Mưa lũ làm tê liệt đường từ Bình Phước về trung tâm TP Đồng Nai

Ngày 3/6, thông tin từ UBND xã Tân Lợi, (TP Đồng Nai), cho biết chính quyền địa phương đã phát đi thông tin cảnh báo đến người dân về việc tạm ngưng lưu thông qua cầu tạm Mã Đà cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, cầu tạm Mã Đà đã bị hư hỏng do mưa lũ, không còn đảm bảo an toàn. Các phương tiện từ phường Bình Phước về trung tâm TP Đồng Nai buộc phải chọn lộ trình khác.

Lực lượng chức năng phường Trị An và xã Tân Lợi rào chắn tại cầu tạm Mã Đà

Cầu tạm Mã Đà kết nối từ phường Bình Phước qua đường ĐT.753 tới trung tâm TP Đồng Nai. Cầu được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ khu vực Bình Phước cũ đến trung tâm TP Đồng Nai trong khi chờ cầu Mã Đà xây dựng.