Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

World Cup 2026: HLV Tây Ban Nha nói gì khi loại sạch cầu thủ Real Madrid?

Hương Ly

TPO - HLV Luis de la Fuente tuyên bố danh sách tập trung đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 được chuẩn bị trước vài tháng. Ông không chọn cầu thủ theo cảm xúc và thiên vị bất kỳ CLB nào.

huan-luyen-vien-tieu-su-hlv-luis-de-la-fuente-2805113215-2315.jpg

"Tôi là V trưởng của đội tuyển quốc gia, và tôi không bận tâm việc các cầu thủ đến từ đâu. Họ là những tuyển thủ quốc gia; tôi không phân biệt câu lạc bộ này hay câu lạc bộ khác. Tôi không mang tâm lý cục bộ, thiên vị như một người hâm mộ thông thường. Điều duy nhất tôi mong mỏi là những cầu thủ này luôn cảm thấy tự hào khi được khoác áo đại diện cho quốc gia", HLV Luis de la Fuente trả lời câu hỏi tại sao không có cầu thủ Real Madrid dự World Cup 2026.

Ngược lại, Barcelona có đến 8 đại diện ở đội hình tuyển Tây Ban Nha. Thuyền trưởng của "La Roja" chia sẻ tiếp: "Tôi không rõ liệu có phải có 8 người hay không. Họ đơn giản là những tuyển thủ quốc gia, không hơn không kém".

"Gavi là cầu thủ được yêu mến. Cậu ấy giống như 'cục cưng' của cả đội vậy - tôi dùng từ này bằng tất cả sự trìu mến. Về năng lực chơi bóng của Gavi thì có lẽ tôi chẳng cần phải giới thiệu thêm. Với sự đa năng, Gavi mang đến chính xác những gì tôi cần. Giờ thì cậu ấy đã trở lại và sẽ góp mặt tại kỳ World Cup 2026. Bạn không cần nghi ngờ về động lực thi đấu của Gavi", HLV Tây Ban Nha giải thích thêm về trường hợp gây tranh cãi của Gavi, tiền vệ chỉ có 12 trận ra sân ở mùa này và vẫn chưa ổn sau chấn thương.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Tây Ban Nha dự World Cup mà không có cầu thủ Real. HLV Luis de la Fuente bỏ qua một số cái tên như Dani Cavarjal, Dean Huijsen, Alvaro Carreras. Huijsen từng được xem là trụ cột hàng thủ của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Dù vậy, vị trí đó thuộc về Eric Garcia.

real1-png-1749603383-1225-1749603647-3556.jpg
Huijsen bị loại là trường hợp gây tiếc nuối.

"Eric từng sát cánh cùng tôi ở các cấp độ U19 và U21 Tây Ban Nha. Tôi quá hiểu rõ con người cậu ấy và đặt trọn niềm tin vào Garcia. Dù vì một vài lý do khách quan mà cậu ấy đã không thể góp mặt trong những đợt tập trung trước, nhưng Eric vẫn luôn là nhân tố quan trọng", thuyền trưởng của đội bóng xứ bò tót tuyên bố.

"Danh sách này đã được chúng tôi phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng trong nhiều tháng, chỉ chờ xem có biến cố phút chót nào xảy ra không. Điển hình như suất cuối cùng chỉ được chốt lại vào lúc 23h30, ngay sau khi chúng tôi theo dõi xong trận đấu giữa Villarreal và Atletico Madrid", HLV Luis de la Fuente kết luận.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Đây là bảng đấu căng thẳng khi Uruguay không dễ bị đánh bại. Saudi Arabia là ẩn số từ châu Á.

Hương Ly
#World Cup 2026 #tây ban nha #Real Madrid #HLV Luis de la Fuente #đội tuyển #tây ban nha #đội hình tây ban nha #tin tức tây ban nha #bảng đấu tây ban nha #lịch world cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe