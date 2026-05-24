Thể dục dụng cụ Việt Nam có huy chương vàng giải thế giới

Tại chung kết nội dung nhảy chống Cúp TDDC thế giới (FIG World Challenge Cup 2026) diễn ra ngày 23/5 (giờ địa phương), Quỳnh Như đạt tổng điểm 13.175 để vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, qua đó bước lên bục cao nhất.

Theo HLV đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Trương Minh Sang, đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Thành tích tại Uzbekistan cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt với cá nhân Nguyễn Thị Quỳnh Như. Trước đó, nữ VĐV sinh năm 1998 từng giành HCB SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà ở nội dung nhảy chống và đồng đội nữ.

Đến năm 2025, Quỳnh Như gây tiếng vang khi giành HCV Giải vô địch châu Á, giúp thể dục dụng cụ nữ Việt Nam lần đầu tiên sau 13 năm trở lại ngôi cao nhất châu lục.

Nếu như chiến thắng ở giải châu Á là bước ngoặt lớn, thì tấm HCV tại FIG World Challenge Cup 2026 đã đưa tên tuổi Quỳnh Như lên một tầm cao mới ở đấu trường thế giới. Theo giới chuyên môn, đây không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn cho thấy sự tiến bộ đáng kể của thể dục dụng cụ nữ Việt Nam trong quá trình hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Không chỉ Quỳnh Như tỏa sáng, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam còn đón thêm niềm vui từ Nguyễn Văn Khánh Phong với tấm HCB nội dung vòng treo. Tại giải đấu này năm ngoái tổ chức ở Bulgaria, Khánh Phong cũng giành HCB nội dung vòng treo, còn Xuân Thiện đoạt HCV nội dung ngựa vòng.

Tham dự FIG World Challenge Cup 2026, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam góp mặt với 5 tuyển thủ gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Vũ Tiến Anh và Nguyễn Phước Hải. Đây đều là những gương mặt chủ lực được đầu tư trọng điểm hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20 tổ chức ở Nhật Bản vào tháng 10 tới.