Tuyển Brazil có gì để mơ mộng vô địch World Cup 2026?

TPO - Niềm hy vọng lớn nhất của Brazil để chấm dứt cơn khát danh hiệu World Cup kéo dài 24 năm đặt vào tài thao lược của huấn luyện viên Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, một trong những huấn luyện viên thành công nhất thế hệ của mình, đã rời Real Madrid để tiếp quản đội tuyển quốc gia Brazil vào năm ngoái. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi một huấn luyện viên ngoại quốc nắm quyền dẫn dắt Selecao. Dù kết quả ban đầu còn khá thăng trầm với 5 trận thắng, 3 trận thua và 2 trận hòa, cả nước vẫn lạc quan rằng ông có thể nâng tầm một đội hình vốn được đánh giá là ít ngôi sao hơn so với những thế hệ biểu tượng của Brazil trong quá khứ, bất chấp sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Neymar và Vinicius Junior.

Brazil đã 5 lần vô địch World Cup, thành tích tốt hơn bất kỳ đội tuyển nào khác, nhưng họ đã không được nâng cúp kể từ năm 2002. Đó là một khoảng thời gian dài như bất tận đối với một quốc gia cuồng nhiệt vì bóng đá, nơi từng sản sinh ra những cầu thủ xuất chúng nhất trong lịch sử như Pele, Garrincha, Ronaldo de Lima và Ronaldinho.

Kể từ năm 2002, họ chỉ vượt qua vòng tứ kết đúng một lần khi làm chủ nhà World Cup 2014. Thậm chí giải đấu năm đó cũng kết thúc trong sự thất vọng tột cùng sau trận thua nhục nhã 1-7 ở bán kết trước nhà vô địch sau đó là Đức. Sự tự tin của Brazil cũng phần nào bị lung lay trước thành công của đại kình địch Argentina, đội đang là nhà đương kim vô địch World Cup và bảo vệ thành công ngôi vương Copa America.

"Chúng ta có quyền tin tưởng", Ancelotti khẳng định trong một chiến dịch quảng cáo về chủ đề World Cup, như một cách thừa nhận sự tự hoài nghi đang len lỏi vào tâm lý bóng đá của quốc gia này.

Người dân Brazil phấn khích khi Neymar dự World Cup 2026.

Vỡ òa khi Neymar trở lại đội tuyển

Brazil sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup của mình tại sân vận động MetLife ở New Jersey vào ngày 13/ 6, đối đầu với Morocco, đội từng vào đến bán kết World Cup 2022. Các đối thủ khác ở Bảng C là Haiti và Scotland.

Vượt qua vòng bảng là điều hiển nhiên đối với Brazil, bất kỳ kết quả nào khác sẽ là một thảm họa trong một kỳ World Cup đã được mở rộng từ 32 lên 48 đội. Tuy nhiên, việc Brazil có thể tiến xa đến đâu khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn ở vòng loại trực tiếp lại là một dấu hỏi lớn.

"Tôi nhận thức rõ và tin tưởng rằng đội bóng này có thể cạnh tranh với những đối thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi có thể vô địch World Cup và lọt vào trận chung kết không? Có, chúng tôi có thể vào chung kết. Nhưng tôi không biết như vậy đã đủ chưa, tốt nhất là chúng tôi nên đi đến cuối cùng và giành chiến thắng ở trận chung kết", Ancelotti chia sẻ vào ngày 18/5.

Một trong những bài toán lớn nhất mà Ancelotti phải đối mặt là giải quyết vấn đề của Neymar. Tiền đạo 34 tuổi từng là ngôi sao sáng nhất của Brazil cho đến khi chuyển sang giải đấu đậm mùi tiền của Saudi Arabia vào năm 2023. Anh hầu như không thi đấu ở đó do hàng loạt chấn thương đầu gối, và năm ngoái đã trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Santos ở Brazil, nơi anh lại tiếp tục vật lộn với nhiều chấn thương hơn.

Ancelotti vẫn điền tên Neymar vào danh sách dự World Cup 2026 bất chấp những lo ngại về thể lực, đồng thời gọi anh là "cầu thủ quan trọng" của đội bóng. Tiền đạo cánh Raphinha của Barcelona cũng coi Neymar là nhân tố then chốt, và gần đây đã miêu tả anh là "người sẽ mang về chức vô địch World Cup lần thứ 6 cho chúng ta".

Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ đến từ một lối chơi có cấu trúc và tổ chức hơn, thay vì phong cách thi đấu tự do, phóng khoáng từng làm nên thương hiệu của Brazil trên bản đồ bóng đá toàn cầu.

Nổi tiếng là một bậc thầy chiến thuật, Ancelotti đã biến Brazil thành một tập thể sẵn sàng lùi sâu và chờ đợi thời cơ tấn công, thay vì cố gắng áp đặt quyền kiểm soát bóng. Ông thường ưu tiên sơ đồ 4-4-2 nhỏ gọn, có thể nhanh chóng chuyển đổi sang thế trận tấn công 4-2-4.

HLV Ancelotti mang lại hy vọng cho Selecao.

Người Brazil đặt niềm tin tuyệt đối vào Ancelotti

Nhìn chung, người hâm mộ Brazil hài lòng với Ancelotti, mặc dù thành tích của ông cho đến nay chưa thực sự đồng đều. Sau khi ông nắm quyền, Brazil đã thắng hai trận vòng loại World Cup, hòa một và thua một, xếp thứ năm chung cuộc ở vòng loại khu vực Nam Mỹ sau Argentina, Ecuador, Colombia và Uruguay.

Trong các trận giao hữu gần đây hơn, Brazil đã đánh bại Croatia, đội từng loại họ khỏi World Cup 2022 sau loạt sút luân lưu ở tứ kết, nhưng lại để thua Á quân World Cup 2022 Pháp.

Cựu hậu vệ trái của Brazil, Filipe Luis, người mới bắt đầu sự nghiệp huấn luyện gần đây, vào tháng 4 gọi Ancelotti là "điều tuyệt vời nhất từng xảy ra" với đội tuyển Brazil.

"Không có gì đảm bảo là chúng tôi sẽ giành được mọi danh hiệu", anh chia sẻ. "Nhưng chúng tôi cần một nhân vật tầm cỡ, có đủ sự hậu thuẫn để đưa ra các quyết định, là Ancelotti. Một người mà ai cũng kính trọng, người thấu hiểu rằng Brazil đã trải qua nhiều năm sống trong sự hoài nghi vì không thể vô địch World Cup".

Ancelotti tiếp quản đội tuyển sau một thời kỳ đầy giông bão của bóng đá Brazil. Đội bóng đã thi đấu vô cùng chật vật tại vòng loại World Cup 2026, để thua Argentina hai lần, và bị Uruguay loại ở tứ kết Copa America 2024. Ba huấn luyện viên đã đến rồi đi. Lần lượt các huấn luyện viên tạm quyền Ramon Menezes, Fernando Diniz và huấn luyện viên chính thức Dorival Junior đều bị sa thải sau chuỗi kết quả bết bát và làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

Trong khi đó, Brazil vẫn kiên trì theo đuổi Ancelotti, người mà nhiệm kỳ thứ hai tại Real Madrid dường như sắp đi đến hồi kết, bất chấp việc ông đã cùng đội bóng vô địch cả Champions League và La Liga vào năm 2024. Liên đoàn bóng đá Brazil hoàn toàn tự tin rằng họ đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn, đến mức đã gia hạn hợp đồng với Ancelotti cho đến tận World Cup 2030.

"Chúng tôi đang có một 'quái kiệt' dẫn dắt đội tuyển quốc gia, một người được tất cả mọi người kính trọng. Kỳ World Cup này là cơ hội để chúng tôi xây dựng nền móng từ điều đó", Luis khẳng định.