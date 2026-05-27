Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

VFF 'treo còi' trọng tài thổi phạt đền Thể Công Viettel trận hoà PVF-CAND

Vĩnh Xuân

TPO - Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị tạm dừng phân công nhiệm vụ do thổi sai quả phạt 11m cho PVF-CAND ở trận đấu với Thể Công Viettel.

d611988e-37fc-48af-9046-5a3adbed047e.jpg
Quyết định của trọng tài có thể ảnh hưởng đến vận mệnh các đội bóng ở cuối bảng

Tình huống diễn ra phút 19 trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND, vòng 24 LPBank V.League 2025/26, cầu thủ Văn Việt của đội khách ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Đào Văn Nam.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã thổi phạt đền Thể Công Viettel. Alastair không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho PVF-CAND. Dù Xuân Tiến sau đó giành lại 1 điểm cho Thể Công Viettel với pha lập công đẹp mắt nhưng sau trận, đội bóng của HLV Velizar Popov vẫn khiếu nại lên VFF và VPF.

b2adfc9c-7a53-4da3-bc02-901ca8af7549.jpg

Sáng 27/5, VFF đã có văn bản trả lời Thể Công Viettel, trong đó xác nhận trọng tài Trần Ngọc Nhớ quyết định chưa chính xác. VFF vì vậy tạm dừng phân công nhiệm vụ với trọng tài Nhớ ở các vòng tiếp theo.

Cuộc đua trụ hạng LPBank V.League đang trở nên căng thẳng và kịch tính với 4 đội bị điểm tên gồm: PVF-CAND (18 điểm), SHB Đà Nẵng (20 điểm), Becamex TPHCM (21 điểm) và HAGL (23 điểm).

VPF cho biết tuỳ thuộc kết quả vòng 25, các cặp đấu nhạy cảm có tính chất quyết định suất trụ hạng có thể được điều hành bởi trọng tài ngoại.

Vĩnh Xuân
#Thể Công Viettel #Velizar Popov #trọng tài Trần Ngọc Nhớ #VFF #trụ hạng V.League #HAGL

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe