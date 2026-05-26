Đường đến World Cup 2026 của Qatar: Vũ điệu cuối thế hệ vàng Qatar

TPO - Qatar bước vào World Cup 2026 với vị thế đội bóng đang muốn khẳng định mình sau 1 kỳ World Cup 2022 thất vọng trên sân nhà. Sau hành trình vòng loại kịch tính, thầy trò HLV Julen Lopetegui mang đến giải đấu lần này một tập thể đạt tới độ chín trong một thế hệ cầu thủ được kỳ vọng cao ở nước này.

Hạng mục Thông tin Liên đoàn AFC HLV trưởng Julen Lopetegui Đội trưởng Hassan Al Haydos Số lần dự World Cup 2 (Nếu tính cả lần 2026) Thành tích tốt nhất Vòng bảng Thành tích World Cup gần nhất Vòng bảng Cách giành vé Vượt qua vòng loại thứ 4 khu vực châu Á giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 Ngôi sao đáng chú ý Akram Afif, Almoez Ali Mục tiêu thực tế Vượt vòng bảng

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Qatar bắt đầu hành trình World Cup 2026 từ vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Họ vượt qua bảng đấu khá dễ với 16/18 điểm tối đa, chiếm lấy ngôi đầu bảng để tiến vào vòng loại thứ ba.

Khó khăn thực sự của Qatar bắt đầu từ vòng ba, khi họ rơi vào bảng A cùng Iran, Uzbekistan, UAE, Kyrgyzstan và CHDCND Triều Tiên. Sau 10 trận, họ đứng thứ 4 với 13 điểm, không thể giành vé trực tiếp. Thành tích của Qatar ở giai đoạn này là 4 trận thắng, một trận hòa và 5 trận thua, ghi 17 bàn nhưng thủng lưới đến 24 lần.

Ở vòng loại thứ tư, Qatar rơi vào bảng có UAE và Oman trong bảng đấu 3 đội được tổ chức tập trung tại Doha. Họ mở màn bằng trận hòa Oman 0-0, khiến áp lực dồn hết vào trận cuối với UAE. Qatar buộc phải thắng để giành vé trực tiếp dự World Cup 2026. Và đó trở thành trận đấu then chốt nhất của cả chiến dịch. Qatar đánh bại UAE 2-1 trong trận cầu sinh tử tại Al Rayyan để đứng đầu bảng và chính thức giành vé World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Qatar vượt qua vòng loại World Cup bằng con đường thông thường chứ không phải nhờ tư cách chủ nhà. Đó cũng là lý do truyền thông Qatar xem chiến dịch này là cột mốc lớn nhất của bóng đá nước họ kể từ Asian Cup 2019.

Phong cách chơi của Qatar

Hãy chú ý con số 24 bàn thua của Qatar ở vòng loại 2, thông số đấy chính là thứ khiến Qatar phải thay đổi gần như toàn bộ quan điểm chơi bóng của mình. Và dĩ nhiên cựu HLV Real Madrid, Lopetegui chính là đạo diễn chính.

Ông được bổ nhiệm vào tháng 5/2025 để giúp Qatar tìm cách giành vé đến World Cup.

Một thay đổi đáng chú ý của Qatar dưới thời Julen Lopetegui nằm ở cách họ tổ chức và sử dụng kinh nghiệm của nhóm cựu binh. Trước đây, Qatar thường cố kéo đội hình lên khá đồng đều để duy trì lối chơi định hướng vị trí kiểu Aspire Academy từng xây dựng trong 1 thời gian rất dài. Điều đó khiến họ dễ mất kiểm soát khi bị pressing ngược hoặc gặp những đội có tốc độ chuyển trạng thái cao.

Lopetegui thì làm ngược lại. Ông chấp nhận để Qatar chơi lùi sâu hơn, nhưng đổi lại đội giữ được cự ly đội hình rất chặt ở trung lộ. Các trung vệ kỳ cựu như Khoukhi Boualem hay Pedro Miguel không còn bị đẩy vào các tình huống phải phòng ngự không gian lớn quá thường xuyên như World Cup 2022.

Ngoài ra, Qatar hiện chuyển khá nhiều sang kiểu tấn công lệch trái xoay quanh Akram Afif. Thay vì triển khai bóng đối xứng hai biên, họ cố tìm cách đưa bóng sang khu vực chếch bên cánh trái theo hướng tấn công của Qatar để Afif được nhận bóng trong tư thế xoay mặt lên phía khung thành. Khi đó Qatar thường có hai phương án rất rõ. Một là Afif tự kéo bóng và tạo đột biến cá nhân. Hai là kéo hậu vệ đối phương ra ngoài rồi trả ngược vào tuyến hai cho những cầu thủ băng lên. Điều này khiến Qatar gần đây có xu hướng tạo cơ hội từ xuống biên trả ngược lại và các pha bóng bóng 2 nhiều hơn trước.

Almoez Ali, chân sút chủ lực của Qatar.

Ngôi sao đáng chú ý

Chân sút chủ lực sáng giá nhất của Qatar: Almoez Ali

Thông số đáng chú ý: Almoez Ali ghi 12 bàn tại vòng loại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở khu vực châu Á.

Almoez Ali hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Qatar. Không có nhiều nghi ngờ về việc anh sẽ tiếp tục là mối đe dọa ghi bàn lớn nhất của đội bóng này tại World Cup. Ở tuổi 29, Almoez duy trì hiệu suất gần một bàn/trận cho ĐTQG, một con số cực kỳ ấn tượng ở cấp độ quốc tế. Anh cũng đóng vai trò trung tâm trong hành trình vượt qua vòng loại của Qatar khi ghi tới 12 bàn qua các giai đoạn khác nhau, thành tích tốt nhất toàn AFC.

Nhạc trưởng chính của Qatar: Akram Afif

Thông số đáng chú ý: Akram Afif có 11 kiến tạo tại vòng loại World Cup, nhiều nhất châu Á.

Akram Afif là ngôi sao sáng tạo lớn nhất của Qatar hiện tại. Tiền đạo 29 tuổi này đang được kỳ vọng sẽ mang phong độ bùng nổ ở vòng loại lên sân khấu World Cup. Afif tạo ra tới 11 kiến tạo sau 16 trận vòng loại, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại AFC. Ở cấp CLB, anh cũng duy trì phong độ cực cao khi đã có 18 bàn thắng và 18 kiến tạo cho Al Sadd SC trên mọi đấu trường.

Máy quét và cầu thủ tắc bóng hàng đầu của Qatar: Ahmed Fathi

Thông số đáng chú ý: Ahmed Fathi thắng 15 pha tắc bóng tại vòng loại World Cup 2026.

Ahmed Fathi nhiều khả năng sẽ là tiền vệ đá thấp nhất nơi tuyến giữa của Qatar. Cầu thủ 33 tuổi nổi bật nhờ khả năng tranh chấp và đánh chặn mạnh mẽ. Anh là người thực hiện nhiều pha tắc bóng thành công nhất của Qatar tại vòng loại World Cup. Ngoài ra, Fathi cũng nhận 3 thẻ vàng và phạm tổng cộng 14 lỗi trong chiến dịch này.

Tài năng trẻ đáng chú ý nhất: Mohamed Khaled Gouda

Mohamed Khaled Gouda từng góp mặt trong đội hình Qatar dự Arab Cup và mới chỉ có 8 lần khoác áo ĐTQG. Hai trong số đó đến ở vòng loại World Cup, nhưng phần lớn thời gian anh bận thi đấu cho đội U23. Dù vậy, Gouda vẫn được xem là gương mặt gần như chắc chắn sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Ở tuổi 21, anh được đánh giá là một trong những tương lai lớn nhất của bóng đá Qatar.

Những chuyên gia bóng chết của Qatar: Almoez Ali sẽ đảm nhiệm những quả phạt đền, Afif sẽ đảm nhiệm những quả đá phạt trực tiếp và những quả phạt góc sẽ được chia đều cho Afif và Mustafa Meshaal.

Điểm mạnh của Qatar

Tính gắn kết cao: Qatar sở hữu bộ khung đã chơi cùng nhau nhiều năm từ Asian Cup 2019, Asian Cup 2023 cho tới World Cup 2022. Đây là một trong những đội có tính kết nối ổn định nhất châu Á hiện tại.

Bóng chết rất nguy hiểm: Dưới thời Lopetegui, Qatar khai thác cực mạnh các tình huống cố định. Trận thắng UAE để giành vé World Cup 2026 là ví dụ rõ nhất khi cả hai bàn thắng đều đến từ bóng chết.

Lối chơi thực dụng hơn trước: Một điểm nữa là Lopetegui đang cố biến Qatar thành đội chơi già dơ hơn. Truyền thông Qatar gần đây nhắc nhiều tới khả năng kiểm soát trận đấu của đội tuyển này. Họ sẵn sàng làm chậm nhịp trận đấu, câu lỗi, phá rối nhịp điệu chơi bóng của đối phương và kéo trận đấu về kịch bản quen thuộc của Qatar. Đây là thứ Qatar gần như không có ở World Cup 2022, khi họ bị cuốn vào tốc độ trận đấu của đối thủ quá dễ dàng. Bây giờ Qatar không cố chơi theo nhịp của đối thủ nữa, mà cố ép trận đấu phải diễn ra theo nhịp họ muốn.

Điểm yếu và dấu hỏi

Tuy nhiên, chính cách đá này cũng khiến Qatar đôi lúc bị đánh giá là thiếu sáng tạo khi phải cầm bóng chủ động. Arab Cup 2025 cho thấy nếu đối thủ không dâng cao và không để lộ khoảng trống để chuyển trạng thái, Qatar có thể rơi vào trạng thái bế tắc khá lâu. Đó là lý do Lopetegui hiện vẫn đang thử thêm các phương án xoay quanh Almoez Ali và các tiền vệ tuyến hai để giảm tải cho ngôi sao số 1 Qatar là Akram Afif trước World Cup 2026.

Ngoài ra độ tuổi của các cầu thủ Qatar cũng là một dấu hỏi lớn. Các trụ cột như Afif hay Almoez Ali sắp chạm mốc 30, trong khi các vệ tinh quan trọng khác trong lứa thế hệ vàng Qatar đã đều bước qua tuổi 30 được vài năm, điều này đặt ra vấn đề thể trạng trong 1 giải đấu ngắn ngày như World Cup sắp tới.

Dấu hỏi cuối cùng nằm ở chất lượng hàng thủ của Qatar. 24 bàn thua ở vòng loại thứ 3 là một con số đáng báo động, mặc dù Lopetegui đã đến và vá lại hàng thủ này. Song, chất lượng từng cá nhân của Qatar không được đánh giá quá cao nếu so với vũ đài thế giới như World Cup.

Lịch thi đấu vòng bảng của Qatar (Bảng B)



Qatar sẽ mở màn chiến dịch World Cup vào ngày 13/6 bằng trận đấu gặp Thụy Sĩ. Sau đó, họ chạm trán đồng chủ nhà Canada ở lượt trận thứ hai vào ngày 18/6. Qatar sẽ khép lại vòng bảng vào ngày 24/6 bằng cuộc đối đầu với Bosnia & Herzegovina của Edin Dzeko.

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Các chuyên gia đánh giá đây là bảng B của Qatar đã là phương án dễ thở nhất cho đội bóng này. Với việc 2 đội đầu bảng sẽ đi tiếp và 8/12 đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất sẽ lọt vào vòng knock out đầu tiên, cơ hội cho Qatar là sáng sủa. Họ có thể đặt mục tiêu 3-4 điểm kèm kèm một hiệu số đủ tốt để mơ về việc lọt vào vòng trong theo diện đội xếp thứ 3 có thành tích cao hoặc xa hơn là vị trí thứ 2 của bảng đấu.

Dự đoán nhanh:



Qatar hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 ở bảng đấu này với khoảng 2 tới 3 điểm, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp bằng suất dành cho các đội hạng ba. Dù không rơi vào bảng quá nặng về danh tiếng, nhưng cả Thụy Sĩ, Canada lẫn Bosnia & Herzegovina đều là những tập thể có chất lượng chuyên môn rất tốt và đang sở hữu thế hệ cầu thủ khá mạnh của riêng mình. Với Qatar, khả năng phòng ngự kỷ luật, bóng chết và khoảnh khắc của Akram Afif sẽ là chìa khóa nếu họ muốn tạo bất ngờ tại World Cup 2026.

