Vạch trần vụ ngoại tình của MC Mong và nữ chủ tịch

TPO - Loạt tin nhắn được cho là bằng chứng về mối quan hệ giữa MC Mong và chủ tịch Cha Ga Won bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia Hàn Quốc. Nam ca sĩ phủ nhận toàn bộ nội dung và tuyên bố khởi kiện những bên liên quan.

Theo Koreaboo, làng giải trí Hàn Quốc dậy sóng sau khi chương trình điều tra PD Note của đài MBC lên sóng số mới nhất. Tập đặc biệt xoay quanh tranh cãi ngoại tình giữa MC Mong và nữ doanh nhân Cha Ga Won - chủ tịch ONE HUNDRED.

Trong số phát sóng ngày 2/6, ê-kíp công bố loạt tin nhắn được cho là bằng chứng ngoại tình giữa MC Mong và bà Cha. Những tài liệu này được người tự giới thiệu là chú của nữ doanh nhân cung cấp.

Trong tin nhắn, người được cho là MC Mong viết: “Tôi đã hẹn hò Ga Won”. Tin nhắn khác cho thấy Cha Ga Won hỗ trợ tài chính nam ca sĩ ở giai đoạn khó khăn nhất.

MC Mong phủ nhận tính xác thực của loạt tin nhắn được công bố trên đài MBC. Trong một buổi livestream, nam ca sĩ cáo buộc PD Note chưa thực hiện đầy đủ quy trình xác minh thông tin trước khi phát sóng. “Tối thiểu họ cũng phải gọi cho tôi”, MC Mong nói.

MC Mong và nữ chủ tịch Cha Ga Won bị tung tin nhắn ngoại tình.

Giọng ca Sick Enough To Die bác bỏ suy đoán chuyến đi Las Vegas cùng bà Cha Ga Won. Anh cho biết chuyến đi có nhiều lãnh đạo và nhân viên công ty, không phải buổi hẹn riêng.

“Nếu đó là chuyến đi hưởng tuần trăng mật, tại sao chúng tôi đi cùng CEO và toàn bộ nhân viên công ty?”, MC Mong đặt câu hỏi.

Nam ca sĩ tiếp tục cáo buộc người chú của Cha Ga Won lợi dụng vụ việc cho mục đích cá nhân. MC Mong nói “đây là một phần trong kế hoạch nhằm chiếm đoạt cổ phần của cháu gái”.

Nam ca sĩ cũng khẳng định tài liệu được sử dụng trong chương trình không phản ánh sự thật, những tin nhắn bị thao túng và ngụy tạo.

MC Mong nói đang nắm giữ tài liệu pháp lý liên quan vụ việc. Một số nội dung được lan truyền trước đây thuộc diện tranh chấp pháp lý, tòa án từng ban hành lệnh hạn chế phát tán. Anh khẳng định khởi kiện cá nhân và tổ chức gây tổn hại danh dự, đòi bồi thường 100 tỷ won.

Nữ chủ tịch Cha Ga Won cũng phủ nhận nghi vấn liên quan đời tư. Trong cuộc phỏng vấn với PD Note, bà cho rằng tranh cãi hiện nay xuất phát từ các mâu thuẫn về quản trị doanh nghiệp và quyền lợi cổ đông, thay vì các vấn đề tình cảm như nhiều đồn đoán xuất hiện trên truyền thông.

Đây không phải lần đầu MC Mong và Cha Ga Won vướng tin mối quan hệ cá nhân. Từ cuối năm 2025, một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc đăng tải các cáo buộc tương tự nhưng cả hai liên tục phủ nhận.