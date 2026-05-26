Thể thao

Những điều độc lạ về đại bản doanh của 48 đội tuyển dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - FIFA vừa công bố 48 cơ sở đóng quân của các đội tuyển dự VCK World Cup 2026. Trong số này, nhiều đội tuyển đã chọn “căn cứ” khá độc lạ. Hãy xem 5 điều độc đáo nhất rút ra từ danh sách nơi ở của các đội.

Chấp nhận đi xa, miễn thuận tiện

Đóng quân ở Mỹ/Mexico rồi bay qua bay lại giữa 2 nước để đá World Cup 2026. Đó là trường hợp của nhiều đội tuyển chứ không riêng gì Iran. Nếu như tuyển Iran đặt đại bản doanh ở Tijuana, thành phố Mexico thì Nhật Bản và Cộng hòa Séc chọn ngược lại, họ đóng quân ở Mỹ và sang Mexico đá vòng bảng.

Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã chốt căn cứ tại Trung tâm huấn luyện rộng lớn của CLB Nashville (vừa khánh thành năm 2023). Dù thi đấu vòng bảng ở Dallas và Monterrey (Mexico), Nhật Bản vẫn chấp nhận bay đi bay về để được hưởng trọn vẹn cơ sở vật chất đỉnh cao và tuyệt đối yên tĩnh tại đây.

Nơi này sở hữu các buồng áp lạnh hỗ trợ phục hồi sâu cho vận động viên, hệ thống phòng y tế chuyên biệt và rạp chiếu phim phân tích chiến thuật tiêu chuẩn cao. Việc đóng quân tại một thành phố yên bình như Nashville cũng là cách giúp các cầu thủ xứ Phù tang tập trung tối đa cho chuyên môn.

Trong khi đó Cộng hòa Séc “chấm” cơ sở huấn luyện của FC Dallas. Họ chấp nhận bay hàng ngàn km từ Mỹ sang Mexico City thi đấu thay vì chọn đóng quân gần sân bóng nhưng cơ sở vật chất không theo nguyện vọng.

Nhật Bản chọn đóng quân ở Mỹ và bay sang Mexico thi đấu

Tuyển Đức bao trọn resort sang trọng để... cách ly

Đội tuyển quốc gia Đức sẽ lưu trú ở một resort tại thành phố nhỏ Winston-Salem (250 ngàn dân) trong suốt World Cup 2026. Vị trí gần sân bay mang lại lợi thế về mặt hậu cần cho resort này. Nhưng điểm nổi bật nhất khiến Đức chọn đặt căn cứ nơi đây là sự biệt lập của nó.

Khu resort này xa trung tâm dân cư, cách thành phố Charlotte gần 3 giờ lái xe. Nó có 85 phòng với cơ sở vật chất hiện đại. Và Đức “bao” trọn gói tất cả số phòng tại đây trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Có thể nói, tuyển Đức muốn “cách ly” trong dịp diễn ra sự kiện bóng đá lớn nhất năm.

Nhiều đội chọn “ở chung” với sinh viên

Trong số 48 đội tuyển dự VCK, không ít chọn huấn luyện ở các trung tâm thể thao của trường đại học. Đó là Curacao ở trường Florida Atlantic, Ai Cập ở Gonzaga… Thực ra đây là thời điểm sinh viên Mỹ đang trong kỳ nghỉ hè.

Vì vậy, lượng sinh viên ở lại ký túc xá và học kỳ hè không quá đông đúc, giúp không gian trường học trở nên thoáng đãng và dễ quản lý an ninh hơn. Và chắc chắn rằng khu vực sinh hoạt của các đội tuyển cũng sẽ được “phong tỏa” để tránh những ánh mắt tò mò.

Nơi đóng quân của tuyển Curacao

Kansas City trở thành ‘thủ phủ’ của các đại gia

Với vị trí trung tâm địa lý của nước Mỹ, thành phố Kansas sẽ đón 4 đội tuyển vào dịp World Cup 2026. Đây là nơi đóng quân của nhà đương kim vô địch Argentina (tập tại Sporting KC), Anh (Swope Soccer Village), Hà Lan (tập tại KC Current) và đại diện châu Phi Algeria (tập tại Đại học Kansas). Việc các ứng viên vô địch hàng đầu chọn chung một thành phố cho thấy hạ tầng thể thao và vị trí địa lý trung tâm của Kansas City đạt điểm tuyệt đối về mặt di chuyển và trang thiết bị.

Chiến lược đưa World Cup về ‘vùng ven’

Một tính toán kinh tế thông minh của FIFA cũng như các đội tuyển kỳ này là việc phê duyệt rất nhiều đại bản doanh nằm tại vùng ven, thị trấn nhỏ. Đây là những nơi không tổ chức bất kỳ trận đấu nào của World Cup 2026.

Những địa danh nghe khá lạ tai với người hâm mộ quốc tế như Chattanooga (nơi tuyển Tây Ban Nha tập tại trường Baylor), Greenbrier County (nơi tuyển Iraq đóng quân), hay Goleta (nơi tuyển Áo tập tại UC Santa Barbara) bỗng chốc sẽ ngập tràn trong không khí lễ hội, mang lại nguồn thu kinh tế lớn và cơ hội tiếp cận bóng đá đỉnh cao cho người hâm mộ bản địa.

Tây Ban Nha chọn đóng quân ở nơi lạ lẫm

DANH SÁCH 48 ĐẠI BẢN DOANH CỦA CÁC ĐỘI DỰ WORLD CUP 2026

Đội tuyển quốc gia
Thành phố
Trung tâm huấn luyện
Ai Cập
Spokane
Đại học Gonzaga
Algeria
Kansas
Đại học Kansas
Argentina
Kansas
Trung tâm Sporting KC
Australia
San Francisco
Cơ sở đào tạo nhạc Roots/Soul Oakland
Bỉ
Renton
Trung tâm của Seattle Sounders
Bosnia
Sandy
Trung tâm RSL
Brazil
New York
Cơ sở huấn luyện New York Red Bulls
Curacao
Florida
Đại học Florida Atlantic
Đức
Winston-Salem
Resort Wake Forest
CHDC Congo
Houston
Trung tâm huấn luyện Houston
Ecuador
Columbus
Trung tâm huấn luyện Columbus Crew
Bờ Biển Ngà
Philadelphia
Trung tâm Philadelphia
Anh
Kansas
Swope Village
Pháp
Boston
Đại học Bentley
Ghana
Boston
Đại học Bryant
Haiti
New Jersey
Đại học Stockton
Iraq
Greenbrier
Trung tâm thể thao Greenbrier
Iran
Tijuana (Mexico)
Centro Xoloitzcuintle
Nhật Bản
Nashville
Trung tâm của CLB Nashville SC
Jordan
Portland
Đại học Portland
Canada
Vancouver (Canada)
Trung tâm Phát triển Bóng đá Quốc gia
Cape Verde
Tampa
Khu phức hợp thể thao Waters
Qatar
Santa Barbara
Cao đẳng Westmont
Colombia
Guadalajara (Mexico)
Học viện Atlas FC
Croatia
Alexandria
Trường trung học Episcopal
Morocco
New Jersey
Trường Pingry
Mexico
Mexico City
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
New Zealand
San Diego
Trung tâm Torero
Hà Lan
Kansas
Cơ sở huấn luyện KC Current
Na Uy
Greensboro
Đại học UNC Greensboro
Áo
Goleta
Đại học UC Santa Barbara
Panama
Tecumseth (Canada)
Học viện Nottawasaga
Paraguay
San Francisco
Khu phức hợp bóng đá Spartan
Bồ Đào Nha
Palm Beach
Gardens North County Park
Saudi Arabia
Austin
Trung tâm của Austin FC
Scotland
Charlotte
Trung tâm của Charlotte
Thụy Điển
Dallas
Trung tâm của FC Dallas
Thụy Sĩ
San Diego
Trung tâm SDJA
Senegal
New Jersey
Đại học Rutgers
Tây Ban Nha
Chattanooga
Trường ĐH Baylor
Nam Phi
Pachuca (Mexico)
Đại học Del Futbol
Hàn Quốc
Guadalajara (Mexico)
Chivas Verde Valle
Cộng hòa Séc
Dallas
Trung tâm đa chức năng Mansfield
Thổ Nhĩ Kỳ
Mesa
Arizona Athletic
Tunisia
Monterrey (Mexico)
Trung tâm huấn luyện Rayados
Uruguay
Cancun (Mexico)
Trung tâm đào tạo Mayakoba Cancun
Mỹ
Irvine
Khu phức hợp thể thao Great Park
Uzbekistan
Atlanta
Trung tâm huấn luyện Atlanta United
