự World Cup 2026: Real Madrid sạch bóng

TPO - Vào 12h30 (theo giờ địa phương), HLV Luis De La Fuente đã công bố danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Điều đáng chú ý là không có cầu thủ của Real Madrid góp mặt trong bản danh sách này.

Danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026.

HLV Luis De La Fuente quyết định triệu tập những cầu thủ có phong độ tốt tham dự World Cup 2026. Thủ môn Joan Garcia có lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn cùng đội tuyển sau mùa giải ấn tượng trong màu áo Barcelona. Ở hàng hậu vệ, Marc Pubill lọt vào bản danh sách cuối cùng nhờ những màn trình diễn chói sáng vào nửa sau mùa giải 2025/2026.

CLB Real Madrid không có cầu thủ nào góp mặt trong thành phần tham dự World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha không có bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid.Trong khi đó, Barcelona đóng góp tới 8 cầu thủ, gồm Joan Garcia, Gavi, Pedri, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres và Lamine Yamal. Một nửa trong số đó (Pedri, Yamal, Cubarsi, Olmo) đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của HLV Luis De La Fuente.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở hàng tiền vệ là trường hợp của Fermin Lopez. Cầu thủ của Barcelona thi đấu bùng nổ ở mùa giải này, đóng góp 13 bàn thắng và 17 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, tuyến giữa của Tây Ban Nha vẫn sở hữu chất lượng và chiều sâu ấn tượng như Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri.

Hàng công của "Bò tót" vẫn có những cầu thủ quen thuộc đã lên ngôi vô địch tại EURO 2024 như Oyarzabal, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal. Tiền đạo Alvaro Morata của Como, người đã đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Tây Ban Nha trong nhiều năm, không có tên trong đội hình 26 người của De La Fuente sau khi không ghi được bất kỳ bàn thắng nào tại Serie A trong mùa giải 2025-2026.

Tây Ban Nha là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu World Cup 2026. La Roja sẽ đá hai trận giao hữu với Iraq và Mexico trước khi đối đầu với Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay ở bảng H.

Danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026 Thủ môn: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona). Hậu vệ: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham). Tiền vệ: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodrigo Hernandez (Man City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal). Tiền đạo: Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Víctor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

