Thanh Hóa chia điểm với HAGL trong trận cầu kỳ lạ của ngoại binh

Đặng Lai

TPO - Thanh Hóa và HAGL vừa chia điểm sau trận hòa 1-1. Nhân vật chính trong trận đấu là ngoại binh Uzbekistan, Odiljon Abdurakhmanov.

Abdurakhmanov vừa ghi bàn vừa phản lưới

Cầu thủ này vừa ghi bàn vừa phản lưới, là người trực tiếp đưa bóng vào lưới trong cả 2 tình huống làm bàn của trận đấu vòng 24 LPBank V.League 1. Đầu tiên là pha bóng ở phút 15, khi Quang Kiệt tung ra cú dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng đầu Abdurakhmanov. Cầu thủ của Thanh Hóa không thể phản xạ, bất lực nhìn bóng từ đầu mình đi vào lưới giúp đội khách mở điểm.

Nhưng chính anh đã lập công chuộc tội trước khi hiệp 1 kết thúc. Phút 42, Abdurakhmanov bật cao đánh đầu từ một quả phạt góc, quân bình 1-1 cho Thanh Hóa. 1-1 là kết quả của hiệp 1.

Thanh Hóa hiểu rằng chỉ cần hòa trận này là đủ để họ an tâm ở cuộc đua trụ hạng. Đó là lý do trong hiệp 2, đội chủ nhà giảm tốc độ trận đấu. Thay vì dồn ép đối thủ, họ chọn chơi chậm, chắc chắn. Trận đấu vì thế diễn ra với tiết tấu chậm, thường xuyên bị xé lẻ vì những pha tranh chấp nảy lửa và va chạm không khoan nhượng của 2 bên.

Cơ hội xuất hiện nhỏ giọt. Cơ hội tốt nhất hiệp 2 có chăng là tình huống xuất sắc của Trung Kiên ở phút 69. Vẫn từ bài bóng bổng, Thanh Hóa đã đe dọa khung thành HAGL khi Ngọc Mỹ đánh đầu căng từ cự ly chỉ vài mét. Nhưng thủ môn HAGL đã xuất sắc đẩy ra. Văn Thắng lao vào sút bồi thì bóng đi vọt xà ngang.

2 bên kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1. Trận hòa này đẩy thầy trò HLV Lê Quang Trãi vào thế khó. Khoảng cách giữa họ và đội xếp dưới là Đà Nẵng giờ đây đã bị thu hẹp xuống chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm (23 so với 20). Khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu, chiếc vé đá trận play-off trụ hạng đang lơ lửng ngay trên đầu đội bóng phố Núi.

Ngược lại, Thanh Hóa dù chưa chính thức an toàn với 25 điểm, nhưng quyền tự quyết vẫn nằm trong tay họ. CLB này chỉ cần giành 1 điểm trong 2 vòng còn lại là an tâm, hoặc họ sẽ chính thức trụ hạng nếu thắng trận đấu vòng áp chót với Ninh Bình.

