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Pháp luật

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Phát hiện hơn 250kg giò, chả chứa chất cấm tại cơ sở Bảng An

Minh Đức

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giò, chả trên địa bàn đang tàng trữ gần 100kg hàn the cùng 154kg giò, chả thành phẩm và bán thành phẩm có dấu hiệu chứa chất cấm trong quá trình chế biến.

Ngày 4/6, Công an xã Bình Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, Đội QLTT số 10 thuộc Chi cục QLTT tỉnh và Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất giò, chả Bảng An do ông Nguyễn Văn Bảng làm chủ.

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Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tàng trữ gần 100kg hàn the và 154kg giò, chả đang trong quá trình sản xuất, chế biến có dấu hiệu sử dụng hàn the (Natri tetraborat). Đây là hóa chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Theo kết quả xác minh ban đầu, số lượng 154kg giò, chả nêu trên có tổng trị giá hơn 18 triệu đồng. Cơ quan chức năng bước đầu xác định trong quá trình sản xuất, ông Nguyễn Văn Bảng đã sử dụng hàn the trộn trực tiếp vào sản phẩm nhằm tăng độ dai, giòn, kéo dài thời gian bảo quản và giảm chi phí chế biến.

Theo cơ quan chức năng, hành vi sử dụng hàn the trong sản xuất thực phẩm không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho cộng đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
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