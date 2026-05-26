Cập nhật tình trạng chấn thương Messi trước World Cup 2026

TPO - Lionel Messi không bị rách cơ như lo ngại của đội ngũ y tế đội tuyển Argentina. Leo sẽ tạm nghỉ 10 ngày và còn đủ thời gian hồi phục cho World Cup 2026.

Ban huấn luyện và CĐV tuyển Argentina vừa nhận thông tin nhẹ nhõm liên quan đến tình hình chấn thương của Messi. Kết quả kiểm tra y tế mới nhất tại Miami loại trừ khả năng Messi bị rách cơ đùi, kịch bản tồi tệ nhất từng khiến toàn đội lo sốt vó. Thay vào đó, bác sĩ xác nhận gân khoeo của siêu sao 38 tuổi bị viêm, buộc anh tạm dừng mọi hoạt động và ngồi ngoài khoảng 10 ngày để điều trị dứt điểm.

Mọi thứ thuận lợi cho cả 3 phía là Messi, Inter Miami và tuyển Argentina khi giải nhà nghề Mỹ (MLS) bước vào giai đoạn tạm nghỉ. Đội ngũ y tế của Argentina duy trì liên lạc với cộng sự ở Inter Miami để tiếp tục theo dõi sát sao tiến trình hồi phục của El Pulga. Bên cạnh đó, một giáo án phục hồi được soạn sẵn cho Messi để Leo nhanh chóng hồi phục nhưng đảm bảo không tái phát chấn thương.

Dự kiến, Messi có thể góp mặt trong hai trận giao hữu của nhà đương kim vô địch thế giới trước World Cup 2026, gặp Honduras vào ngày 7/6 và Iceland vào ngày 10/6 trên đất Mỹ. Trước khi chấn thương, Messi có phong độ tuyệt vời tại Inter Miami. Anh đã ghi 12 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo sau 14 trận cho CLB từ đầu mùa.

Messi đã xác nhận với HLV Lionel Scaloni về việc sẵn sàng cho World Cup 2026, nhiều khả năng là sân chơi mới cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Đội tuyển Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới bằng trận ra quân gặp Algeria vào thứ Ba, ngày 16/6 tại sân vận động Kansas City. Sau đó, đoàn quân xứ Tango lần lượt chạm trán hai đối thủ còn lại trong bảng đấu là Áo vào ngày 22/6 và Jordan vào ngày 27/6.

Trước đó, Leo khiến cả làng bóng đá Argentina đứng ngồi không yên khi rời sân sớm vì chấn thương, trong trận mới nhất ra sân. Sự cố xảy ra ở phút 73 trong chiến thắng kịch tính 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia Union tại MLS. Thủ quân của Inter Miami liên tục ôm đùi trái rồi chủ động xin thay người và đi thẳng vào phòng thay đồ sau khi thực hiện quả đá phạt trực tiếp.