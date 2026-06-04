Phim về gian lận thi cử, bạo lực học đường gây tranh luận

TPO - Bộ phim “Phía bên kia thành phố” thu hút sự chú ý khi đề cập đến vấn đề bạo lực học đường, bạo lực mạng và gian lận trong thi cử.

Bộ phim Phía bên kia thành phố gây chú ý khi khai thác những mảng tối nhức nhối trong môi trường giáo dục và gia đình. Không đi theo lối mòn của những câu chuyện thanh xuân vườn trường, tác phẩm chọn góc tiếp cận gai góc về vấn nạn bạo lực học đường, bạo lực mạng và gian lận thi cử.

Kịch bản sát thực tế cùng diễn xuất chạm đến cảm xúc dàn diễn viên trẻ đã giúp phim nhận hàng nghìn phản hồi tích cực từ công chúng ngay từ những tập đầu.

Góc khuất học đường và áp lực thi cử

Trong tập 4 phim Phía bên kia thành phố, Khuê (Thái Vũ) phát hiện Tuyết Lan (Tú Quyên) từng giành giải Nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học. Khuê khẳng định Lan chính là kẻ gian lận trong cuộc thi vì nội dung bài nghiên cứu giống hệt bài thi đã bị đánh cắp của mình.

Trích đoạn này sau khi lên sóng đã thu hút hàng nghìn bình luận, cho rằng bộ phim đề cập tới vấn đề nhức nhối hiện nay. Gian lận thi cử, bệnh thành tích từng để lại những hệ luỵ đáng tiếc, nhiều người phải trả giá đắt.

Phim Phía bên kia thành phố thu hút dàn diễn viên trẻ như Thái Vũ, Võ Hoài Vũ, Tú Quyên...

Phía bên kia thành phố xoay quanh Cương và Khuê - hai đứa trẻ lớn lên tại khu phố lao động ven đô với tính cách đối lập. Khuê là "ngôi sao toán học", rụt rè, khép kín, trong khi Cương ngổ ngáo, ham chơi nhưng sống nghĩa khí. Khuê là nạn nhân của những trò đố kỵ, cô lập tại trường học và Cương luôn đứng ra bảo vệ bạn, dùng nắm đấm để xử lý mọi tình huống.

Ngay từ tập đầu, phim gây ám ảnh với phân đoạn Khuê cố giấu đôi chân bầm tím vì bị bạn gạt ngã ở trường, lặng lẽ ăn cơm cùng mẹ. Bi kịch đẩy lên cao khi sự bắt nạt biến tướng thành bạo lực mạng. Việc Khuê thiếu vắng tình cảm của cha bị nhóm bạn mang ra chế giễu bằng những lời cay nghiệt trên không gian trực tuyến.

Ngoài ra, những áp lực vô hình từ bệnh thành tích, sự so sánh con cái của các bậc phụ huynh tạo nên sự thù ghét giữa những đứa trẻ, đẩy nhiều học sinh vào trạng thái khủng hoảng tâm lý. Nhiều khán giả nhận xét phim mang tính giáo dục và cảnh tỉnh cao khi phản ánh chân thực nỗi đau của những đứa trẻ đang điêu đứng vì bạo lực học đường, bạo lực mạng.

“Phim hay, mang tính giáo dục trong gia đình và môi trường học đường”, “Phim đề cập những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay”, “Bạo lực học đường đã dẫn đến quá nhiều câu chuyện đau lòng. Hi vọng bộ phim sẽ cảnh tỉnh nhiều người”, “Phim hay, có tính giáo dục cao, cần thêm nhiều tác phẩm như này”, “Kịch bản sát thực tế, dàn diễn viên trẻ đóng hay”… là một số bình luận của khán giả.

Võ Hoài Vũ được khen

Bên cạnh nội dung gây chú ý, diễn xuất của Võ Hoài Vũ trong vai Cương cũng nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Cương là cậu học trò ngỗ nghịch, nóng nảy nhưng giàu tình cảm, luôn đứng ra bảo vệ Khuê và những người yếu thế. Nhân vật có vẻ ngoài gai góc nhưng lại mang nhiều tổn thương và áp lực từ hoàn cảnh gia đình.

Diễn xuất của Võ Hoài Vũ nhận được nhiều lời khen. Đây là vai chính phim truyền hình đầu tiên của nam diễn viên.

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả đánh giá Võ Hoài Vũ "diễn như không diễn", có lối thể hiện tự nhiên, đời thường và tạo được cảm xúc. Không ít ý kiến cho rằng vai Cương là một trong những điểm sáng của Phía bên kia thành phố sau những tập đầu lên sóng. Thậm chí có người so sánh sự gai góc của Võ Hoài Vũ với các vai diễn của đàn anh như Duy Hưng, Doãn Quốc Đam hay cha anh - NSƯT Võ Hoài Nam.

Chia sẻ với Tiền Phong, Võ Hoài Vũ cho biết anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật trước khi bấm máy. Nam diễn viên nói anh đứng ngồi không yên, liên tục tập thoại và phân tích tâm lý trước gương để chuẩn bị cho vai diễn.

Võ Hoài Vũ thừa nhận bên trong luôn tồn tại một phần hoang dã, tự do giống Cương, nhưng ngoài đời anh cư xử lý trí hơn vì có gia đình hạnh phúc làm điểm tựa. Hoài Vũ mong muốn dùng những trải nghiệm và kiến thức được đánh đổi bằng nước mắt của mình để mang đến góc nhìn chân thực, chạm tới cảm xúc khán giả.

Thông qua vai diễn, Võ Hoài Vũ cũng gửi gắm thông điệp bạo lực không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến mọi chuyện khó kiểm soát hơn. Anh hy vọng các bậc cha mẹ có cái nhìn đa chiều hơn, thay vì áp đặt suy nghĩ cá nhân lên con cái, đồng thời mong muốn khán giả tiếp tục theo dõi để có đánh giá khách quan về hành trình trưởng thành của nhân vật Cương ở những tập tiếp theo.

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