Những điều độc lạ về đại bản doanh của 48 đội tuyển dự World Cup 2026

TPO - FIFA vừa công bố 48 cơ sở đóng quân của các đội tuyển dự VCK World Cup 2026. Trong số này, nhiều đội tuyển đã chọn “căn cứ” khá độc lạ. Hãy xem 5 điều độc đáo nhất rút ra từ danh sách nơi ở của các đội.

Đóng quân ở Mỹ/Mexico rồi bay qua bay lại giữa 2 nước để đá World Cup 2026. Đó là trường hợp của nhiều đội tuyển chứ không riêng gì Iran. Nếu như tuyển Iran đặt đại bản doanh ở Tijuana, thành phố Mexico thì Nhật Bản và Cộng hòa Séc chọn ngược lại, họ đóng quân ở Mỹ và sang Mexico đá vòng bảng.

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã chốt căn cứ tại Trung tâm huấn luyện rộng lớn của CLB Nashville (vừa khánh thành năm 2023). Dù thi đấu vòng bảng ở Dallas và Monterrey (Mexico), Nhật Bản vẫn chấp nhận bay đi bay về để được hưởng trọn vẹn cơ sở vật chất đỉnh cao và tuyệt đối yên tĩnh tại đây.

Nơi này sở hữu các buồng áp lạnh hỗ trợ phục hồi sâu cho vận động viên, hệ thống phòng y tế chuyên biệt và rạp chiếu phim phân tích chiến thuật tiêu chuẩn cao. Việc đóng quân tại một thành phố yên bình như Nashville cũng là cách giúp các cầu thủ xứ Phù tang tập trung tối đa cho chuyên môn.

Trong khi đó Cộng hòa Séc “chấm” cơ sở huấn luyện của FC Dallas. Họ chấp nhận bay hàng ngàn km từ Mỹ sang Mexico City thi đấu thay vì chọn đóng quân gần sân bóng nhưng cơ sở vật chất không theo nguyện vọng.

Nhật Bản chọn đóng quân ở Mỹ và bay sang Mexico thi đấu

Đội tuyển quốc gia Đức sẽ lưu trú ở một resort tại thành phố nhỏ Winston-Salem (250 ngàn dân) trong suốt World Cup 2026. Vị trí gần sân bay mang lại lợi thế về mặt hậu cần cho resort này. Nhưng điểm nổi bật nhất khiến Đức chọn đặt căn cứ nơi đây là sự biệt lập của nó.

Khu resort này xa trung tâm dân cư, cách thành phố Charlotte gần 3 giờ lái xe. Nó có 85 phòng với cơ sở vật chất hiện đại. Và Đức “bao” trọn gói tất cả số phòng tại đây trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Có thể nói, tuyển Đức muốn “cách ly” trong dịp diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất năm.

Nhiều đội chọn “ở chung” với sinh viên

Trong số 48 đội tuyển dự VCK, không ít chọn huấn luyện ở các trung tâm thể thao của trường đại học. Đó là Curacao ở trường Florida Atlantic, Ai Cập ở Gonzaga… Thực ra đây là thời điểm sinh viên Mỹ đang trong kỳ nghỉ hè.

Vì vậy, lượng sinh viên ở lại ký túc xá và học kỳ hè không quá đông đúc, giúp không gian trường học trở nên thoáng đãng và dễ quản lý an ninh hơn. Và chắc chắn rằng khu vực sinh hoạt của các đội tuyển cũng sẽ được “phong tỏa” để tránh những ánh mắt tò mò.

Nơi đóng quân của tuyển Curacao

Kansas City trở thành ‘thủ phủ’ của các đại gia

Với vị trí trung tâm địa lý của nước Mỹ, thành phố Kansas sẽ đón 4 đội tuyển vào dịp World Cup 2026. Đây là nơi đóng quân của nhà đương kim vô địch Argentina (tập tại Sporting KC), Anh (Swope Soccer Village), Hà Lan (tập tại KC Current) và đại diện châu Phi Algeria (tập tại Đại học Kansas). Việc các ứng viên vô địch hàng đầu chọn chung một thành phố cho thấy hạ tầng thể thao và vị trí địa lý trung tâm của Kansas City đạt điểm tuyệt đối về mặt di chuyển và trang thiết bị.

Một tính toán kinh tế thông minh của FIFA cũng như các đội tuyển kỳ này là việc phê duyệt rất nhiều đại bản doanh nằm tại vùng ven, thị trấn nhỏ. Đây là những nơi không tổ chức bất kỳ trận đấu nào của World Cup 2026.

Những địa danh nghe khá lạ tai với người hâm mộ quốc tế như Chattanooga (nơi tuyển Tây Ban Nha tập tại trường Baylor), Greenbrier County (nơi tuyển Iraq đóng quân), hay Goleta (nơi tuyển Áo tập tại UC Santa Barbara) bỗng chốc sẽ ngập tràn trong không khí lễ hội, mang lại nguồn thu kinh tế lớn và cơ hội tiếp cận bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ bản địa.

Tây Ban Nha chọn đóng quân ở nơi lạ lẫm

DANH SÁCH 48 ĐẠI BẢN DOANH CỦA CÁC ĐỘI DỰ WORLD CUP 2026