Top 10 trận đấu gây chấn động nhất lịch sử World Cup

TPO - Kênh Al Jazeera vừa liệt kê danh sách 10 trận đấu gây bất ngờ nhất trong lịch sử World Cup. Những kết quả không tưởng này càng tôn vinh sức cạnh tranh và sự khó lường của sân chơi vĩ đại nhất thế giới.

Đội tuyển Anh bước Cúp thế giới tại Brazil với vị thế là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bất kể đó mới là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử của họ. Đội hình Tam sư năm ấy sở hữu hàng loạt huyền thoại lẫy lừng như Alf Ramsey, Tom Finney hay Billy Wright. Ngược lại, đội tuyển Mỹ đến giải đấu bằng một đội hình chắp vá gồm những cầu thủ làm công việc bán thời gian: một người rửa bát, một nhân viên bưu điện và một giáo viên.... Họ chỉ có vỏn vẹn 1 ngày tập luyện cùng nhau trước khi lên tàu sang Nam Mỹ.

Thế nhưng, địa chấn đã xảy ra ở phút 38 khi Joe Gaetjens ghi bàn thắng bằng đầu đưa Mỹ vươn lên dẫn trước. Suốt hiệp 2, tuyển Anh điên cuồng tấn công nhưng sự xuất sắc đến phi thường của thủ thành Frank Borghi bên phía tuyển Mỹ đã chặn đứng mọi cơ hội gỡ hòa, viết nên một trong những trang sử kinh điển nhất của bóng đá xứ cờ hoa.

Joe Gaetjens được chúc mừng sau chiến thắng (ảnh AP)

Tây Đức 3-2 Hungary (World Cup 1954)

Vài thập kỷ gần đây, việc người Đức lội ngược dòng để giành chiến thắng là điều hết sức bình thường, nhưng vào những năm 1950, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi đó, một Tây Đức kém tiếng tăm phải đối đầu với "đế chế Hungary" bách chiến bách thắng, được dẫn dắt bởi huyền thoại vĩ đại Ferenc Puskas.

Hungary đến VCK Thụy Sỹ năm 1954 với tư cách ứng viên số một và họ đã chứng minh sức mạnh hủy diệt bằng cách đè bẹp Tây Đức 8-3 ở vòng bảng. Gặp lại nhau trong trận chung kết, Hungary dễ dàng dẫn trước 2-0 chỉ sau vài phút đầu trận. Tuy nhiên, tinh thần thép của người Đức đã trỗi dậy khi họ gỡ hòa 2-2. Đến phút 84, Helmut Rahn ghi bàn thắng quyết định, hoàn tất cuộc lội ngược dòng vĩ đại được lịch sử bóng đá gọi tên là "Phép màu vùng Bern".

Việc đội tuyển Triều Tiên có thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 1966 tại Anh đã là một bất ngờ lớn. Vì suýt chút nữa họ không được cấp thị thực. Đối thủ của họ là một đội tuyển Italia hùng mạnh.

Triều Tiên trong trận thắng Italia (ảnh AP)

Bước ngoặt trận đấu diễn ra khi nhạc trưởng Giacomo Bulgarelli của Italia dính chấn thương và phải rời sân. Do luật bóng đá thời bấy giờ chưa cho phép thay người, Italia buộc phải chơi với 10 người. Chỉ 7 phút sau đó, Pak Doo Ik đã tận dụng thời cơ ghi bàn thắng duy nhất cho Triều Tiên. Trận thắng này không chỉ tiễn đội bóng từng 2 lần vô địch thế giới về nước mà còn đưa Triều Tiên trở thành đội bóng châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup.

Algeria 2-1 Tây Đức (World Cup 1982)

Tây Đức bước vào World Cup 1982 tại Tây Ban Nha với tư cách là đương kim vô địch châu Âu và là ứng cử viên nặng ký cho Cúp vàng. Họ sở hữu đội hình toàn sao với những cái tên như Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthaus và Hansi Mueller... Sự tự tin đôi khi là thái quá của người Đức nhanh chóng biến thành sự chủ quan khinh địch trước một Algeria bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Phút 54, Rabah Madjer dội gáo nước lạnh đầu tiên vào lưới Tây Đức. Dù Rummenigge sau đó đã ghi bàn gỡ hòa nhưng niềm vui của họ chẳng kéo dài được lâu. Ngay sau đó, Lakhdar Belloumi đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Algeria, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá châu Phi.

Cameroon 1-0 Argentina (World Cup 1990)

Argentina là nhà đương kim vô địch và được dẫn dắt bởi cầu thủ vĩ đại nhất thế giới thời điểm đó - Diego Maradona. Họ được dự đoán sẽ có một trận mở màn dễ dàng trước Cameroon tại World Cup 1990. Cameroon năm đó mới chỉ có lần đầu tiên bước ra thế giới và là đại diện duy nhất của vùng cận sa mạc Sahara tham dự giải đấu.

Cameroon ăn mừng thắng lợi khó tin (ảnh AP)

Trận đấu khai mạc diễn ra trên thánh đường San Siro chứng kiến một Argentina bế tắc trước lối chơi áp sát và không ngại va chạm của Cameroon. Phút 67, Francois Omam-Biyik bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Argentina, mang về chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho "Những chú sư tử bất khuất". Cameroon kết thúc trận đấu chỉ với 9 người trên sân do thẻ phạt nhưng vẫn giữ trọn 3 điểm.

Trận khai mạc World Cup 2002 tại Seoul mang đầy tính duyên nợ: Nhà đương kim vô địch thế giới đối đầu với đội bóng tân binh, quốc gia từng là thuộc địa đối đầu với cựu thuộc địa. Giới chuyên môn và tuyển Pháp hoàn toàn tin vào một chiến thắng dễ dàng cho Gà trống Gaulois, nhưng họ đã sập bẫy trước một Senegal đầy lạnh lùng và tốc độ.

Với sự càn lướt của El Hadji Diouf trên hàng công và bàn thắng cận thành ở phút 30 của Papa Bouba Diop, Senegal đã tạo nên một cơn địa chấn toàn cầu. Pháp sau đó bị loại ngay từ vòng bảng mà không ghi nổi một bàn nào, còn Senegal thẳng tiến tới tận tứ kết.

Đây không hẳn là cuộc đối đầu giữa tí hon và khổng lồ, nhưng tỷ số của nó lại là một trong những cú sốc không tưởng nhất lịch sử thể thao thế giới. Được chơi trên sân nhà, Brazil mang kỳ vọng của cả một quốc gia cuồng nhiệt bóng đá để hướng tới chức vô địch lần thứ 6. Tiếc rằng tai họa ập đến khi họ mất ngôi sao số một Neymar do chấn thương và đội trưởng Thiago Silva do án treo giò trước trận bán kết gặp Đức.

Cơn ác mộng bắt đầu từ phút thứ 11 và chỉ trong vòng 6 phút điên rồ (từ phút 23 đến 29), người Đức ghi liên tiếp 4 bàn thắng. Những gì diễn ra khiến toàn bộ NHM Brazil chết lặng. Kết quả 1-7 là thất bại đậm nhất của Selecao kể từ năm 1920, được người dân Brazil gọi là thảm kịch Nỗi đau Mineirao. “Đó một vết nhơ và là nỗi sỉ nhục quốc gia không thể nào quên”, tờ A Bola bình luận.

Hà Lan 5-1 Tây Ban Nha (World Cup 2014)

Cũng tại World Cup 2014, trận đấu mở màn của bảng B là cuộc tái hiện trận chung kết năm 2010 giữa nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và á quân Hà Lan. Khi Xabi Alonso ghi bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền cho Bò tót, mọi thứ dường như vẫn đi đúng quỹ đạo thống trị của người Tây Ban Nha.

Nhưng bước ngoặt xuất hiện ở phút 44 với pha bay người đánh đầu mang tính biểu tượng của Robin van Persie từ khoảng cách 15 mét, làm ngỡ ngàng thủ thành Iker Casillas. Sang hiệp hai, Cơn lốc cam cuốn phăng nhà vô địch với thêm 4 bàn thắng nữa, tạo nên trận thua đậm nhất lịch sử của một nhà đương kim vô địch tại World Cup.

Hàn Quốc 2-0 Đức (World Cup 2018)

Lời nguyền nhà vô địch một lần nữa linh ứng tại Nga năm 2018 và nạn nhân lần này là đội tuyển Đức. Bước vào lượt trận cuối vòng bảng, Đức buộc phải thắng Hàn Quốc, đội tuyển đã gần như bị loại, để giành vé đi tiếp. Trận đấu trôi về những phút bù giờ với tỷ số hòa 0-0 trong sự sốt ruột tột độ của các cầu thủ Đức.

Phút 90+2, Kim Young-gwon sút tung lưới Manuel Neuer từ một quả phạt góc. Trong tình thế không còn gì để mất, thủ thành Neuer dâng cao tận giữa sân để tham gia tấn công, tạo cơ hội cho Son Heung-min bứt tốc sút bóng vào lưới trống ở phút 90+6, ấn định tỷ số 2-0. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1938, Đức bị loại ngay từ vòng bảng và cũng là trận thua đầu tiên của họ trước một đại diện châu Á tại World Cup.

Pha ấn định chiến thắng của Al-Dawsari

Argentina hành quân đến Qatar với chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp và là ứng cử viên hạng nặng cho ngôi vương. Mọi thứ dường như diễn ra theo đúng kịch bản khi Lionel Messi mở tỷ số trên chấm phạt đền ngay từ phút thứ 10. Argentina sau đó còn bị từ chối thêm 3 bàn thắng vì việt vị trong hiệp 1.

Tuy nhiên, hiệp 2 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Phút 48, Saleh Al-Shehri dứt điểm hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Chỉ 5 phút sau, Salem Al-Dawsari thực hiện siêu phẩm solo rồi vẽ một đường cong tuyệt mỹ vào góc cao khung thành, đưa Saudi Arabia vươn lên dẫn trước.

Đại diện Tây Á đã kiên cường chống trả sức ép nghẹt thở cuối trận để bảo toàn chiến thắng địa chấn. Dù sau đó Argentina vẫn gượng dậy để lên ngôi vô địch còn Saudi Arabia vẫn bị loại nhưng trận thua này mãi mãi là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.