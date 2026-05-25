Quốc gia đăng cai chung kết Champions League nêu cao cảnh giác vì CĐV Arsenal và PSG

TPO - Ngày 30/5 tới đây, trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal tại sân vận động Puskas Arena (Budapest) được kỳ vọng sẽ là một ngày hội bóng đá lớn nhất năm. Tuy nhiên, đằng sau sự háo hức, chính quyền Hungary đang đứng trước một bài toán an ninh vô cùng nan giải.

Theo tờ Blikk của Hungary, mối lo ngại lớn nhất với ban tổ chức là làn sóng hàng nghìn CĐV từ Anh và Pháp đổ bộ vào Budapest dù không sở hữu tấm vé vào sân. Theo dự kiến, nhóm người này sẽ tụ tập tại các khu vực xung quanh sân vận động hoặc tràn ngập vào các quán bar ở trung tâm thành phố để theo dõi trận đấu.

Sự xuất hiện của hàng nghìn người trong không gian kín, kết hợp với đồ uống có cồn, chính là mồi lửa cho các cuộc xung đột tự phát. Những lo ngại về tình trạng bạo lực hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào quá khứ "bất hảo" của cả hai nhóm người hâm mộ này. Các nhóm ultras của PSG nổi tiếng với sự hung hãn. Ngay tại vòng bán kết năm nay với Bayern Munich, họ đã đụng độ nảy lửa với cảnh sát tại Paris và cướp bóc các cửa hàng.

Năm 2025, màn ăn mừng chức vô địch Champions League của PSG đã biến thành một cuộc bạo loạn đẫm máu trên khắp nước Pháp, khiến 2 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hơn 600 người bị bắt giữ.

Các CĐV PSG từng quậy tung Paris sau chung kết Champions League 2024/25

Ở phía bên kia chiến tuyến, các CĐV Arsenal cũng khét tiếng với các vụ ẩu đả tại quán bar. Trong chuyến làm khách trước Atlético Madrid mới đây, các fan Pháo thủ không vé đã tấn công xe bus đội bạn và hung hãn chống trả cảnh sát buộc lực lượng chức năng phải dùng đến hơi cay.

“Bên cạnh nỗi lo an ninh, hạ tầng của Budapest cũng đối mặt với thách thức cực đại”, tờ Blikk nhận định. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Đầu tư Hungary, ông Dávid Vitézy, thừa nhận: “Sân bay quốc tế Budapest và hệ thống giao thông công cộng sẽ chịu áp lực tải trọng lớn chưa từng có trong lịch sử suốt những ngày diễn ra sự kiện”.

Trận chung kết Champions League ước tính thu hút tới nửa tỷ người theo dõi trên toàn cầu. Đối với Hungary, việc tổ chức thành công và an toàn sự kiện này là ưu tiên số 1. Chính vì vậy, chính phủ mới của nước này đang huy động tối đa mọi nguồn lực, từ lực lượng phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động cho đến các công ty vận tải, "quyết tâm không để ngày hội bóng đá bị hủy hoại", trích lời ấn phẩm hàng đầu Blikk của nước này.