World Cup 2026: HLV Tây Ban Nha nói gì khi loại sạch cầu thủ Real Madrid?

TPO - HLV Luis de la Fuente tuyên bố danh sách tập trung đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026 được chuẩn bị trước vài tháng. Ông không chọn cầu thủ theo cảm xúc và thiên vị bất kỳ CLB nào.

"Tôi là V trưởng của đội tuyển quốc gia, và tôi không bận tâm việc các cầu thủ đến từ đâu. Họ là những tuyển thủ quốc gia; tôi không phân biệt câu lạc bộ này hay câu lạc bộ khác. Tôi không mang tâm lý cục bộ, thiên vị như một người hâm mộ thông thường. Điều duy nhất tôi mong mỏi là những cầu thủ này luôn cảm thấy tự hào khi được khoác áo đại diện cho quốc gia", HLV Luis de la Fuente trả lời câu hỏi tại sao không có cầu thủ Real Madrid dự World Cup 2026.

Ngược lại, Barcelona có đến 8 đại diện ở đội hình tuyển Tây Ban Nha. Thuyền trưởng của "La Roja" chia sẻ tiếp: "Tôi không rõ liệu có phải có 8 người hay không. Họ đơn giản là những tuyển thủ quốc gia, không hơn không kém".



"Gavi là cầu thủ được yêu mến. Cậu ấy giống như 'cục cưng' của cả đội vậy - tôi dùng từ này bằng tất cả sự trìu mến. Về năng lực chơi bóng của Gavi thì có lẽ tôi chẳng cần phải giới thiệu thêm. Với sự đa năng, Gavi mang đến chính xác những gì tôi cần. Giờ thì cậu ấy đã trở lại và sẽ góp mặt tại kỳ World Cup 2026. Bạn không cần nghi ngờ về động lực thi đấu của Gavi", HLV Tây Ban Nha giải thích thêm về trường hợp gây tranh cãi của Gavi, tiền vệ chỉ có 12 trận ra sân ở mùa này và vẫn chưa ổn sau chấn thương.

Lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Tây Ban Nha dự World Cup mà không có cầu thủ Real. HLV Luis de la Fuente bỏ qua một số cái tên như Dani Cavarjal, Dean Huijsen, Alvaro Carreras. Huijsen từng được xem là trụ cột hàng thủ của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Dù vậy, vị trí đó thuộc về Eric Garcia.

Huijsen bị loại là trường hợp gây tiếc nuối.

"Eric từng sát cánh cùng tôi ở các cấp độ U19 và U21 Tây Ban Nha. Tôi quá hiểu rõ con người cậu ấy và đặt trọn niềm tin vào Garcia. Dù vì một vài lý do khách quan mà cậu ấy đã không thể góp mặt trong những đợt tập trung trước, nhưng Eric vẫn luôn là nhân tố quan trọng", thuyền trưởng của đội bóng xứ bò tót tuyên bố.

"Danh sách này đã được chúng tôi phân tích và cân nhắc kỹ lưỡng trong nhiều tháng, chỉ chờ xem có biến cố phút chót nào xảy ra không. Điển hình như suất cuối cùng chỉ được chốt lại vào lúc 23h30, ngay sau khi chúng tôi theo dõi xong trận đấu giữa Villarreal và Atletico Madrid", HLV Luis de la Fuente kết luận.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Cabo Verde, Saudi Arabia và Uruguay. Đây là bảng đấu căng thẳng khi Uruguay không dễ bị đánh bại. Saudi Arabia là ẩn số từ châu Á.