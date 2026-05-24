Nhận định Crystal Palace vs Arsenal, 22h00 ngày 24/5: Chạy đà cho chung kết

A Phi

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Arsenal, vòng 38 Ngoại hạng Anh lúc 22h00 ngày 24/5 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Crystal Palace và Arsenal. Cả hai đội đều xem đây là trận đấu “chạy đà” cho các trận chung kết cúp châu Âu của họ.

Nhận định Crystal Palace vs Arsenal

Giữa nghi thức chào đón trang trọng và màn nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh, nhà đương kim vô địch Arsenal sẽ khép lại chiến dịch đầy thắng lợi bằng trận đấu trên sân khách gặp đối thủ cùng thành phố Crystal Palace vào chiều Chủ nhật.

Arsenal đã đăng quang chức vô địch vào thứ Ba nhờ trận hòa 1-1 của Man City với Bournemouth. Hôm nay, họ sẽ có thêm một buổi lễ ăn mừng hoành tráng khác khi chính thức nâng cúp. Trận đấu vốn mang ý nghĩa “thủ tục” về điểm số nhưng lại trở nên đặc biệt vì thế. Hàng nghìn người hâm mộ Arsenal đang tìm cách mua vé chợ đen với giá trên trời để tận mắt chứng kiến đội bóng của họ lên ngôi sau 22 năm chờ đợi.

Tuy nhiên, đó chỉ là ý nghĩa về tinh thần. Trong thực tế, Crystal Palace và Arsenal đều xem đây là trận đấu “chạy đà” cho các trận chung kết châu Âu của riêng họ. Palace sẽ gặp Rayo Vallecano ở trận chung kết Conference League vào giữa tuần sau. Ngoài mục tiêu giành cúp, Palace còn phải thắng để giành vé dự Europa League mùa sau.

HLV Oliver Glasner đã quyết định dồn sức cho Conference League từ lâu. Trong các trận đấu gần đây ở Ngoại hạng Anh, ông thường xuyên sử dụng các cầu thủ dự bị. Không có gì bất ngờ nếu Palace tiếp tục tung đội hình 2 ra tiếp đón Arsenal trong trận hạ màn tối nay.

Tương tự như vậy, Arsenal được dự đoán sẽ cất một loạt trụ cột dưỡng sức cho trận chung kết Champions League với PSG vào giữa tuần sau. Đây cũng là dịp để HLV Mikel Arteta trao cơ hội cho các cầu thủ có ít thời gian thi đấu ở mùa này, như Kepa, Norgaard, Gabriel Jesus…

Trận đấu này vì thế rất khó đoán. Crystal Palace không còn nhiều quyết tâm, nhưng chắc chắn muốn chia tay mùa giải trước khán giả nhà một cách đẹp nhất. Trong khi đó, Arsenal không muốn ngày vui của họ có vết gợn nào đáng kể.

Xét về lực lượng giữa đôi bên, hàng ghế dự bị của Arsenal vẫn chất lượng hơn Palace khá nhiều. Cộng thêm khả năng phòng ngự chắc chắn vốn thành thương hiệu, Pháo thủ được kỳ vọng sẽ có thêm một chiến thắng khác ngay cả khi không sử dụng những ngôi sao tốt nhất.

Phong độ Crystal Palace vs Arsenal

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Arsenal

Crystal Palace: Benitez; Canvot, Riad, Lacroix; Munoz, Lerma, Hughes, Sosa; Sarr, Johnson; Strand Larsen

Arsenal: Kepa; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Norgaard, Lewis-Skelly; Madueke, Jesus, Martinelli

Dự đoán tỷ số: Crystal Palace 0-2 Arsenal

A Phi
