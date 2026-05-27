Đường đến World Cup 2026 của Brazil: Giải cơn hạn hán kéo dài 24 năm

TPO - Đội tuyển Brazil bước vào World Cup 2026 với áp lực phải giành chức vô địch sau 24 năm chờ đợi. Tuy nhiên, những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng loại và các trận giao hữu đang khiến giới chuyên môn và những người hâm mộ hoài nghi về khả năng tiến sâu của "Những vũ công Samba".

Hồ sơ đội tuyển Brazil

Hạng mục Thông tin Liên đoàn CONMEBOL HLV trưởng Carlo Ancelotti Đội trưởng Casemiro Số lần dự World Cup 23 Thành tích tốt nhất Vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Thành tích World Cup gần nhất Tứ kết (World Cup 2022) Cách giành vé Đi thẳng (Xếp thứ 5 tại vòng loại khu vực Nam Mỹ) Ngôi sao đáng chú ý Vinicius Jr, Raphinha, Casemiro Mục tiêu thực tế

Bán kết



Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Đội tuyển Brazil khép lại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với vị trí thứ 5. Họ giành 28 điểm sau 18 trận, thắng 8, hòa 4 và thua 6 trận, ghi 24 bàn và thủng lưới 17 lần. Đây là chiến dịch vòng loại kém thuyết phục của Brazil, Selecao kém đại kình địch Argentina tới 10 điểm và nhận 2 thất bại trước chính đối thủ này, trong đó có trận thua bạc nhược với tỷ số 1-4 vào tháng 3/2025. Phong độ thiếu ổn định của "Những vũ công Samba" trong chiến dịch vòng loại khiến các HLV Fernando Diniz và Dorival Junior bị sa thải.

LĐBĐ Brazil đã quyết định lựa chọn chiến lược gia danh tiếng Carlo Ancelotti dẫn dắt Selecao trong 4 trận đấu còn lại của vòng loại và VCK World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên Ancelotti dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, ông được liên đoàn kỳ vọng sẽ giúp Brazil giải cơn khát World Cup sau 24 năm.

Phong cách chơi của Brazil

Carlo Ancelotti là huấn luyện viên luôn có sự linh hoạt trong cách lựa chọn sơ đồ thi đấu. Chiến lược gia người Italia từng thành công trong việc sử dụng các sơ đồ 4-1-2-1-2, 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-2-2 khi còn dẫn dắt AC Milan và Real Madrid. Ancelotti đã gặt hái được rất nhiều thành công cùng hai đội bóng này, đỉnh cao là 5 chức vô địch UEFA Champions League. Ông vô địch 2 lần cùng với AC Milan và 3 lần với Real Madrid.

Ancelotti đã dẫn dắt đội tuyển Brazil trong 10 trận đấu, ông chủ yếu sử dụng 3 sơ đồ 4-2-3-1, 4-2-2-2 và 4-3-3. Với dàn nhân sự hiện tại của Selecao, sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-2-2-2 có lẽ sẽ giúp các cầu thủ phát huy được hết năng lực. Sự nguy hiểm của Brazil nằm ở hàng tấn công, họ đang sở hữu những cầu thủ tấn công có tốc độ, khả năng rê bóng và xử lý độc lập rất ấn tượng, có thể kể đến một vài cái tên như Vinicius Jr, Raphinha, Matheus Cunha, Endrick Felipe, Gabriel Martinelli.

Dưới thời Carlo Ancelotti, Brazil triển khai bóng tốc độ và trực diện hơn rất nhiều. Selecao hiếm khi chuyền qua lại, các hậu vệ và tiền vệ trung tâm sẽ cố gắng đưa trái bóng lên phía trên thật nhanh cho những cầu thủ chạy cánh thực hiện các pha đi bóng, cắt vào phía trong để dứt điểm hoặc tạt bóng. Ở kỳ World Cup lần này, Brazil đang sở hữu một tiền đạo mục tiêu với thể hình cao lớn, có khả năng săn bàn ấn tượng là Igor Thiago.

Ancelotti là chuyên gia "đấu cúp".

Chân sút thuộc biên chế Brentford đã ghi tới 37 bàn thắng sau 22 lần ra sân tại Premier League. Tiền đạo sinh năm 2001 có lối chơi đơn giản, ít màu mè, hoạt động rất hiệu quả ở trong khu vực cấm địa của đối phương. Vì thế, những đường chuyền bóng ở 2 biên hướng vào vòng cấm của Vinicius Junior và Raphinha đã có một điểm đến lý tưởng.

Khả năng chơi quay lưng, làm tường của Igor Thiago cũng là một điểm mạnh. Anh có thể đè mặt của trung vệ, giúp các đồng đội có thêm khoảng trống để xử lý bóng. Những pha nhả bóng cho các đồng đội dứt điểm từ xa sẽ là một cách tiếp cận khung thành đối phương hiệu quả, khi Brazil đang có những cầu thủ có khả năng tung ra những cú đá từ xa uy lực như Cunha, Raphinha, Endrick.

Igor Thiago đang là trung phong hay nhất Brazil.

Khi đánh mất quyền kiểm soát bóng, Brazil không áp sát quá quyết liệt. Họ sẽ lùi về giữa sân, thiết lập khối phòng ngự có dạng 4-4-2. Trong giai đoạn phòng ngự, bộ đôi tiền vệ trung tâm đóng vai trò quan trọng. Brazil đang rất may mắn khi sở hữu hai chiếc "Máy quét" có thể chất vượt trội, khả năng di chuyển bao sân, tranh chấp ấn tượng là Casemiro và Bruno Guimaraes. Hai cầu thủ này nhiều khả năng sẽ là cặp tiền vệ trung tâm đá chính trong chiến dịch World Cup 2026. Casemiro sẽ là nhân tố chủ chốt nơi hàng tiền vệ, cầu thủ này vừa cùng Man United trải qua mùa giải thăng hoa với vị trí thứ 3 tại Premier League.

Casemiro là cầu thủ quan trọng nhất của Brazil ở hàng tiền vệ.

Khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Brazil cũng sẽ là một thứ vũ khí đáng sợ của Brazil. Selecao có thể kiên nhẫn phòng ngự chờ thời cơ, rồi bất ngờ tấn công chớp nhoáng nếu đối thủ để mất bóng. Những chiếc "máy chạy" thượng hạng như Vinicius Jr, Raphinha, Martinelli đặc biệt tỏ ra lợi hại trong những tình huống này.

Như vậy, lối chơi chủ đạo của Selecao ở World Cup sắp tới sẽ chủ yếu dựa vào khả năng chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự, cùng khả năng tấn công biên ấn tượng của các cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và kỹ thuật cá nhân, những quả tạt nhắm đến tiền đạo mục tiêu Igor Thiago.

Ngôi sao đáng chú ý

Raphinha: Cầu thủ của Barcelona tiếp tục có mùa giải thành công với danh hiệu La Liga. Mặc dù gặp nhiều chấn thương, nhưng tiền đạo 29 tuổi vẫn bỏ túi 16 bàn thắng và 5 kiến tạo cho đội bóng xứ Catalan. Ở đội tuyển Brazil, Raphinha sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Selecao tại World Cup lần này. Anh có khả năng dứt điểm sắc sảo, di chuyển không bóng nhạy bén, gây áp lực lên hàng thủ đối phương rất quyết liệt, sẵn sàng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Raphinha là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil trong chiến dịch vòng loại (5 bàn thắng).

Vinicius Jr: Chân chạy cánh của Real Madrid là cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất ở đội tuyển Brazil ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ sinh năm 2000 "nhảy múa" với trái bóng như một vũ công samba đích thực. Không một hàng phòng ngự nào muốn hậu vệ cánh của mình phải đối đầu trực diện với Vinicius. Các đội bóng thường phải cắt cử ít nhất là 2 người để theo kèm ngôi sao này.

Vinicius Jr là cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất của Brazil.

Casemiro: "Máy quét" trứ danh của Brazil trong một thập kỷ vừa qua. Khả năng phòng ngự 1 đối 1, tranh chấp trên không dũng mãnh của anh có thể giúp các đồng đội ở phía trên toàn tâm toàn ý cho mặt trận tấn công. Ở tuổi 33, Casemiro vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Brazil.

Điểm mạnh của Brazil

Sức mạnh ở hàng công: Selecao sở hữu nhiều ngôi sao tấn công đang thi đấu cho các CLB lớn tại châu Âu. Đa phần trong số đó đều có kỹ thuật cá nhân, tốc độ, khả năng xử lý độc lập.

Cặp trung vệ có khả năng lãnh đạo: Marquinhos và Gabriel có mùa giải xuất sắc trong màu áo PSG và Arsenal, hai đội đã vô địch giải VĐQG và lọt vào trận chung kết UEFA Champions League. Bộ đôi này đều có khả năng phòng ngự ấn tượng, giỏi ở khả năng lãnh đạo các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Gabriel được coi là trung vệ số 1 châu Âu vào mùa giải 2025/2026.

Khả năng bóng chết: Brazil đang có hai cầu thủ không chiến rất xuất sắc là Casemiro và Gabriel. Đây là hai quân bài chủ chốt trong các bài đá phạt góc tại Man United và Arsenal. Trong một giải đấu ngắn ngày như World Cup, các tình huống bóng chết có thể giúp các đội tuyển dễ dàng định đoạt kết quả trận đấu.

Điểm yếu của Brazil

Chất lượng và chiều sâu ở vị trí hậu vệ cánh: Alex Sandro và Danilo đã lớn tuổi, không còn chơi bóng ở môi trường đỉnh cao. Trong khi Wesley và Douglas Santos chỉ là những cầu thủ tầm trung. Đây là sự đi xuống trầm trọng đối với Brazil. Selecao từng sản sinh những hậu vệ cánh nằm trong nhóm những người hay nhất lịch sử ở vị trí này như Cafu, Roberto Carlos, Marcelo hay Dani Alves.

Áp lực từ người hâm mộ: Brazil là một cường quốc bóng đá, sở hữu nhiều cầu thủ xuất chúng trong lịch sử của môn thể thao này. Họ là quốc gia vô địch thế giới nhiều nhất và chưa từng vắng mặt ở giải đấu này. Tuy nhiên, thành tích của Brazil đi xuống trong 2 thập kỷ vừa qua. Brazil đã không vượt qua vòng tứ kết trong 5 kỳ World Cup liên tiếp (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Brazil luôn đến World Cup với kỳ vọng rất lớn từ những người hâm mộ. Đối với những người hâm mộ Selecao, không vô địch đồng nghĩa với một thất bại thảm hại. Hiện tại, Brazil không còn sở hữu dàn nhân sự vượt trội so với các ứng viên vô địch. Hành trình thiếu ổn định ở vòng loại, trong đó có 2 trận thua trước Argentina, cộng thêm những thành công vang dội của đại kình địch này trong những năm vừa qua càng khiến áp lực gia tăng đối với Brazil.

Lịch thi đấu vòng bảng của Brazil

Trận 1: 5h ngày 15/6/2026: Brazil vs Morocco (Sân vận động MetLife)

Trận 2: 7h30 ngày 20/06/2026: Brazil vs Haiti (Sân vận động Lincoln Financial)

Trận 3: 5h ngày 25/06/2026: Brazil vs Scotland (Sân vận động Hard Rock)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Brazil nằm ở bảng đấu dễ chịu. Đối thủ khó chịu nhất với họ sẽ là Morocco, đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang chơi bóng tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu và đã giành hạng Tư vào năm 2022. Trận đấu này nhiều khả năng quyết định vị trí nhất bảng. Trong khi đó, Haiti và Scotland quá yếu so với Selecao nếu xét đến chất lượng đội hình, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng. Mục tiêu của Brazil sẽ là giành chức vô địch thứ 6 sau 24 năm chờ đợi, nhưng trước hết họ phải xóa đi cái dớp loại ở vòng tứ kết trong 5 kỳ World Cup gần nhất.

Dự đoán nhanh Thành tích vòng bảng: Nhất bảng C (Giành 7 điểm) Thành tích chung cuộc tại giải: Lọt vào Tứ kết

