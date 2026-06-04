Bị dụ dỗ tình cảm, người phụ nữ ở Đồng Nai suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng

TPO - Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, kẻ lừa đảo đưa ra thủ đoạn chuyển quà tặng cho nạn nhân với giá trị lớn. Tuy nhiên, muốn nhận được số ngoại tệ và quà tặng trên, nạn nhân phải chuyển tiền để được “Liên hợp quốc” đồng ý cho công ty chuyển tiền, quà về Việt Nam.

Ngày 4/6, Công an phường Trảng Bom (Công an TP.Đồng Nai) thông tin, ngày 2/6, Công an phường tiếp nhận thông tin về trường hợp một người phụ nữ trên địa bàn đến ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho đối tượng quen biết qua mạng xã hội.

Công an phường Trảng Bom và ngân hàng đã giúp người phụ nữ bị lừa mất 1,3 tỷ đồng (Ảnh: CACC)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Trảng Bom đã triển khai xác minh thông tin và ban đầu nhận thấy có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận định sự việc có nguy cơ cao dẫn đến mất tài sản của người dân, Công an phường Trảng Bom đã khẩn trương đến ngân hàng gặp người dân để nắm tình hình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn giao dịch chuyển tiền.

Qua tiếp xúc, trao đổi và xác minh, Thượng tá Trịnh Anh Dũng - Trưởng Công an phường Trảng Bom nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo "dụ dỗ tình cảm" đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng. Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, xây dựng hình ảnh thành đạt, lịch thiệp, tự xưng là “Quân nhân cấp Tướng của Mỹ” đang tham gia chiến tranh ở nước ngoài, tình cờ có duyên quen biết người phụ nữ, muốn “mãi mãi bên nhau”….

Một đoạn trong tin nhắn của đối tượng lừa đảo qua không gian mạng nhắn tin cho nạn nhân (ảnh:CACC)

Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, kẻ lừa đảo đưa ra thủ đoạn chuyển quà tặng cho nạn nhân với giá trị lớn. Tuy nhiên, muốn nhận được số ngoại tệ và quà tặng trên, nạn nhân phải chuyển tiền để được “Liên hợp quốc” đồng ý cho công ty chuyển tiền, quà về Việt Nam.

Tin lời, người phụ nữ đã đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Thượng tá Trịnh Anh Dũng đã kiên trì vận động, phân tích, giải thích rõ các dấu hiệu nhận biết của hành vi lừa đảo, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh những thông tin mà các đối tượng đưa ra là lừa đảo, không có thật.

Trước những bằng chứng và lý lẽ thuyết phục của Thượng tá Trịnh Anh Dũng, người phụ nữ đã "tỉnh ngộ" và kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền.