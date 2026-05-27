Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thêm tin vui cho cầu thủ bóng đá Việt Nam, VFF mở rộng mạng lưới y học thể thao

Vĩnh Xuân

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kết nạp thêm thành viên vào Mạng lưới Y học thể thao, mục tiêu nâng chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi cho cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Thêm anh-chup-man-hinh-2026-05-27-luc-063128.png
Các trường hợp chấn thương của cầu thủ bóng đá Việt Nam như Nguyễn Xuân Son sẽ được chăm sóc tốt hơn

VFF mới đây công bố kết nạp thêm Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên của chương trình Mạng lưới Y học Thể thao do Ban Y học Thể thao VFF điều phối và phát triển.

Đánh giá của VFF cho hay, Bệnh viện Đại học Phenikaa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên môn để tham gia mạng lưới với nhiều chuyên khoa hoạt động chuyên sâu như chấn thương chỉnh hình, tim mạch, hô hấp, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu.

Với những nền tảng chuyên môn từ nội soi khớp đến y học thể thao, thành viên mới của Mạng lưới Y học Thể thao của VFF sẽ xây dựng các chương trình điều trị, phục hồi chức năng cá thể hóa, nhằm mục tiêu giúp các cầu thủ phục hồi khả năng vận động, có thể sớm trở lại tập luyện và thi đấu an toàn.

Ths.BS Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, các cầu thủ bóng đá Việt Nam được định hướng xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ. Ngoài việc điều trị chấn thương, chương trình tập trung đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng bài bản, chuyên nghiệp.

"Việc tăng cường hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai", bác sĩ Sơn nói.

Nhiều trường hợp tuyển thủ đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu...đều từng gặp chấn thương nặng, cần tư vấn điều trị.

Vĩnh Xuân
#VFF #y học thể thao #Nguyễn Xuân Son #đội tuyển Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe