Đường đến World Cup 2026 của Đức: Bị đánh giá thấp nhất là thứ đáng sợ nhất

TPO - Đội tuyển Đức bước vào World Cup 2026 với vị thế đại diện đáng chú ý của châu Âu. Sau hành trình vòng loại thuyết phục với 5/6 chiến thắng kèm ngôi nhất bảng, thầy trò HLV Julian Nagelsmann mang đến giải đấu lần này một tập thể có sức trẻ, nhưng cũng đối diện không ít câu hỏi về chất lượng nhân sự.

Hồ sơ đội tuyển Đức

Hạng mục Thông tin Liên đoàn UEFA HLV trưởng Julian Nagelsmann Đội trưởng Kimmich Số lần dự World Cup Kimmich Thành tích tốt nhất Vô địch (1954, 1974, 1990, 2014) Thành tích World Cup gần nhất Vòng bảng (World Cup 2022) Cách giành vé Đi thẳng (Nhất bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) Ngôi sao đáng chú ý Florian Wirtz, Kimmich Mục tiêu thực tế Vượt vòng bảng / Tứ kết / Bán kết / Vô địch

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Đội tuyển Đức khép lại vòng loại World Cup 2026 với ngôi đầu bảng A khu vực châu Âu. Họ giành 15 điểm sau 6 trận, thắng 5 và chỉ thua đúng một trận, ghi 16 bàn và thủng lưới 3 lần. Die Mannschaft đã có một chiến dịch đủ thuyết phục để giành vé trực tiếp đến World Cup, dù hành trình của họ không còn dễ dàng tuyệt đối nếu so với nhiều kỳ vòng loại trước.

Trận đấu mang tính bước ngoặt lớn nhất chắc chắn là chiến thắng 6-0 trước Slovakia ở lượt cuối. Đó không chỉ là màn trả thù cho thất bại 0-2 lượt đi, mà còn là trận đấu mang ý nghĩa sống còn khi Đức hoàn toàn có thể rơi xuống play-off nếu thất bại. Thay vì chơi an toàn, Nagelsmann cho đội pressing nghẹt thở ngay từ đầu và tạo ra một trong những màn trình diễn áp đảo nhất của tuyển Đức nhiều năm qua. Đó cũng được đánh giá là trận mà Đức lần đầu vận hành đúng ý Nagelsmann.

Vai trò của Nagelsmann vì thế gần như là trung tâm của toàn bộ hành trình này. Điều lớn nhất ông làm không chỉ là giúp Đức thắng các trận vòng loại, mà còn là khôi phục bản sắc cho Die Mannschaft sau nhiều năm hỗn loạn. Quan trọng nhất, lần đầu tiên sau nhiều năm, tuyển Đức bước vào một giải đấu lớn với cảm giác họ thật sự biết mình muốn chơi bóng như thế nào.

Phong cách chơi của Đức

Dưới thời Julian Nagelsmann, tuyển Đức thay đổi hoàn toàn cách chơi. Họ không còn là đội kiểm soát bóng chậm và nặng tính cấu trúc như giai đoạn cuối Joachim Low hay Hansi Flick nữa. Đức hiện tại pressing mạnh hơn, chuyển trạng thái nhanh hơn và ưu tiên tốc độ luân chuyển bóng.

Sơ đồ chính của Đức là 4-2-3-1, nhưng khi cầm bóng hệ thống rất linh hoạt. Joshua Kimmich thường bó vào trung lộ để tăng quân số ở giữa sân, khiến đội hình có lúc chuyển thành 3-2-4-1 hoặc 2-3-5. Đức không giữ bóng quá lâu mà cố kéo giãn pressing đối thủ rồi tăng tốc rất nhanh ở một phần ba cuối sân.

Pressing là thay đổi lớn nhất dưới thời Nagelsmann. Đức không pressing kiểu lao lên hỗn loạn nữa, mà dựa vào các tình huống cụ thể như đối thủ chuyền ngang, xử lý chậm hoặc thủ môn quay mặt về khung thành. Khi đó, tuyến trên sẽ lập tức dâng lên khóa các đường chuyền trung lộ và ép đối thủ phá bóng dài.

Khâu triển khai bóng hiện tại xoay quanh Kimmich, Pavlovic và Florian Wirtz. Wirtz thường lùi xuống nhận bóng ở khoảng trống giữa trung lộ và biên để kết nối tuyến giữa với hàng công. Trong khi đó, Musiala vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất nếu đạt thể trạng và có cảm giác bóng tốt. Tiền vệ sinh năm 2003 có khả năng rê bóng và xuyên phá tốt, đồng thời có thể hoán đổi vị trí liên tục với Wirtz để phá cấu trúc phòng ngự đối phương.

Điểm đáng sợ nhất của tuyển Đức hiện tại là tốc độ chuyển trạng thái. Sau khi cướp bóng, họ đưa bóng lên rất nhanh bằng các đường chuyền xuyên tuyến hoặc những pha tăng tốc của Sané, Gnabry, Musiala và Wirtz thay vì triển khai tuần tự từ dưới lên.

Hai biên cũng đóng vai trò rất quan trọng. David Raum liên tục chồng biên bên cánh trái để giữ chiều rộng đội hình, còn Kimmich giúp cánh phải linh hoạt hơn khi bó vào trung lộ. Bài đánh chủ lực của Đức hiện tại xoay quanh việc kéo đối thủ co cụm rồi mở khoảng trống cho Musiala, Wirtz hoặc Gnabry kéo bóng xuyên tuyến.

Woltemade có gồng nổi hàng công tuyển Đức?

Ngôi sao đáng chú ý

Chân sút chủ lực sáng giá nhất của Đức: Nick Woltemade

Thông số đáng chú ý: Nick Woltemade đã ghi 4 bàn sau 8 lần ra sân cho tuyển Đức.

Nick Woltemade đang nổi lên như trung phong được kỳ vọng dẫn dắt hàng công tuyển Đức tại World Cup 2026. Die Mannschaft đã thử nhiều tiền đạo trong vài năm gần đây nhưng chưa ai thực sự chiếm suất lâu dài. Niclas Fullkrug từng được xem là đáp án trước khi chấn thương xuất hiện.

Hiện tại, Woltemade là người được sử dụng thường xuyên hơn ở vị trí tiền đạo cắm, dù Kai Havertz vẫn là đối thủ cạnh tranh lớn sau màn trở lại khá ấn tượng cùng Arsenal. Tiền đạo trẻ này được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động rộng, kết nối lối chơi và pressing tốt trong hệ thống của Nagelsmann.

Nhạc trưởng chính của Đức: Florian Wirtz

Thông số đáng chú ý: Florian Wirtz tạo ra 20 cơ hội cho tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2026, trong đó có 6 cơ hội rõ rệt.

Florian Wirtz là cầu thủ sáng tạo quan trọng nhất của tuyển Đức hiện tại. Dù chịu nhiều áp lực ở Liverpool, nhưng trong màu áo ĐTQG, Wirtz lại chơi cực kỳ nổi bật. Anh là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất của Đức tại vòng loại World Cup.

Dưới thời Nagelsmann, Wirtz đóng vai trò kết nối tuyến giữa với hàng công nhờ khả năng nhận bóng giữa các tuyến và tạo đột biến ở khu vực hành lang trong.

Tài năng trẻ đáng chú ý nhất của Đức: Aleksandar Pavlovic

Aleksandar Pavlovic đang được xem là tương lai nơi tuyến giữa tuyển Đức. Tiền vệ của Bayern Munich sẽ bước sang tuổi 22 khi World Cup 2026 diễn ra và hiện đã thường xuyên đá chính ở vị trí tiền vệ lùi sâu.

Pavlovic nổi bật nhờ khả năng thoát pressing, chuyền bóng và kiểm soát nhịp độ. Nhiều người xem anh là người kế thừa dài hạn cho Joshua Kimmich ở trung tuyến tuyển Đức.

Những chuyên gia bóng chết của Đức:

Phạt đền: Joshua Kimmich

Đá phạt trực tiếp: David Raum

Phạt góc: David Raum, Florian Wirtz

Người Đức kỳ vọng rất nhiều vào Wirtz.

Điểm mạnh của Đức

Hàng công giàu sáng tạo: Điểm mạnh lớn nhất của tuyển Đức hiện tại nằm ở chất lượng của nhóm cầu thủ sáng tạo phía trên. Bộ ba Wirtz, Musiala và Leroy Sane dù không quá ồn ào trên truyền thông, nhưng đã cho thấy mức độ nguy hiểm cực lớn kể từ giải đấu EURO 2024. Nếu Musiala đạt trạng thái tốt nhất, đây là nhóm có khả năng rê bóng, xuyên phá và chuyển trạng thái thuộc hàng đáng sợ nhất giải đấu.

Phiên bản tốt nhất của Kimmich: Ngoài ra, Joshua Kimmich cũng đang trở lại với phiên bản tốt nhất của mình ở vai trò nhạc trưởng tuyến dưới. Khả năng điều phối nhịp độ, đổi cánh và kiểm soát pressing của Kimmich vẫn là nền tảng trong hệ thống của Nagelsmann.

Kinh nghiệm trong khung gỗ: Một điểm cộng khác là sự trở lại của Manuel Neuer. Dù đã 40 tuổi, Neuer vẫn mang lại rất nhiều giá trị về kinh nghiệm, khả năng chỉ huy hàng thủ và kiểm soát không gian phía sau tuyến phòng ngự. Với một đội tuyển trẻ như Đức hiện tại, sự hiện diện của Neuer tạo ra cảm giác ổn định lớn hơn rất nhiều.

Điểm yếu và dấu hỏi

Chất lượng nhân sự hàng thủ: Chất lượng hàng thủ hiện tại chưa thật sự đủ chắc chắn nếu so với các ứng viên vô địch lớn khác. Rudiger vẫn là thủ lĩnh quan trọng, nhưng những cái tên xung quanh như Tah, Schlotterbeck hay dự bị như Anton chưa tạo được cảm giác ổn định tuyệt đối ở các trận cầu lớn.

Hàng công bị nghi ngờ: Trên hàng công, vị trí tiền đạo cắm cũng chưa có lời giải rõ ràng. Kai Havertz vẫn thiếu sự ổn định trong khâu ghi bàn, còn Nick Woltemade dù giàu tiềm năng nhưng chưa được kiểm chứng ở sân chơi đỉnh cao như World Cup.

Cảm giác bóng của Musiala: Ngoài ra, Jamal Musiala cũng là một dấu hỏi đáng chú ý. Tiền vệ của Bayern Munich mới trở lại sau chấn thương và hiện chưa đạt trạng thái tốt nhất cả về cảm giác bóng lẫn thể lực.

Musiala có kịp lấy lại phong độ.

Lịch thi đấu vòng bảng của Đức

Trận 1: 0h ngày 15/06/2026: Đức vs Curacao (Sân vận động Houston)

Trận 2: 3h ngày 21/06/2026: Đức vs Bờ Biển Ngà (Sân vận động Toronto)

Trận 3: 3h ngày 26/06/2026: Đức vs Ecuador (Sân vận động New York New Jersey)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Nằm ở bảng E cùng Curaçao, Bờ Biển Ngà và Ecuador, tuyển Đức có lịch thi đấu vòng bảng không hề dễ chịu như nhiều người nghĩ. Ẩn số Curacao bị đánh giá thấp nhất bảng, nhưng cả Bờ Biển Ngà lẫn Ecuador đều là những đối thủ rất khó chơi. Bờ Biển Ngà sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái cực mạnh, trong khi Ecuador nhiều năm qua luôn nổi tiếng với hàng thủ cứng cáp bậc nhất thế giới (Thủng lưới 5 bàn/18 trận ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ).

Dù vậy, xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng, Die Mannschaft vẫn được đánh giá cao hơn phần còn lại của bảng đấu. Mục tiêu của thầy trò Julian Nagelsmann chắc chắn không chỉ là vượt qua vòng bảng, mà còn phải xóa đi ký ức thất vọng sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại sớm.