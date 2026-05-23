Đánh bại Hải Phòng, SHB Đà Nẵng đẩy PVF-CAND trở lại đáy bảng

TPO - Ngoại binh Makaric lập cú đúp đem về chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng trong cuộc đối đầu vòng 24 LPBank V.League trước Hải Phòng. Kết quả đưa SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí 13 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, đẩy PVF-CAND (18 điểm) trở lại đáy bảng.

report HẾT GIỜ!!! Đà Nẵng 2-0 Hải Phòng Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vượt qua PVF-CAND trên BXH. Cuộc chiến trụ hạng V.League thêm căng thẳng ở 2 vòng cuối. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ report Suýt có siêu phẩm cho Quế Ngọc Hải Phút 90: Ngọc Hải sút phạt đưa bóng dội xà. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Đà nẵng Phút 87: Antonio bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi của Hải Phòng. substitution Đà Nẵng thay 2 người Phút 82: Makaric và Văn Sơn rời sân. Lucas và Duy Cương vào sân. goal VÀO!!! Đà Nẵng nâng tỷ số 2-0 Phút 81: Lại là Makaric ghi bàn cho đội chủ nhà. Hồng Phúc tạt tầm thấp và Makaric chạy băng cắt dứt điểm, bàn thắng chuẩn mực đã được ghi. report Suýt có pha phản lưới nhà Phút 78: Pha phá bóng của Đỗ Phi Long suýt thành pha phản lưới của Đà Nẵng. report Nhịp độ trận đấu chậm rãi Phút 76: Đà Nẵng chủ động lùi thấp đội hình để tập trung phòng ngự và bảo vệ thành quả. Hải Phòng cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công thiếu sắc nét, dẫn đến thế trận nhàm chán. substitution Đà Nẵng thay 2 người Phút 68: Duy Thắng và Henen rời sân. Đức Anh và Hồng Phước vào sân. report Lại dứt điểm "lên trời" Phút 65: Henen cầm bóng tự xoay xở và dứt điểm nhưng cú sút quá thiếu chính xác. substitution SHB Đà Nẵng thay người Phút 62: Đặng Anh Tuấn vào sân thay Phi Hoàng. Đây là tổn thất lớn cho Đà Nẵng khi Phi Hoàng chơi hay từ đầu trận. report Phi Hoàng dứt điểm Phút 60: Cú sút từ khoảng cách gần 30m của Phi Hoàng không gây bất ngờ. Sau đó, cầu thủ Đà Nẵng bị căng cơ và ôm mặt nằm sân. report KHÔNG VÀO!!! Minh Quang bỏ lỡ cơ hội Phút 53: Cơ hội quá thuận lợi cho Minh Quang nhưng cầu thủ Đà Nẵng dứt điểm vọt xà. Ít nhất 2 lần ở trận này đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội theo kịch bản như vậy. start Hiệp 2 bắt đầu time HẾT HIỆP MỘT!!! SHB Đà Nẵng 1-0 Hải Phòng report Cơ hội cho Hải Phòng Phút 45+5: Antonio suýt ghi bàn sau pha dàn xếp đá phạt góc của Hải Phòng. time Hiệp một có 4 phút bù giờ report 14 pha dứt điểm trong hiệp một Phút 43: Rất nhiều cơ hội được tạo ra trong hiệp một. Riêng Đà Nẵng sút 10 lần, đa số là các cơ hội mười mươi nhưng chỉ chuyển hóa một bàn. goal VÀO!!! SHB Đà Nẵng mở tỷ số Phút 34: Makaric thoát xuống đối mặt thủ môn và lần này tận dụng thành công cơ hội. Sau rất nhiều tình huống mười mươi, cuối cùng đội chủ nhà cũng ghi bàn. report BỎ LỠ KHÓ TIN!!! Makaric sút lên trời Phút 29: Makaric không bị theo kèm và dứt điểm cách khung thành chỉ 5m, dù vậy cú sút đưa bóng vọt xà. var Bàn thắng của Hải Phòng bị hủy Phút 24: Trọng tài kiểm tra lỗi việt vị của 2 tiền đạo ngoại binh Hải Phòng. Quyết định cuối cùng là hủy bàn. goal VÀO!!! hải Phòng mở tỷ số 1-0 Phút 22: Tagueu dễ dáng dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống. Trước đó, Antonio thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Toản và kiến tạo cho Tagueu. report Thêm một cơ hội cho Đà Nẵng Phút 21: Makaric nhận bóng từ Phi Hoàng, làm rất tốt ở pha khống chế bước một và xoay xở nhưng dứt điểm không trúng mục tiêu. report KHÔNG VÀO!!! Văn Toản cứu thua cho Đà Nẵng Phút 19: Hữu Sơn sút phạt nguy hiểm khiến Văn Toản đổ người hết cỡ để cứu thua. report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Hải Phòng Phút 16: Phi Hoàng đánh đầu đưa bóng dội cột khung thành Hải Phòng. report Đà Nẵng đá nữa sân Phút 15: Bóng chỉ lăn ở phần sân Hải Phòng trong những phút đầu trận. Đà Nẵng tấn công mạnh ở biên và đang tạo ra nhiều cơ hội. report Phi Hoàng dứt điểm bất thành Phút 13: Phi Hoàng ngoặt bóng và dứt điểm ngay nhưng không tạo được bất ngờ. report Cơ hội tiếp theo cho Đà Nẵng Phút 9: Makaric lắc đầu cực nhanh nhưng đường bóng thiếu đôi chút chính xác. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận ấn tượng. report KHÔNG VÀO!!! Henen sút ra ngoài Phút 6: Pha tấn công có nét đầu tiên của Đà Nẵng. Phi Hoàng căng ngang cho Henen dứt điểm trong thế đối mặt nhưng bóng đi ra ngoài. Nếu Henen ghi bàn, VAR sẽ can thiệp để xác định lỗi việt vị. report Chủ nhà ép sân Phút 3: Đà Nẵng chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu. start Hiệp một bắt đầu report Đội hình xuất phát Đà Nẵng vs Hải Phòng report SHB Đà Nẵng chơi những trận "sinh tử" Từng buổi tập, từng trận đấu của SHB Đà Nẵng lúc này đều căng như dây đàn. Đội bóng sông Hàn phải thắng 3 trận còn lại để chắc chắn trụ hạng.

Cuộc đua trụ hạng khốc liệt giữa SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TPHCM đang đẩy kịch tính của chặng nước rút V-League 2025/26 lên đỉnh điểm. Vòng đấu này, cơ hội đến tay đội bóng sông Hàn khi đối thủ trực tiếp PVF-CAND vừa bị Thể Công Viettel cầm chân. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hiện tại rất rõ ràng: Phải đánh bại Hải Phòng trên sân nhà để chính thức bứt phá khỏi vị trí bét bảng.

Xét về động lực, SHB Đà Nẵng hoàn toàn vượt trội khi họ đã bị dồn vào thế chân tường, không còn gì để mất. Trận hòa trước Công An TPHCM và chiến thắng trước Becamex TPHCM gần đây đã kịp thời xốc lại tinh thần và sự hưng phấn cho các cầu thủ. Ngược lại, CLB Hải Phòng với 31 điểm trong tay đã sớm trụ hạng an toàn và cũng không còn cơ hội chen chân vào top 4. Dù đã hết mục tiêu, nhưng đội bóng đất Cảng vừa chứng minh họ không tới sân Chi Lăng để dạo chơi sau chiến thắng hủy diệt 4-2 trước Becamex TPHCM ở vòng trước.

Khó khăn lớn nhất của đội chủ nhà lúc này là bài toán nhân sự khi lực lượng liên tục sứt mẻ vì chấn thương và thẻ phạt. Ngược lại, Hải Phòng đang sở hữu bộ khung ổn định và chất lượng đồng đều hơn hẳn sau giai đoạn thích nghi với cuộc sống hậu HLV Chu Đình Nghiêm. Niềm hy vọng của SHB Đà Nẵng sẽ được đặt trọn vào sức trẻ của Đình Duy, Minh Quang và đặc biệt là cái đầu lạnh của thủ lĩnh Quế Ngọc Hải nơi hàng phòng ngự.

Lịch sử đang quay lưng với đội bóng sông Hàn khi Hải Phòng bất bại trong cả 5 lần đối đầu gần nhất (thắng 3, hòa 2), bao gồm cả chiến thắng dễ dàng ở trận lượt đi. Tuy nhiên, khi được chơi tại hiểm địa Chi Lăng trong một trận đấu được ví như "chung kết ngược", SHB Đà Nẵng buộc phải chơi một canh bạc tất tay, chiến đấu với 200% phong độ để tự định đoạt số phận của chính mình.