Kỳ đà hoa quý hiếm bất ngờ xuất hiện phía sau nhà dân

TPO - Phát hiện một cá thể kỳ đà hoa xuất hiện phía sau nhà, một người dân ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh đã chủ động trình báo và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 3/6, Hạt Kiểm lâm Khu vực IV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa do chính quyền địa phương và người dân xã Hậu Thạnh bàn giao.

Trước đó vào chiều 1/6, anh Nguyễn Văn Thành Tài (ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hậu Thạnh) phát hiện một con kỳ đà hoa xuất hiện phía sau nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Tài đã chủ động trình báo và giao nộp cho Công an xã Hậu Thạnh.

Người dân phát hiện cá thể kỳ đà hoa phía sau nhà. Ảnh: CTV

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hậu Thạnh phối hợp Phòng Kinh tế UBND xã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cá thể động vật cho Hạt Kiểm lâm Khu vực IV quản lý, chăm sóc.

Lực lượng chức năng bàn giao cá thể kỳ đà hoa cho Hạt Kiểm lâm Khu vực IV để quản lý, chăm sóc. Ảnh: CTV

Theo cơ quan kiểm lâm, cá thể này có trọng lượng khoảng 6,5kg, thuộc loài kỳ đà hoa (tên khoa học Varanus salvator), nằm trong nhóm IIB - động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng khoảng 6,5kg. Ảnh: CTV

Lực lượng kiểm lâm đang thực hiện các biện pháp chăm sóc, theo dõi sức khỏe nhằm bảo đảm tình trạng tốt nhất cho cá thể động vật hoang dã.

Theo Hạt Kiểm lâm Khu vực IV, nhiều loài động vật hoang dã hiện đang đối mặt nguy cơ suy giảm số lượng do tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư hoặc phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.