Thể thao

AJGA IPS 2026: Logan Kim và Anna Le vươn lên dẫn đầu sau vòng 2

Trọng Đạt

Ngày thi đấu thứ hai của AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 tiếp tục mang đến những diễn biến hấp dẫn tại Royal Long An Golf & Country Club, khi cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý.

Logan Kim vươn lên dẫn đầu bảng nam.

Nổi bật là màn bứt phá của Logan Kim (Hàn Quốc) và Anna Le (Việt Nam), hai vận động viên đang tạm thời nắm giữ vị trí dẫn đầu ở bảng nam và bảng nữ sau hai vòng đấu.

Ở bảng nam, Logan Kim đã tạo nên màn tăng tốc đầy hiệu quả để chính thức vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng. Golfer Hàn Quốc khép lại ngày thi đấu với thành tích 70 gậy (-2), cho thấy sự ổn định trong chiến thuật thi đấu cùng khả năng kiểm soát nhịp chơi đáng chú ý.

Không tạo ra quá nhiều đột biến bằng những tình huống mạo hiểm, Logan Kim lựa chọn lối chơi chắc chắn và duy trì sự ổn định xuyên suốt vòng đấu. Những pha xử lý hiệu quả ở các thời điểm quan trọng đã giúp anh từng bước cải thiện vị trí và nắm lợi thế đáng kể trước ngày thi đấu cuối cùng.

Việc vươn lên dẫn đầu sau vòng hai cũng cho thấy bản lĩnh thi đấu của golfer trẻ Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc đua tới ngôi vô địch đang bước vào giai đoạn cao trào ở nhóm đầu bảng.

Anna Le bứt phá ở bảng nữ.

Ở bảng nữ, đại diện chủ nhà Anna Le trở thành tâm điểm với một trong những màn trình diễn nổi bật nhất trong ngày thi đấu thứ hai. Golfer của Việt Nam hoàn thành vòng đấu với 66 gậy (-6), tạo nên bước tiến mạnh mẽ để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Điểm nhấn trong vòng đấu của Anna Le đến ở giai đoạn quyết định khi cô liên tiếp tạo lợi thế bằng các birdie quan trọng tại các hố 10, 14 và 15. Chuỗi điểm số tích cực này không chỉ giúp vận động viên Việt Nam cải thiện thành tích mà còn tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua ngôi đầu.

Màn trình diễn của Anna Le tiếp tục khẳng định sự tiến bộ về chuyên môn cùng khả năng duy trì tâm lý thi đấu ổn định trước áp lực cạnh tranh tại một sân chơi quốc tế.

Sau hai vòng đấu, bảng xếp hạng AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định với khoảng cách cạnh tranh sít sao ở các vị trí dẫn đầu. Vòng đấu chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài quyết liệt khi các vận động viên bước vào chặng cuối của hành trình chinh phục danh hiệu.

Mọi lợi thế hiện tại vẫn chưa thể đảm bảo chiến thắng cuối cùng và cuộc cạnh tranh tại Royal Long An Golf & Country Club được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những diễn biến hấp dẫn trong ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu.

