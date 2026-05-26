COROS PACE 4 Aluminum: Đồng hồ chạy bộ viền nhôm, siêu nhẹ & sang trọng

Tiếp nối thành công của dòng đồng hồ thể thao quốc dân, thương hiệu COROS chính thức ra mắt COROS PACE 4 Aluminum với nâng cấp đột phá về thiết kế: khung viền bezel bằng nhôm cao cấp. Vẫn giữ trọn vẹn DNA "nhẹ, nhanh và đáng tin cậy", phiên bản viền nhôm mang đến một diện mạo thanh thoát, sang trọng, phù hợp cho cả tập luyện cường độ cao lẫn sử dụng hằng ngày.

COROS PACE 4 Aluminum có gì mới về thiết kế?

Viền nhôm 6000-series: Cao cấp hơn, bền bỉ hơn

Điểm nhấn lớn nhất trên PACE 4 Aluminum chính là viền bezel được chế tác từ hợp kim nhôm 6000-series. Nhờ lớp hoàn thiện kim loại mờ qua quá trình xử lý PVD (bay hơi ở nhiệt độ cao với khí hiếm), giúp viền đồng hồ bền màu, có khả năng chống chịu tốt hơn trước mồ hôi, muối và hóa chất.

Đáng chú ý, dù sử dụng vật liệu kim loại, khung viền đồng hồ vẫn giữ được trọng lượng siêu nhẹ đặc trưng của dòng PACE. Phiên bản dây silicone chỉ nặng 41g (chỉ nặng hơn 1g so với phiên bản PACE 4 thông thường).

Thân vỏ trong mờ sang trọng

Các phiên bản COROS PACE 4 Aluminum sử dụng công nghệ đúc hai tông màu (two-tone injection molding) ở phần càng đồng hồ. Thiết kế này tạo ra hiệu ứng trong mờ nhiều lớp, mang lại chiều sâu thị giác tinh tế thay vì chỉ dùng một lớp vật liệu đơn sắc.

● Black Crystal: Mang tinh thần công nghiệp, mạnh mẽ và đề cao sự tương phản.

● Cloud White: Hướng đến cảm giác sáng, nhẹ nhàng, thoáng đạt và hiện đại.

● Jakob Ingebrigtsen Edition: Bản giới hạn, dành riêng cho những vận động viên yêu thích sự thanh thoát nhưng vẫn bứt phá mạnh mẽ.

Dây Silicone in lụa sắc nét, không bong tróc

Dây silicone trên hai bản Cloud White & Black Crystal được hoàn thiện bằng họa tiết gợn sóng in lụa và xử lý nhiệt chuyên sâu. Lớp hoàn thiện này khắc phục hoàn toàn tình trạng bong tróc hay mài mòn của các lớp sơn phủ thông thường, giúp bề mặt dây luôn mịn màng, thoải mái khi đeo liên tục.

Giữ vững nền tảng hiệu năng & thời lượng pin đỉnh cao

COROS PACE 4 Aluminum không chỉ là một bản nâng cấp về ngoại hình mà còn kế thừa toàn bộ sức mạnh hiệu năng của nền tảng PACE 4.

● Màn hình hiển thị xuất sắc: Trang bị màn hình cảm ứng AMOLED 2.5D với cạnh vát tinh tế, mang lại khả năng hiển thị rực rỡ và rõ ràng dưới mọi điều kiện ánh sáng ngoài trời.

● Thời lượng pin ấn tượng: Có thể đáp ứng các cự ly chạy dài và siêu dài với 41 giờ hoạt động GPS liên tục và lên đến 19 ngày ở chế độ sử dụng smartwatch thông thường.

Người bạn đồng hành toàn diện của vận động viên

Với hệ sinh thái ứng dụng COROS, PACE 4 Aluminum mang đến hàng loạt tính năng chuyên sâu giúp bạn tối ưu hóa thành tích:

● Hỗ trợ tập luyện thông minh: Cảnh báo dinh dưỡng, chiến lược Pace, cảnh báo dốc và khả năng tạo kế hoạch tập Marathon cá nhân hóa chỉ trong vài phút.

● Phân tích dữ liệu chuyên sâu: Theo dõi Năng lực chạy bộ, Dự đoán thành tích thi đấu, Tải tập luyện và Tình trạng luyện tập.

● Quản lý sức khỏe & phục hồi: Đo lường HRV (Biến thiên nhịp tim), theo dõi giấc ngủ, chu kỳ kinh nguyệt giúp bạn hiểu rõ phản ứng của cơ thể.

● Tính năng Voice Pins: Mic tích hợp cho phép bạn ghi chú nhanh bằng giọng nói ngay trong quá trình chạy.

Theo CEO COROS Global - Ông Lewis Wu, dòng COROS PACE 4 Aluminum là sự kết hợp hoàn hảo giữa vật liệu cao cấp và DNA cốt lõi của PACE. Dù mang các cá tính thiết kế khác nhau, sản phẩm vẫn là công cụ hỗ trợ tập luyện: Nhẹ, nhanh, bền bỉ và tập trung vào hiệu quả.

Thông Số Nổi Bật

Dưới đây là những thông số chính của dòng sản phẩm này:

Tính năng / Thông số

COROS PACE 4 Aluminum

Vật liệu viền (Bezel)

Hợp kim nhôm 6000-series

Trọng lượng

41g (Đi kèm dây silicone)

Màn hình

Cảm ứng AMOLED 2.5D, độ sáng 1500 nits

Thời lượng pin GPS

Lên đến 41 giờ

Pin sử dụng hằng ngày

Lên đến 19 ngày

Phiên bản màu sắc

Black Crystal, Cloud White, Jakob Ingebrigtsen

Giá bán

Black Crystal, Cloud White: 7.900.000 VNĐ

Jakob Ingebrigtsen: 8.200.000 VNĐ



Link sản phẩm: https://coros.com.vn/pace4-aluminum/